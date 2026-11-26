Radu Georgescu avertizează investitorii de la Bursa de Valori București. Economistul explică de ce nu ar risca niciun leu
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Economistul Radu Georgescu a comentat, joi, 26 noiembrie, introducerea posibilității de a deschide poziții short la Bursa de Valori București (BVB). Acesta a explicat cum pot investitorii să obțină profit atunci când prețul acțiunilor scade. Economistul a atras însă atenția asupra riscurilor financiare asociate acestor tranzacții. El a prezentat și motivele pentru care nu intenționează să utilizeze această strategie pe piața de capital din România.
Radu Georgescu explică modul în care investitorii pot câștiga bani când acțiunile se ieftinesc
Economistul Radu Georgescu consideră că introducerea pozițiilor short la Bursa de Valori București reprezintă un moment istoric pentru piața românească. Într-o postare pe Facebook, acesta a explicat că preferă asemenea tranzacții pe piețele internaționale. Strategia presupune însă o analiză amănunțită a datelor economice și a situației financiare a companiilor vizate.
„Azi este o zi istorică pentru România.
De azi se pot deschide poziții short la Bursa București
Mie îmi plac mult pozițiile short.
Dar la ele trebuie să analizezi mult datele economice”, a scris Radu Georgescu.
Spre deosebire de investițiile clasice, pozițiile short permit obținerea unui profit atunci când valoarea unui activ scade. Investitorul împrumută activul respectiv și îl vinde la prețul existent pe piață. Ulterior, acesta urmărește să îl răscumpere la un preț inferior și să îl restituie. Profitul rezultă din diferența dintre cele două prețuri, după deducerea costurilor aferente tranzacției.
„Împrumuți un activ despre care crezi că îi va scădea prețul și îl vinzi azi, la prețul de acum.
Când prețul a scăzut, îl cumperi înapoi mai ieftin și îl dai înapoi celui de la care l-ai împrumutat.
Diferența îți rămâne ca profit”, a explicat economistul.
Cum poate efectul de levier să amplifice câștigurile și pierderile investitorilor
Radu Georgescu a prezentat și mecanismul efectului de levier, utilizat pentru amplificarea expunerii financiare a investitorilor. Acesta permite deschiderea unor poziții cu o valoare superioară capitalului disponibil în cont. Economistul a oferit exemplul unui levier de 20, care multiplică efectele variațiilor înregistrate pe piață.
„Dacă îți place adrenalina, poți merge pe levier.
Pui o sumă de bani, iar brokerul ți-o înmulțește cu 20
La levier de 20, orice variație de 1% a indicelui înseamnă pentru tine o variație de 20%.
Și în plus, și în minus”, a precizat Radu Georgescu.
Riscurile cresc considerabil atunci când piața evoluează în direcția opusă celei anticipate de investitor. Brokerul poate solicita suplimentarea fondurilor disponibile în cont, printr-un mecanism cunoscut sub denumirea de Margin Call. În lipsa unor fonduri suficiente, pozițiile pot fi lichidate automat, în funcție de condițiile aplicabile contului de tranzacționare.
„Dacă pierderea devine prea mare, brokerul îți cere întâi să pui bani în cont: acesta e Margin Call-ul.
Dacă nu pui și pierderea crește, brokerul îți închide automat pozițiile.
Există și un film pe acest subiect: Margin Call”, a adăugat economistul.
De ce scăderea acțiunilor din sectorul IT poate influența prețul aurului
Economistul a abordat și evoluția prețului aurului, pe care o pune în legătură cu pierderile înregistrate în sectorul tehnologic. Potrivit acestuia, investitorii aflați sub presiune financiară pot fi nevoiți să vândă alte active din portofoliu. Astfel, aceștia obțin lichiditățile necesare pentru acoperirea pierderilor sau menținerea pozițiilor deschise.
„Multi ma intreaba de ce scade prețul aurului.
Motivul este Margin Call
Scad acțiunile companiilor de IT, iar brokerii și investitorii lichidează ce găsesc.
Cel mai lichid activ este aurul”, susține Radu Georgescu.
Economistul a precizat că își monitorizează zilnic pozițiile short pentru a limita riscurile financiare. O evoluție nefavorabilă a pieței poate determina pierderea capitalului disponibil sau necesitatea suplimentării acestuia. În imaginea care însoțește postarea, Georgescu a prezentat o parte dintre pozițiile sale deschise pe piețele internaționale.
„Eu mă uit în fiecare zi la pozițiile mele short.
Dacă nu mă uit, risc să pierd banii din cont sau să trebuiască să mai pun bani de acasă ca să le țin deschise”, a explicat acesta.
Economistul a menționat că deciziile sale de tranzacționare au fost precedate de studierea situațiilor financiare ale companiilor. Printre societățile analizate se numără Oracle și Exxon Mobil.
De ce Radu Georgescu refuză să deschidă poziții short la Bursa de Valori București
În pofida experienței sale cu asemenea instrumente financiare, economistul exclude utilizarea acestei strategii pe piața românească. El consideră că Bursa de Valori București prezintă caracteristici fundamental diferite de cele ale pieței americane. Printre principalele obstacole identificate se numără lichiditatea redusă și comportamentul investitorilor instituționali.
„La Bursa din București nu voi deschide nicio poziție short și nu voi pune niciun leu.
Bursa din România este atipică și nu are nicio legătură cu bursa din America, de exemplu:
• lichiditatea este foarte mică;
• fondurile de pensii din Pilonul 2 și Pilonul 3 cumpără acțiuni în fiecare lună, indiferent de preț;
• multe companii își răscumpără acțiunile atunci când prețul scade”, a afirmat Radu Georgescu.
În opinia economistului, achizițiile recurente ale fondurilor de pensii pot susține cererea pentru acțiunile listate la București. Programele de răscumpărare derulate de companii pot contribui, de asemenea, la susținerea cotațiilor. Aceste particularități pot îngreuna obținerea unui profit prin tranzacții bazate pe anticiparea scăderii prețurilor.
„Pe scurt, trebuie să fii sinucigaș din punct de vedere financiar ca să deschizi poziții short la Bursa din București.
Sa fie economie”, a mai scris Radu Georgescu.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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