Cel mai scump metal de planetă nu este nici aurul, nici platina. Rodiul, cu simbolul chimic Rh și numărul atomic 45, face parte din grupa metalelor platinei, alături de paladiu, iridiu și platină. Este un metal strălucitor, alb-argintiu, recunoscut pentru rezistența sa extremă la coroziune. Principalul motiv pentru prețul său foarte ridicat este raritatea și dificultatea de extragere.

Raritatea este factorul decisiv în stabilirea valorii acestui metal. Rodiul nu este extras direct din sol, ci este obținut ca produs secundar în procesul de rafinare a altor metale, în special a platinei. Acest proces este complex și costisitor, iar producția globală este limitată.

Oferta redusă, numărul mic de producători și cererea constantă contribuie la menținerea prețului ridicat. În acest context, aurul și platina rămân mult în urma rodiului în ceea ce privește valoarea de piață.

Aproximativ 80% din producția mondială de rodiu este controlată de Africa de Sud și Rusia. Alte țări producătoare includ Zimbabwe, în timp ce Canada și Statele Unite contribuie cu cantități mai mici, de regulă ca subprodus al extracției de nichel.

Resursele sunt concentrate în câteva zone miniere majore. Complexul Bushveld din Africa de Sud este cel mai important din lume, unde operează companii precum Anglo American Platinum și Impala Platinum. În Rusia, Norilsk reprezintă una dintre cele mai mari exploatări de nichel și metale din grupa platinei, iar în Zimbabwe, Great Dyke este o zonă bogată în platină, paladiu și rodiu.

Principalul consumator al acestui metal este industria auto. Rodiul este utilizat în catalizatoare, componente esențiale care reduc emisiile poluante ale vehiculelor, transformând gazele toxice în compuși mai puțin nocivi.

De asemenea, este folosit în industria bijuteriilor, unde este aplicat ca strat protector pentru aur alb sau argint, oferind strălucire și rezistență la uzură. În plus, are aplicații în electronică și industria chimică, datorită conductivității ridicate și rezistenței la temperaturi extreme.

Producția de rodiu depinde aproape în totalitate de mineritul de platină, ceea ce îl face extrem de vulnerabil la fluctuațiile de piață. Concentrarea producției în doar câteva țări, combinată cu oferta limitată și cererea constantă, explică de ce rodiul rămâne cel mai scump metal de pe planetă.