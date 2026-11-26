Dosarele de cetățenie vor putea fi consultate online începând cu 30 noiembrie 2026, prin intermediul unui Spațiu Privat Virtual dedicat. Guvernul a aprobat joi, 26 noiembrie, regulile de funcționare a noii platforme. Solicitanții vor putea verifica stadiul cererilor, transmite documente și primi corespondența oficială în format electronic. Prezentarea la ghișeu va rămâne însă obligatorie pentru verificarea actelor originale și prelevarea datelor biometrice.

Dosarele de cetățenie vor fi administrate electronic de Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC), prin intermediul sistemului informatic RODUC. Platforma va acoperi cererile de acordare, redobândire sau renunțare la cetățenia română. Solicitanții vor avea acces atât la o interfață web, cât și la o aplicație destinată telefoanelor mobile.

Crearea, activarea și validarea contului nu vor presupune plata unor taxe. Consultarea dosarului electronic și utilizarea serviciilor disponibile în Spațiul Privat Virtual (SPV) vor fi, de asemenea, gratuite.

După activarea contului, utilizatorii vor putea consulta stadiul cererilor și termenele stabilite de Comisia pentru cetățenie. Platforma va permite primirea și descărcarea înștiințărilor, citațiilor și solicitărilor privind completarea documentației. Tot aici va fi disponibil ordinul emis de președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Solicitanții vor putea transmite petiții, cereri, documente suplimentare și acte necesare eliberării cardului de cetățenie. Documentele și petițiile transmise electronic vor primi automat număr și dată de înregistrare. Utilizatorii vor putea verifica evoluția acestora și consulta răspunsurile formulate de instituție.

Noul sistem informatic va permite completarea cererilor, încărcarea documentelor necesare și efectuarea programărilor pentru depunerea oficială a solicitărilor. După validarea preliminară a documentației, utilizatorii vor putea selecta locul și intervalul orar disponibil.

Confirmarea programării trebuie realizată în maximum 48 de ore, prin accesarea unui link transmis prin e-mail. În lipsa confirmării, sistemul va anula automat rezervarea. Solicitanții vor putea efectua o reprogramare cu minimum zece zile înaintea datei stabilite inițial.

Pentru înregistrarea în SPV vor fi necesare o adresă de e-mail, o parolă și datele de identificare. Accesul la platformă va fi securizat prin autentificare în două etape. Utilizatorii vor introduce inclusiv un cod generat printr-o aplicație instalată pe telefon. Persoanele fără dispozitive compatibile vor putea primi codul prin e-mail sau SMS.

Fiecare solicitant va avea dreptul la un singur cont. Dosarul minorului care nu a dobândit cetățenia împreună cu părintele va fi gestionat prin contul părintelui solicitant. După împlinirea vârstei de 18 ani, acesta își va putea crea propriul cont, asociat dosarului existent.

Transmiterea documentelor și completarea formularului electronic nu vor înlocui procedura oficială de depunere a cererii de cetățenie. Înregistrarea acesteia va trebui realizată la ANC, la un birou teritorial sau la o reprezentanță diplomatică ori consulară.

La data programării, solicitantul va prezenta documentele originale încărcate anterior în sistem. Funcționarul responsabil va verifica dacă acestea corespund versiunilor electronice și va confirma identitatea titularului. Tot atunci vor fi efectuate procedurile necesare prelevării datelor biometrice. Prezența copiilor minori va fi obligatorie dacă aceștia sunt incluși în cerere.

Reguli distincte se vor aplica persoanelor care depun documentația la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Acestea vor avea la dispoziție maximum 90 de zile de la depunerea cererii pentru crearea contului. În același interval, solicitanții trebuie să ceară accesul la dosarul electronic.

Orice actualizare a dosarului electronic va determina transmiterea automată a unui mesaj către adresa de e-mail a solicitantului. Persoanele care utilizează aplicația mobilă vor primi și notificări pe telefon. Absența unei notificări nu va influența însă data legală a comunicării documentelor.

Potrivit Legii cetățeniei române, documentele sunt considerate comunicate în momentul accesării acestora de către destinatar. Dacă actele nu sunt consultate, comunicarea se consideră realizată după 30 de zile de la încărcarea în dosar.

Pentru persoanele fără cont, termenul de 30 de zile curge de la înregistrarea documentului în evidențele ANC. După operaționalizarea dosarului electronic, instituția va transmite corespondența oficială exclusiv prin intermediul noului sistem.

În cazul unor defecțiuni tehnice, termenele vor începe să curgă din momentul în care documentele devin din nou accesibile. Lucrările de mentenanță programate vor fi anunțate cu minimum 48 de ore înainte.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie va pune la dispoziția solicitanților un ghid privind utilizarea serviciilor electronice oferite prin SPV. Documentul va explica procedurile de creare și activare a contului, încărcare a actelor și efectuare a programărilor. Ghidul va include instrucțiuni pentru transmiterea petițiilor și consultarea dosarului electronic. Acesta trebuie aprobat în maximum trei zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului.

Informațiile transmise prin platformă vor fi protejate prin criptare. Datele biometrice vor fi stocate separat de celelalte informații personale ale solicitanților. Sistemul va asigura schimbul de date în timp real cu platforma informatică a Ministerului Afacerilor Externe.

Dezvoltarea infrastructurii digitale este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cheltuielile necesare funcționării sistemului vor fi suportate din bugetul Autorității Naționale pentru Cetățenie.