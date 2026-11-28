Ford pregătește extinderea familiei Mustang cu un sedan sportiv cu patru uși, care ar putea ajunge pe piață în 2028. Modelul ar urma să se numească Mustang Mach-4 și să folosească o versiune modificată a platformei actualului coupe S650. Mașina ar putea avea inclusiv motor V8 de 5,0 litri și transmisie manuală.

Proiectul Mustang Mach-4 pare să fi depășit etapa unui simplu zvon. Ford a transmis atât în discuții private, cât și în interviuri publice, că intenționează să revină pe piața automobilelor de pasageri, dincolo de actualul coupe Mustang.

Compania urmărește dezvoltarea unei familii mai largi de modele Mustang, așa cum o numesc reprezentanții săi. Un concept de sedan Mustang cu patru uși a fost deja prezentat dealerilor la începutul acestui an, scrie site-ul de profil Motortrend.

În plus, Ford a înregistrat marca „Mach-4”, denumire care urmează convenția folosită pentru modelul electric Mustang Mach-E (un model care are deja patru uși, dar este un SUV crossover compact).

Extinderea familiei Mustang nu reprezintă o strategie nouă pentru producătorul american. Ford nu a conceput Mach-E ca pe un model izolat, ci ca pe o parte a unui plan mai amplu.

Compania tratează Mustang și Bronco drept submărci care pot include mai multe vehicule. În această strategie se înscriu Bronco Sport, un model mai mic, și Mustang Mach-E, un crossover electric.

Mach-4 ar urma să contribuie la dezvoltarea submărcii Mustang și să permită Ford să reintre pe piața sedanurilor. Astfel, producătorul nu ar trebui să investească într-o marcă nouă sau să readucă la viață un nume uitat.

Nu este pentru prima oară în istorie când Ford s-a gândit la un Mustang cu 4 uși. Conceptul din imaginea de mai jos, datând din 1963, n-a intrat niciodată în producție, oficialii Ford nefiind aparent mulțumiți de modul în care arăta.

Ford ar putea reduce costurile de dezvoltare prin adaptarea șasiului actualului Mustang S650. Deși modificarea platformei nu ar fi ieftină, aceasta ar costa mai puțin decât proiectarea unei arhitecturi complet noi, cu tracțiune spate.

Conducerea Ford urmărește ca programul să fie eficient din punct de vedere financiar. Din acest motiv, compania ar prefera să folosească structurile tehnice existente.

Transformarea coupe-ului într-un sedan ar presupune mai mult decât tăierea caroseriei și introducerea unei secțiuni suplimentare. Inginerii ar trebui să prelungească structura monococă și să adapteze caroseria.

Totuși, această soluție ar putea necesita mai puțină muncă decât dezvoltarea unui automobil de la zero. Dacă planul se dovedește viabil, Ford ar putea accelera și lansarea modelului.

Mustang Mach-4 ar putea fi, așadar, o versiune modificată a coupe-ului actual. Mustang-ul are deja patru locuri, iar sedanul ar necesita în principal două uși suplimentare și mai mult spațiu pentru picioarele pasagerilor din spate.

Există și posibilitatea ca Mach-4 să introducă o platformă nouă, care să fie folosită ulterior și de următoarea generație Mustang coupe. Totuși, această variantă pare mai puțin probabilă, având în vedere declarațiile conducerii Ford privind reducerea cheltuielilor.

Platforma S650 este deja o evoluție a arhitecturii S550, nu o construcție complet nouă. De aceea, este posibil ca Ford să fi introdus încă de la actualizarea S550 la S650 unele modificări necesare dezvoltării unui sedan.

Pentru a limita investițiile, Ford nu ar urma să schimbe motorizările disponibile pe Mustang Mach-4. Versiunea de bază ar putea utiliza motorul turbo de 2,3 litri, cu patru cilindri, asociat unei transmisii automate cu 10 trepte.

Motorul V8 de 5,0 litri ar putea fi oferit opțional. Acesta ar urma să fie disponibil atât cu transmisia automată cu 10 trepte, cât și cu o cutie manuală cu șase trepte.

Un sedan Mustang cu motor V8 și transmisie manuală nu este exclus, potrivit estimărilor publicației auto care a analizat proiectul. Dodge a confirmat deja că viitorul Charger va primi un motor V8, ceea ce ar putea încuraja Ford să ofere o configurație similară.

Transmisia manuală ar putea deveni un avantaj comercial important pentru Mach-4. Dodge nu oferă în prezent o combinație comparabilă.

În plus, Ford a dezvoltat deja combinația dintre motorul V8 și transmisia manuală pentru platforma Mustang. Prin urmare, costurile suplimentare pentru certificarea emisiilor, calibrarea sistemelor și validarea la impact a noii caroserii ar putea rămâne gestionabile.

Mustang Mach-4 ar putea avea un preț de pornire estimat la 37.000 de dolari. Versiunea echipată cu motor V8 ar putea costa aproximativ 50.000 de dolari.

Lansarea comercială este estimată pentru toamna anului 2028.

Strategia Ford se bazează și pe succesul modelului Mustang Mach-E. Crossoverul electric depășește frecvent coupe-ul cu motor termic în vânzări, demonstrând că mulți cumpărători sunt atrași de design și de imaginea Mustang.

Ford a folosit numele și aspectul Mustang pentru a crește atractivitatea modelului electric. Compania ar putea aplica aceeași strategie și în cazul sedanului Mach-4.

În plus, marca Mustang este deja cunoscută de public. Astfel, Ford nu ar trebui să investească în promovarea unui nume nou și în convingerea cumpărătorilor să încerce o marcă necunoscută.