Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, consideră că obligațiile de plată amânate de stat nu reprezintă o „gaură” bugetară. Economistul a explicat că acestea erau cunoscute încă din 2024.

În privința pensiilor, Dăianu ia în calcul o indexare în funcție de inflația medie estimată pentru 2027, de aproximativ 5%. O alternativă ar fi acordarea unor ajutoare punctuale, de tip „one-off”.

Președintele Consiliului Fiscal a explicat vineri seară, la Digi24, că sumele prezentate drept obligații neacoperite ale statului reunesc categorii diferite de cheltuieli. Acestea nu au aceeași natură și nu pot fi tratate unitar.

Daniel Dăianu a arătat că plățile restante către magistrați trebuiau efectuate încă din 2023 și 2024. În opinia sa, situația trebuie analizată printr-o evidență actualizată permanent.

El a subliniat că obligațiile către magistrați reprezintă o categorie aparte, atât prin natura lor, cât și prin valoarea ridicată. Economistul consideră necesară o nouă înțelegere privind eșalonarea plăților, care să fie acceptată și de magistrați.

Referitor la aceste obligații, Dăianu a explicat că sumele trebuie analizate separat, iar plata lor poate fi reprogramată printr-un acord.

„În acele cinci aproximativ 50 de miliarde de lei care erau evocate acolo sunt puse laolaltă piese care nu se adună, adică nu au aceeași natură. De pildă, plățile pentru magistrați, care au fost amânate, trebuiau realizate și în 2023 și 2024. De aceea este utilă harta aceasta, dar o hartă în dinamică. Sunt o categorie specială, și nu numai prin dimensiune, sunt mari. Și este bine ca să se ajungă la o înțelegere cu magistrații, adică să se procedeze iar la o eșalonare. Trebuie să existe o înțelegere și din partea magistraților. Nu comentăm acum cât de justificat”, spune Daniel Dăianu.

Economistul a avertizat și asupra riscului ca România să nu primească toate fondurile europene prevăzute în buget. În acest caz, deficitul ar putea crește, iar proiectele ar trebui finanțate din resurse naționale.

Dăianu a explicat că pierderea unor sume din PNRR ar afecta bugetul, deoarece statul conta pe acești bani pentru realizarea investițiilor.

„Impactul unor plăți din PNRR, care s-ar putea să nu fie obținute de statul român. Acest minus ar fi o lovitură pentru buget și ar putea să afecteze cifra finală a deficitului. La magistrați este musai să se eșaloneze. Cu PNRR-ul, însă, dacă nu vom primi sume pe care mizam și care erau prevăzute în buget, adică bugetul miza pe aceste resurse pentru efectuarea unor proiecte. Nu primește acei bani, deficitul este afectat. Va trebui din resurse naționale”, a adăugat Daniel Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal a respins ideea că obligațiile amânate ar reprezenta o gaură bugetară. El a precizat că acestea erau cunoscute și că valoarea plăților către magistrați a ajuns la aproximativ 20 de miliarde de lei, inclusiv dobânzile.

Dăianu a explicat că suma nu ar fi ajuns la acest nivel dacă obligațiile ar fi fost achitate la timp.

Economistul a făcut astfel distincția între obligațiile acumulate în timp și evoluția efectivă a încasărilor și plăților dintr-un an bugetar.

„Nu are cum să fie gaură. Plățile acestea care au fost amânate, de pildă, la magistrați, acestea erau cunoscute. Acum s-a produs acest eveniment, aproximativ 20 de miliarde. Deci nu numai 15,7.. sunt aproximativ 20 de miliarde, pentru că sunt și dobânzile…. și ea nu este o gaură. Dacă, de pildă, în 2024 s-ar fi făcut aceste plăți, nu am fi ajuns la această sumă foarte mare. Programul SAFE, iar, nu are cum să fie o gaură. Mie nu-mi este clar cum apare acea sumă de 4,9 miliarde de lei în acest inventar de așa-numite… găurile nu sunt găuri. La plăți pentru concedii medicale, eu, din ce știu, la începutul anului erau prevăzute sume în proiectul de buget. Și ministrul Nazare vorbește de stoc de obligații. Deci nu se lucrează pe flux. Pentru execuția bugetară într-un an contează mai ales fluxul de plăți și fluxul de încasări. Asta ne interesează cel mai mult. Dacă ai lovituri de genul plăților necesare pentru magistrați, faptului că ai sincope și poate chiar neplată din partea unor fonduri pe care mizai, apropo de PNRR, atunci, într-adevăr, ai o problemă”, spune Daniel Dăianu.

Daniel Dăianu a abordat și controversa privind majorarea pensiilor și salariilor. El consideră că aplicarea aceleiași reguli de creștere pentru ambele categorii ar încetini procesul de consolidare fiscală.

În opinia sa, pensionarii ar trebui să beneficieze de sprijin, deoarece mulți au venituri reduse, iar inflația a fost ridicată în 2025 și 2026. Pensia acestora a rămas, de asemenea, înghețată.

Dăianu a propus ca, în cazul unei indexări, aceasta să fie raportată la inflația medie anticipată pentru 2027, estimată la aproximativ 5%, și nu la formula prevăzută de regula actuală.

Astfel, economistul a indicat două variante pentru sprijinirea pensionarilor: indexarea pensiilor sau acordarea unor ajutoare temporare, fără modificarea permanentă a valorii acestora.

„Rămâne această controversă mare legată de pensii și salarii. În ceea ce privește salariile… dacă am aplica regula și la salarii și la pensii, ne-am mișca foarte puțin cu continuarea acestei consolidări. Când spunem prudență, ar trebui să avem în vedere dacă se va face ceva pentru pensionari. Pentru pensionari, în primul rând, pentru că cei mai mulți au venituri cu care se descurcă greu și inflația a fost mare și în 2025, și în 2026. Și ei au avut pensiile înghețate. Există o posibilitate. Oricum, trebuie ajutați. Cum? Dacă se va recurge la o indexare, eu aș face-o în raport nu cu ce spune regula. Aș face-o în raport cu inflația medie așteptată în 2027, în jur de 5%. Ai proteja puterea de cumpărare de medie în 2027, fie ea diferită între pensionari. Există și altă posibilitate, să ai ajutoare. Sunt numite «one-off» (o singură dată – n.red.), adică nu ai umbla la creșteri”, susține Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal susține că România ar putea evita introducerea unor noi taxe și impozite dacă va limita creșterile cheltuielilor cu pensiile și salariile.

El a arătat că aceste două categorii reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor bugetare. În consecință, o abordare prudentă ar presupune majorări moderate pentru pensionari și menținerea salariilor.

Dăianu a explicat că o eventuală creștere economică în 2027 ar putea contribui la îmbunătățirea situației bugetare: