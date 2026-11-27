Cele mai mari 100 de magazine online din România atrag împreună aproximativ 67,1 milioane de vizite organice estimate lunar din Google. eMAG ocupă prima poziție, urmat de Dr. Max și Dedeman. Deși magazinele de modă sunt cele mai numeroase în clasament, farmaciile online concentrează cea mai mare parte a traficului.

Agenția Mixtazure a lansat Top 100 eCommerce România, un clasament lunar al magazinelor online, realizat în funcție de traficul organic estimat din Google.

Clasamentul reunește 100 de magazine din 14 categorii și utilizează date furnizate de platforma Ahrefs.

Potrivit analizei, cele 100 de magazine cumulează aproximativ 67,1 milioane de vizite organice estimate într-o lună. Primele cinci concentrează 44,6% din traficul total.

eMAG ocupă primul loc, cu 7.251.059 de vizite lunare estimate, urmat de Dr. Max, cu 6.458.183 de vizite, și Dedeman, cu 5.953.956 de vizite.

Pe pozițiile patru și cinci se află Farmacia Tei, cu 5.198.427 de vizite, și Altex, cu 5.073.761 de vizite.

Diferența față de următoarele magazine este considerabilă. Catena, aflată pe locul șase, înregistrează 1.955.598 de vizite estimate, de aproximativ 2,6 ori mai puține decât Altex.

Primele zece poziții sunt completate de Leroy Merlin, Decathlon, JYSK și IKEA.

Categoria Farmacie și sănătate ocupă primul loc în funcție de ponderea vizitelor organice, cu 22,7% din traficul cumulat al celor 100 de magazine.

Această categorie este reprezentată de numai șase magazine, iar Dr. Max, Farmacia Tei și Catena concentrează aproape 90% din vizitele sale.

În schimb, categoria Modă și încălțăminte are cele mai multe magazine prezente în clasament, respectiv 28, dar o cotă de trafic de numai 12,5%.

Bricolajul și construcțiile ocupă a doua poziție după ponderea traficului, cu 13,9%, urmate de electronice și electrocasnice, cu 13,7%, și marketplace-uri, cu 12,9%.

Distribuția completă a categoriilor este prezentată mai jos.

Categorie Magazine în top Cota din vizite Magazine din clasament (locul) Farmacie și sănătate 6 22,7% Dr. Max (2), Farmacia Tei (4), Catena (6), Spring Farma (17), Help Net (27), Secom (41) Bricolaj și construcții 5 13,9% Dedeman (3), Leroy Merlin (7), Brico (19), Hornbach (30), Mathaus (54) Electronice și electrocasnice 14 13,7% Altex (5), Flip (13), Flanco (16), PC Garage (31), Samsung (38), CEL.ro (39) și încă 8 Marketplace 3 12,9% eMAG (1), Trendyol (11), Skroutz (82) Modă și încălțăminte 28 12,5% Fashion Days (15), Zara (18), JD Sports (20), ePantofi (25), Sinsay (26), Otter (28) și încă 22 Mobilă și casă 11 6,2% JYSK (9), IKEA (10), Mobexpert (36), Kalenda (53), XXXLutz (69) și încă 6 Frumusețe 6 4,9% Notino (12), Sephora (14), Douglas (29), dm drogerie markt (35), Marionnaud (58), Xpert Beauty (75) Sport 8 4,7% Decathlon (8), adidas (37), Sportisimo (45), Nike (48), Intersport (64) și încă 3 Supermarket 4 2,7% Mega Image (22), Auchan (24), Carrefour (33), Sezamo (90) Copii și jucării 5 2,4% BebeTei (21), Jumbo (23), LEGO (72), Nichiduța (79), Noriel (99) Cărți 5 1,8% Cărturești (34), Libris (47), Bookzone (49), Litera (78), Elefant (81) Bijuterii și ceasuri 3 1,1% Pandora (42), Splendor (56), Teilor (59) Auto 1 0,3% AnveloShop (60) Animale de companie 1 0,2% zooplus (70)

Clasamentul evidențiază și schimbările înregistrate față de luna precedentă.

Sinsay a avut cea mai mare creștere procentuală a traficului organic estimat, de 196,9%, și a avansat 25 de poziții, până pe locul 26.

Il Passo a urcat cele mai multe locuri, respectiv 36, ajungând pe poziția 57, după o creștere a traficului de 141,7%.

AnveloShop a avansat 32 de locuri, până pe poziția 60, în timp ce Deichmann a urcat 23 de poziții.

În prima parte a clasamentului, IKEA și-a majorat traficul estimat cu 95% și a ajuns pe locul zece. Zara, Sephora și Flanco au avansat, la rândul lor, cu 11 sau 12 poziții.

Samsung a urcat zece locuri, Pandora 11, iar Kalenda și Marelbo câte 14.

Brico, fostul Brico Dépôt, a fost singurul magazin din primele 20 care a înregistrat o scădere a traficului, de 5,6%.

La polul opus, Zalando a coborât 25 de poziții, iar Skroutz a pierdut 32 de locuri.

Magazin Locul acum Schimbare de loc Trafic față de luna trecută Il Passo 57 +36 +141,7% AnveloShop 60 +32 +115,4% Sinsay 26 +25 +196,9% Deichmann 63 +23 +91,1% Carrefour 33 -17 -23,6% mömax 93 -19 -0,4% Sezamo 90 -24 -17,1% Zalando 61 -25 -39,8% Skroutz 82 -32 -37,0%

Datele arată că modificările de poziție nu reflectă întotdeauna scăderi importante ale traficului. De exemplu, mömax a pierdut 19 locuri, deși traficul său estimat s-a redus cu doar 0,4%.

Clasamentul actual include nouă magazine care nu figurau în ediția precedentă.

Este vorba despre GymBeam, pe locul 66, LEGO, pe 72, Litera, pe 78, Elefant, pe 81, Mirjan24, pe 84, Tefal, pe 86, Xiaomi, pe 89, Vellea Home, pe 91, și Philips, pe 97.

Patru dintre noile intrări sunt magazine online aparținând direct unor producători: LEGO, Tefal, Xiaomi și Philips.

Alex Drimba, cofondator Mixtazure și specialist în SEO tehnic, a explicat că scopul clasamentului este monitorizarea lunară a vizibilității magazinelor online în Google.

„Primele cinci magazine iau aproape jumătate din traficul organic al întregului top, însă pozițiile de mai jos se schimbă de la o lună la alta: Il Passo a urcat 36 de locuri într-o singură lună, iar nouă magazine au intrat acum în top”, a declarat acesta.

Potrivit specialistului, modificările din clasament arată că optimizarea pentru motoarele de căutare poate influența vizibilitatea magazinelor care nu ocupă primele poziții.

Top 100 eCommerce România utilizează estimările de trafic organic furnizate de Ahrefs pentru România, alături de numărul cuvintelor-cheie pentru care magazinele se clasează între primele trei rezultate Google.

Analiza a pornit de la 162 de căutări de produse în Google România, în urma cărora au fost identificate 204 site-uri. Dintre acestea, au fost selectate primele 100 de magazine în funcție de traficul organic estimat.

Clasamentul include magazine online, marketplace-uri și magazine ale producătorilor care permit efectuarea plăților online în România.

În cazul magazinelor internaționale, este analizată numai versiunea site-ului destinată pieței românești.

Nu sunt incluse platformele de anunțuri, comparatoarele de prețuri, motoarele de căutare pentru produse sau lanțurile comerciale care nu vând online în România.

Datele ediției actuale au fost extrase până la 10 noiembrie 2026 și comparate cu cele disponibile la 10 octombrie 2026.

Mixtazure precizează că valorile sunt estimări, cu posibile variații de aproximativ 1%, și pot diferi de statisticile interne ale companiilor. Clasamentul va fi actualizat lunar.