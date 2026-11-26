Aprovizionarea cu carne de porc în magazinele din România ar putea fi afectată chiar înainte de Crăciun. Comercianții au avertizat, joi, 26 noiembrie, asupra riscului apariției unei penurii în perioada cu cel mai ridicat consum. Un ordin comun al autorităților introduce condiții mai stricte de comercializare, începând cu 19 decembrie 2026. Reprezentanții retailerilor solicită consultări urgente pentru evitarea blocajelor în aprovizionare.

Aprovizionarea cu carne de porc ar putea întâmpina dificultăți în perioada Crăciunului și a Anului Nou, avertizează reprezentanții comercianților. Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) contestă noile reglementări. Acestea au fost adoptate printr-un ordin comun al Ministerului Agriculturii, ANSVSA și ANPC.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) susține că măsurile urmăresc sprijinirea producătorilor autohtoni și garantarea siguranței alimentare. Ordinul nr. 316/1.023/711/2026 stabilește condițiile sanitare veterinare aplicabile cărnii de porc proaspete și congelate. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 964 din 19 noiembrie 2026. Prevederile sale vor intra în vigoare după 30 de zile, respectiv pe 19 decembrie.

Comercianții atrag atenția că dezbaterea privind prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente nu trebuie să eclipseze problema aprovizionării. Proiectul ordonanței de urgență privind plafonarea a fost publicat miercuri, 25 noiembrie. Retailerii consideră însă că riscul unor disfuncționalități în distribuția cărnii de porc necesită o intervenție urgentă a autorităților.

„Reglementarea a fost adoptată fără consultări, publicată în Monitorul Oficial la doar două zile după ce textul a fost postat public, nu include dispoziții tranzitorii referitoare la stocuri sau la contractele aflate în derulare și va deveni aplicabilă în ajunul Ignatului, producând efecte imediate pentru consumatori în perioada Crăciun – Anul Nou”, avertizează comercianții.

Începând cu 19 decembrie, carnea proaspătă de porc va avea un termen maxim de valabilitate de opt zile de la sacrificare. Reprezentanții celor două asociații contestă faptul că acest interval este stabilit de stat, nu de producători. Potrivit acestora, toate operațiunile din lanțul de aprovizionare trebuie finalizate într-un interval dificil de respectat.

Termenul include tranșarea, procesarea, transportul, distribuția, comercializarea și consumul produselor. Operatorii economici consideră că respectarea acestor condiții va fi deosebit de dificilă în perioada premergătoare Sărbătorilor. Situația este complicată și de dependența României de importurile de carne de porc.

„Această restricție generează riscuri majore în condițiile în care, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în noiembrie 2026, „în prezent, acoperirea consumului de carne de porc din producția internă este de 50%, România fiind dependentă de importuri în proporție de 50%”. Pe fondul acestei dependențe și al termenelor logistice impuse de lanțul de aprovizionare, în piață există un grad maxim de alarmare în vederea onorării contractelor aflate în derulare, demersurile operatorilor economici vizând evitarea unei penurii de carne de porc în perioada Sărbătorilor”, avertizează comercianții.

Semnalele transmise de producători și procesatori indică posibilitatea unor dificultăți în asigurarea cantităților necesare pentru consumul sezonier. Retailerii avertizează că noile condiții ar putea împiedica aprovizionarea magazinelor la nivelul cererii estimate pentru Sărbători. În aceste condiții, reprezentanții sectorului comercial au cerut organizarea unor consultări cu autoritățile.

„Am solicitat autorităților care au emis Ordinul respectiv – cu informarea Prim-ministrului, Președinției și Consiliului Concurenței – organizarea în timp util a unor întâlniri cu participarea reprezentanților întregului lanț de producție și procesare a cărnii de porc, în care să fie clarificată modalitatea de aplicare a acestui Ordin, prin care să se confirme și evitarea apariției unor posibile blocaje sau altor riscuri colaterale în desfășurarea operațiunilor comerciale”, au transmis comercianții.

Ministerul Agriculturii a prezentat ordinul comun drept o măsură necesară pentru protejarea consumatorilor și eliminarea practicilor comerciale înșelătoare. Instituția a publicat principalele prevederi pe Facebook, pe 17 noiembrie, odată cu lansarea proiectului în transparență decizională. Reglementarea introduce obligații privind valabilitatea produselor, etichetarea, transportul și trasabilitatea acestora.

Carnea proaspătă refrigerată va avea un termen maxim de valabilitate de opt zile de la sacrificare, conform certificatului sanitar-veterinar. Aceasta nu trebuie să fi fost supusă unor tratamente de conservare. Unitățile de tranșare și ambalare nu vor putea modifica sau prelungi termenul de valabilitate stabilit inițial.

Istoricul fiecărui produs trebuie documentat începând cu data sacrificării animalului. Carnea congelată anterior nu va putea fi reintrodusă în circuitul comercial sub formă refrigerată. Interdicția se aplică inclusiv produselor decongelate, tranșate sau reambalate.

Totodată, ordinul introduce cerințe stricte privind informarea cumpărătorilor. Consumatorii trebuie să beneficieze de informații complete, indiferent dacă achiziționează produse ambalate sau carne de la vitrinele asistate.

În cazul cărnii proaspete comercializate neambalate, etichetele trebuie să conțină următoarele informații:

tipul produsului;

țara de origine a cărnii;

unitatea în care a fost produsă;

data sacrificării;

data producției sau a abatorizării;

termenul de valabilitate.

Toate aceste informații trebuie afișate vizibil la vitrinele cu servire asistată.

Transportul cărnii către magazine va fi permis exclusiv cu mijloace autorizate sanitar-veterinar, igienizate și dezinfectate. Comercianții trebuie să păstreze documentele care atestă efectuarea dezinfecției pentru cel puțin un an. Aceeași obligație se aplică termogramelor care demonstrează menținerea temperaturilor corespunzătoare pe durata transportului.

Carnea neambalată destinată comercializării trebuie transportată separat, în funcție de categoria produsului. Astfel, transporturile vor conține exclusiv carne proaspătă sau exclusiv carne congelată.

ANSVSA va reevalua, pe baza unei analize de risc, unitățile care comercializează carne de porc. Verificările vor viza atât magazinele cu vitrine asistate, cât și unitățile care vând produse ambalate. Inspectorii vor controla trasabilitatea, termenele de valabilitate, istoricul temperaturilor și bilanțul cantitativ al produselor. ANPC va verifica respectarea obligațiilor privind informarea consumatorilor și corectitudinea practicilor comerciale.

Încălcarea noilor prevederi va fi sancționată contravențional, conform Hotărârii de Guvern nr. 984/2005. Autoritățile vor putea dispune reținerea oficială, retragerea de pe piață sau confiscarea produselor. În funcție de gravitatea abaterilor, operatorii economici riscă inclusiv suspendarea activității sau retragerea autorizației de funcționare.