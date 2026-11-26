Economistul Radu Georgescu a comentat, joi, 26 noiembrie, introducerea posibilității de a deschide poziții short la Bursa de Valori București (BVB). Acesta a explicat cum pot investitorii să obțină profit atunci când prețul acțiunilor scade. Economistul a atras însă atenția asupra riscurilor financiare asociate acestor tranzacții. El a prezentat și motivele pentru care nu intenționează să utilizeze această strategie pe piața de capital din România.

Economistul Radu Georgescu consideră că introducerea pozițiilor short la Bursa de Valori București reprezintă un moment istoric pentru piața românească. Într-o postare pe Facebook, acesta a explicat că preferă asemenea tranzacții pe piețele internaționale. Strategia presupune însă o analiză amănunțită a datelor economice și a situației financiare a companiilor vizate.

„Azi este o zi istorică pentru România.

De azi se pot deschide poziții short la Bursa București

Mie îmi plac mult pozițiile short.

Dar la ele trebuie să analizezi mult datele economice”, a scris Radu Georgescu.

Spre deosebire de investițiile clasice, pozițiile short permit obținerea unui profit atunci când valoarea unui activ scade. Investitorul împrumută activul respectiv și îl vinde la prețul existent pe piață. Ulterior, acesta urmărește să îl răscumpere la un preț inferior și să îl restituie. Profitul rezultă din diferența dintre cele două prețuri, după deducerea costurilor aferente tranzacției.

„Împrumuți un activ despre care crezi că îi va scădea prețul și îl vinzi azi, la prețul de acum.

Când prețul a scăzut, îl cumperi înapoi mai ieftin și îl dai înapoi celui de la care l-ai împrumutat.

Diferența îți rămâne ca profit”, a explicat economistul.

Radu Georgescu a prezentat și mecanismul efectului de levier, utilizat pentru amplificarea expunerii financiare a investitorilor. Acesta permite deschiderea unor poziții cu o valoare superioară capitalului disponibil în cont. Economistul a oferit exemplul unui levier de 20, care multiplică efectele variațiilor înregistrate pe piață.

„Dacă îți place adrenalina, poți merge pe levier.

Pui o sumă de bani, iar brokerul ți-o înmulțește cu 20

La levier de 20, orice variație de 1% a indicelui înseamnă pentru tine o variație de 20%.

Și în plus, și în minus”, a precizat Radu Georgescu.

Riscurile cresc considerabil atunci când piața evoluează în direcția opusă celei anticipate de investitor. Brokerul poate solicita suplimentarea fondurilor disponibile în cont, printr-un mecanism cunoscut sub denumirea de Margin Call. În lipsa unor fonduri suficiente, pozițiile pot fi lichidate automat, în funcție de condițiile aplicabile contului de tranzacționare.

„Dacă pierderea devine prea mare, brokerul îți cere întâi să pui bani în cont: acesta e Margin Call-ul.

Dacă nu pui și pierderea crește, brokerul îți închide automat pozițiile.

Există și un film pe acest subiect: Margin Call”, a adăugat economistul.

Economistul a abordat și evoluția prețului aurului, pe care o pune în legătură cu pierderile înregistrate în sectorul tehnologic. Potrivit acestuia, investitorii aflați sub presiune financiară pot fi nevoiți să vândă alte active din portofoliu. Astfel, aceștia obțin lichiditățile necesare pentru acoperirea pierderilor sau menținerea pozițiilor deschise.

„Multi ma intreaba de ce scade prețul aurului.

Motivul este Margin Call

Scad acțiunile companiilor de IT, iar brokerii și investitorii lichidează ce găsesc.

Cel mai lichid activ este aurul”, susține Radu Georgescu.

Economistul a precizat că își monitorizează zilnic pozițiile short pentru a limita riscurile financiare. O evoluție nefavorabilă a pieței poate determina pierderea capitalului disponibil sau necesitatea suplimentării acestuia. În imaginea care însoțește postarea, Georgescu a prezentat o parte dintre pozițiile sale deschise pe piețele internaționale.

„Eu mă uit în fiecare zi la pozițiile mele short.

Dacă nu mă uit, risc să pierd banii din cont sau să trebuiască să mai pun bani de acasă ca să le țin deschise”, a explicat acesta.

Economistul a menționat că deciziile sale de tranzacționare au fost precedate de studierea situațiilor financiare ale companiilor. Printre societățile analizate se numără Oracle și Exxon Mobil.

În pofida experienței sale cu asemenea instrumente financiare, economistul exclude utilizarea acestei strategii pe piața românească. El consideră că Bursa de Valori București prezintă caracteristici fundamental diferite de cele ale pieței americane. Printre principalele obstacole identificate se numără lichiditatea redusă și comportamentul investitorilor instituționali.

„La Bursa din București nu voi deschide nicio poziție short și nu voi pune niciun leu.

Bursa din România este atipică și nu are nicio legătură cu bursa din America, de exemplu:

• lichiditatea este foarte mică;

• fondurile de pensii din Pilonul 2 și Pilonul 3 cumpără acțiuni în fiecare lună, indiferent de preț;

• multe companii își răscumpără acțiunile atunci când prețul scade”, a afirmat Radu Georgescu.

În opinia economistului, achizițiile recurente ale fondurilor de pensii pot susține cererea pentru acțiunile listate la București. Programele de răscumpărare derulate de companii pot contribui, de asemenea, la susținerea cotațiilor. Aceste particularități pot îngreuna obținerea unui profit prin tranzacții bazate pe anticiparea scăderii prețurilor.