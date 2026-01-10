Noul proces, prezentat recent în literatura de specialitate, poate extrage metale prețioase din plăci de circuite și microprocesoare în mai puțin de 20 de minute, la temperatura camerei și cu costuri semnificativ reduse.

Tehnologia dezvoltată de cercetătorii de la Institutul de Conversie a Energiei din Guangzhou și Universitatea de Tehnologie din Sudul Chinei utilizează o soluție chimică simplificată bazată pe peroximonosulfat de potasiu și clorură de potasiu, fără catalizatori externi sau substanțe extrem de toxice, așa cum se întâmplă în multe dintre procedeele actuale.

Potrivit experimentelor, metoda atinge o eficiență de peste 98,2% în dizolvarea aurului din procesoare și plăci electronice, și permite recuperarea a aproximativ 93,4% din paladiu, alt metal prețios întâlnit frecvent în hardware‑ul uzat, scrie South China Morning Post.

Costul total pentru tratarea a 10 kilograme de plăci electronice este estimat la doar circa 72 de dolari, ceea ce înseamnă un cost de extracție de aproximativ 1.455 de dolari pe uncie de aur, mult sub nivelul curent de pe piețele internaționale, unde prețul aurului a depășit recent 4.470 de dolari pe uncie.

Procesul poate reduce semnificativ atât cheltuielile, cât și impactul ambiental: potrivit specialiștilor, costurile cu reactanții sunt cu aproximativ 93,2% mai mici decât la procedeele clasice pe bază de cianuri, iar consumul de energie este redus cu circa 62,5%, pentru că extracția se realizează la temperatura camerei, fără necesitatea încălzirii sau consumului ridicat de electricitate.

Metoda se bazează pe un mecanism „autocatalitic”, în care aurul și paladiul din deșeuri acționează ca proprii catalizatori, activând soluția de peroximonosulfat și ionii de clor pentru a genera agenți oxidanți care descompun atomii de metal, permițând recuperarea lor ulterioară cu ajutorul ionilor de clor.

Având în vedere că numai China generează anual peste 10 milioane de tone de deșeuri electronice, această tehnologie ar putea deveni o soluție eficientă la problema creșterii cantităților de e‑waste la nivel global, contribuind la conservarea resurselor și la reducerea dependenței de mineritul tradițional, practică care este adesea costisitoare și dăunătoare pentru mediul înconjurător.

Pe lângă viteza și costul redus, cercetătorii evidențiază și avantajele de mediu ale metodei. Procedura nu folosește cianuri sau alte substanțe extrem de toxice, obișnuite în extracțiile clasice, și generează cantități mult mai mici de deșeuri chimice periculoase.