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Utilizarea aceleiași parole pe mai multe site-uri poate avea consecințe grave asupra securității conturilor online. O singură breșă de securitate poate permite infractorilor cibernetici să obțină accesul la mai multe conturi personale. Există însă câteva metode simple prin care ne putem proteja.

Folosirea aceleiași parole pentru mai multe conturi poate părea o soluție comodă. Utilizatorii nu mai sunt nevoiți să memoreze zeci de combinații diferite de caractere. Această practică prezintă însă riscuri destul de mari.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra unei metode prin care infractorii pot compromite mai multe conturi online. Aceasta poartă denumirea de „credential stuffing” și presupune utilizarea datelor de autentificare furate pentru accesarea altor servicii online.

Să presupunem că o persoană și-a creat un cont pe site-ul unui magazin online în urmă cu câțiva ani. Între timp, magazinul respectiv este victima unui atac informatic, iar datele clienților sunt compromise.

Dacă persoana respectivă folosește aceeași parolă și pentru Facebook, Instagram sau e-mail, toate aceste conturi pot deveni vulnerabile.

Infractorii cibernetici pot utiliza programe care testează automat datele de autentificare furate pe numeroase platforme.

Chiar și o parolă lungă și complexă își pierde eficiența în astfel de situații. Odată compromisă, aceasta poate fi utilizată pentru accesarea altor conturi.

Contul principal de e-mail este unul dintre cele mai importante conturi pe care o persoană trebuie să le protejeze.

Adresa de e-mail este utilizată pentru înregistrarea pe numeroase platforme, dar și pentru recuperarea parolelor uitate.

Dacă un infractor obține acces la căsuța de e-mail, acesta poate încerca să reseteze parolele altor conturi asociate adresei respective.

Printre posibilele consecințe se numără furtul informațiilor personale, accesarea documentelor private sau efectuarea unor cumpărături neautorizate.

Comisia Federală pentru Comerț din SUA (FTC) avertizează că infractorii pot configura inclusiv reguli de redirecționare automată a mesajelor primite.

Astfel, aceștia pot continua să primească anumite mesaje chiar și după ce titularul și-a schimbat parola.

Specialiștii americani în securitate informatică au publicat o serie de recomandări actualizate privind alegerea unor parole sigure și protejarea conturilor online.

Documentul prevede un minimum de 15 caractere pentru parolele utilizate ca unic factor de autentificare.

În cazul autentificării multifactor (2FA), furnizorii de servicii pot accepta parole cu minimum opt caractere.

Totodată, Agenția americană pentru Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurii (CISA) recomandă utilizatorilor parole unice, cu cel puțin 16 caractere.

Trebuie evitate parolele care conțin numele utilizatorului, data nașterii, numele animalului de companie sau alte informații personale.

Nici adăugarea unor cifre sau simboluri la finalul unei parole ușor de ghicit nu oferă suficientă protecție.

Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie (NCSC) recomandă inclusiv utilizarea unor parole formate din cuvinte alese aleatoriu.

Combinarea mai multor cuvinte care nu au legătură între ele poate facilita crearea unei parole lungi și ușor de memorat.

Una dintre principalele probleme întâmpinate de utilizatorii de internet este memorarea unui număr mare de parole.

Această dificultate poate fi rezolvată prin utilizarea unui manager de parole. Este vorba despre o aplicație care permite generarea și stocarea securizată a datelor de autentificare.

Utilizatorii pot apela la soluțiile integrate în browsere sau în sistemele de operare. Printre acestea se numără Google Password Manager, Apple Passwords și managerul de parole integrat în Mozilla Firefox.

Există și aplicații dedicate, precum Bitwarden, KeePassXC, Proton Pass sau 1Password.

Acestea permit generarea unor parole lungi și aleatorii pentru fiecare cont. Utilizatorii nu mai trebuie să memoreze individual toate combinațiile de caractere.

O atenție deosebită trebuie acordată parolei principale, dacă aplicația utilizează una. Aceasta trebuie să fie lungă, unică și să nu fie folosită pentru alte servicii online.

Este recomandată și activarea autentificării în doi pași pentru managerul de parole, dacă această funcție este disponibilă.

Autentificarea în doi pași, cunoscută și sub denumirea de 2FA, oferă un nivel suplimentar de securitate.

După introducerea parolei, utilizatorul trebuie să își confirme identitatea printr-o metodă suplimentară.

Aceasta poate presupune introducerea unui cod temporar generat de o aplicație sau utilizarea unei chei fizice de securitate.

Printre aplicațiile care generează coduri temporare se numără Google Authenticator și Microsoft Authenticator.

Nu toate metodele oferă însă același nivel de protecție. Codurile primite prin SMS sunt vulnerabile la anumite tipuri de fraudă.

Cu toate acestea, autentificarea suplimentară prin SMS este, în general, preferabilă utilizării exclusive a unei parole.

Utilizatorii trebuie să evite divulgarea codurilor de autentificare și aprobarea solicitărilor de conectare pe care nu le-au inițiat.

Tot mai multe servicii online permit utilizarea unei tehnologii de autentificare cunoscute sub denumirea de passkeys.

Aceasta permite accesarea conturilor fără introducerea unei parole tradiționale. Identitatea utilizatorului poate fi confirmată prin amprentă, recunoaștere facială sau codul PIN al dispozitivului.

Fiecare serviciu utilizează propriile date criptografice de autentificare. Astfel, nu există o parolă comună pe care infractorii să o poată reutiliza pe alte site-uri.

Tehnologia oferă și o protecție sporită împotriva atacurilor de tip phishing, prin care infractorii încearcă să obțină datele de autentificare ale victimelor.

Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie recomandă utilizarea acestei tehnologii acolo unde este disponibilă.

Utilizatorii de internet au la dispoziție și instrumente gratuite pentru verificarea datelor expuse în urma unor breșe de securitate.

Unul dintre acestea este Have I Been Pwned (haveibeenpwned.com), o platformă creată de specialistul în securitate informatică Troy Hunt.

Utilizatorii trebuie să introducă adresa de e-mail pentru a verifica dacă aceasta apare în bazele de date compromise cunoscute de platformă.

Serviciul poate afișa numele platformelor afectate, precum și tipurile de informații care au fost expuse.

Apariția unei adrese de e-mail în aceste baze de date nu înseamnă automat că parola a fost furată.

Totodată, absența adresei din baza de date nu garantează că informațiile personale nu au fost compromise.

Utilizatorii pot activa și notificări pentru a fi informați atunci când adresa lor apare în noi breșe de securitate.

Este important să nu introducă parolele reale pe site-uri necunoscute care pretind că verifică securitatea acestora.

Schimbarea periodică a parolelor a fost mult timp una dintre principalele recomandări privind securitatea informatică.

Standardele actualizate nu mai recomandă însă schimbarea obligatorie a parolelor în lipsa unor indicii că acestea au fost compromise.

Modificarea frecventă poate determina utilizatorii să recurgă la variații previzibile ale aceleiași parole.

De exemplu, simpla schimbare a unei cifre de la finalul parolei nu oferă o protecție semnificativ mai bună.

În schimb, parola trebuie modificată atunci când există indicii că a fost compromisă sau divulgată.

Același lucru este valabil și pentru parolele reutilizate pe mai multe platforme, dacă una dintre acestea a fost afectată de o breșă de securitate.

Persoanele care utilizează aceeași parolă pentru mai multe servicii online ar trebui să înceapă prin securizarea contului principal de e-mail.

Următoarele priorități sunt conturile bancare, serviciile de plată și platformele care conțin informații personale sau financiare.

Ulterior, parolele reutilizate trebuie înlocuite cu unele distincte pentru fiecare serviciu. Este recomandată și activarea autentificării în doi pași (2FA).

Dacă există suspiciuni privind accesarea neautorizată a unui cont, titularul trebuie să verifice dispozitivele conectate și să închidă sesiunile necunoscute.

De asemenea, trebuie verificate adresele de e-mail și numerele de telefon asociate procedurilor de recuperare a conturilor.

În cazul serviciilor de e-mail, este importantă și verificarea regulilor de redirecționare automată a mesajelor.

Dacă există suspiciuni că telefonul sau calculatorul a fost infectat cu un program malițios, dispozitivul trebuie verificat înainte de introducerea unor parole noi.

De asemenea, persoanele care descoperă tranzacții bancare neautorizate trebuie să contacteze imediat banca.