Circulația trenurilor se desfășoară în condiții normale de siguranță, în ciuda avertizărilor meteorologice de ninsori, viscol și vânt puternic. Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a anunțat sâmbătă că nu au fost semnalate probleme provocate de vremea nefavorabilă. Administratorul infrastructurii feroviare a pregătit echipe și utilaje de intervenție pentru eventualele dificultăți cauzate de zăpadă și gheață.

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a transmis sâmbătă că traficul feroviar se desfășoară în condiții normale de siguranță pe rețeaua administrată de companie.

Până la momentul comunicării, nu au fost raportate probleme provocate de condițiile meteorologice nefavorabile.

Anunțul vine în contextul avertizărilor de ninsori, ninsori viscolite și intensificări ale vântului, valabile pentru mai multe regiuni ale României.

„Circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă la nivelul reţelei administrate de companie, fără a fi semnalate probleme cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile”, precizează CFR S.A.

Pentru a preveni problemele provocate de vremea de iarnă, compania a dispus o serie de măsuri la nivelul sucursalelor regionale de căi ferate.

Au fost constituite comandamente de deszăpezire și au fost pregătite utilajele și echipamentele necesare intervențiilor.

Totodată, CFR a luat măsuri pentru asigurarea personalului de intervenție și a materialelor necesare lucrărilor de deszăpezire.

Au fost verificate și instalațiile de încălzire a schimbătoarelor de cale, în zonele în care acestea sunt disponibile.

Personalul specializat monitorizează permanent infrastructura feroviară, inclusiv liniile de cale ferată, schimbătoarele de cale și instalațiile de semnalizare și electrificare.

Echipele responsabile de întreținerea liniilor și a instalațiilor electrice sunt pregătite să intervină dacă apar defecțiuni.

CFR precizează că, în cazul intensificării ninsorilor sau al acumulării de zăpadă și gheață, vor fi mobilizate echipe pentru menținerea circulației feroviare.

Intervențiile vor include deszăpezirea liniilor și a schimbătoarelor de cale, verificarea instalațiilor și remedierea eventualelor defecțiuni.

„Intervenţiile vor fi adaptate condiţiilor constatate în teren şi se vor desfăşura inclusiv pe timpul nopţii, dacă situaţia o va impune”, transmite administratorul infrastructurii feroviare.

Compania subliniază că măsurile vor fi adaptate în funcție de evoluția vremii și de situația constatată pe fiecare sector de cale ferată.

În contextul avertizărilor meteorologice, CFR S.A. recomandă călătorilor să consulte informațiile actualizate privind circulația trenurilor înainte de plecare.

Acestea sunt disponibile pe platforma oficială mersultrenurilor.infofer.ro, unde pot fi verificate datele referitoare la trenuri.

Pasagerii pot consulta și canalele oficiale de informare ale operatorilor de transport feroviar.

Recomandarea vine în condițiile în care evoluția ninsorilor și a vântului ar putea impune intervenții asupra infrastructurii, chiar dacă la momentul anunțului circulația se desfășoară normal.