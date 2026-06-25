Henkel schimbă conducerea diviziei Consumer Brands în România. Mario Altan preia funcția de General Manager

Henkel a anunțat schimbări în echipa de top management a diviziei Consumer Brands din România. Compania l-a numit pe Mario Altan în funcția de General Manager pentru România, Bulgaria și Ucraina și a anunțat, totodată, promovarea lui Constantin Vasile în conducerea departamentului de marketing.

Henkel, companie internațională de bunuri de larg consum și soluții chimice industriale, cunoscută pentru branduri precum Persil, Schwarzkopf și Loctite, a anunțat numirea lui Mario Altan în funcția de General Manager al diviziei Henkel Consumer Brands pentru România, Bulgaria și Ucraina.

Schimbarea a intrat în vigoare la 1 iunie 2026. Mario Altan are o experiență de peste 27 de ani în cadrul grupului Henkel, perioadă în care a ocupat mai multe funcții de management în Europa și America de Nord.

Acesta îl înlocuiește pe Andrey Yekimov, care a condus divizia Henkel Consumer Brands România în perioada 2021–2026 și care va ocupa o nouă poziție de top management în cadrul grupului.

Referindu-se la perioada petrecută la conducerea diviziei, Andrey Yekimov a transmis că a fost o onoare să coordoneze echipa din România și că apreciază oportunitatea de a contribui la dezvoltarea acesteia.

„A fost o onoare și un privilegiu să conduc echipa HCB Romania și sunt recunoscător pentru oportunitatea de a contribui la dezvoltarea ei. Ceea ce contează cel mai mult pentru mine este moștenirea pe care o las în urmă. Cred că leadershipul se măsoară cel mai bine prin ceea ce se întâmplă după ce un lider pleacă -dacă echipa continuă să aibă succes, păstrează o cultură sănătoasă și dezvoltă noi lideri. Dacă se întâmplă asta, voi ști că timpul petrecut alături echipa HCB Romania a avut o contribuție semnificativă.”, a transmis Andrey Yekimov.

Compania a anunțat și promovarea lui Constantin Vasile în funcția de Head of Marketing Henkel Consumer Brands România și Bulgaria.

Acesta face parte din echipa Henkel din anul 2012 și a ocupat, de-a lungul carierei, mai multe poziții în domeniile marketingului, vânzărilor și proiectelor internaționale. Activitatea sa a inclus și roluri desfășurate la Viena și Düsseldorf, unde a contribuit la dezvoltarea brandului Persil.

Henkel activează pe piața din România de peste 30 de ani și operează trei unități de producție dedicate adezivilor, amplasate la Pantelimon, Câmpia Turzii și Roznov.