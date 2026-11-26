Italia solicită intervenția Guvernului Germaniei în disputa privind închiderea unei fabrici a grupului Henkel, producătorul detergentului Persil și al adezivilor. Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat joi că autoritățile de la Roma încearcă să determine compania germană să renunțe la planurile de închidere a unității din Italia.

Henkel a anunțat pe 17 noiembrie că intenționează să închidă fabrica din Ferentino, localitate situată la sud de Roma, până în iunie 2027. Decizia afectează 102 angajați, conform informațiilor publicate de Reuters.

Antonio Tajani i-a trimis o scrisoare omologului său german, Johann Wadephul, prin care i-a cerut să intervină în relația cu reprezentanții companiei Henkel.

Potrivit unui comunicat al Ministerului italian de Externe, șeful diplomației italiene i-a solicitat ministrului din Germania să ia legătura cu conducerea superioară a grupului Henkel și să analizeze toate alternativele posibile la închiderea fabricii din Ferentino.

Demersul autorităților italiene urmărește identificarea unei soluții care să permită continuarea activității unității de producție și să evite consecințele sociale ale concedierii celor 102 angajați.

Ministerul italian al Industriei a anunțat miercuri că a organizat o primă rundă de discuții cu reprezentanții Henkel. În cadrul întâlnirii, compania a fost de acord să nu înceapă procedurile oficiale de concediere până la desfășurarea unor noi consultări.

Următoarea rundă de negocieri este programată să aibă loc la Roma, pe 13 ianuarie.

Astfel, deși planul de închidere a fabricii rămâne anunțat, procedurile formale de concediere nu vor fi demarate până la continuarea discuțiilor dintre companie și autoritățile italiene.

Într-un comunicat publicat pe 17 noiembrie, Henkel a explicat că închiderea unității din Ferentino face parte din măsurile necesare pentru protejarea solidității și competitivității companiei pe termen lung.

Producătorul german a invocat scăderea semnificativă a volumelor de producție, pe fondul unui mediu macroeconomic deosebit de dificil și al schimbării continue a obiceiurilor de consum.

Compania consideră că aceste evoluții justifică închiderea fabricii, ca parte a eforturilor de menținere a competitivității pe termen lung.

Henkel nu a fost disponibilă imediat pentru a oferi un comentariu suplimentar cu privire la solicitarea de intervenție adresată Guvernului Germaniei de către autoritățile italiene.