Mineralele critice sunt indispensabile pentru numeroase tehnologii utilizate în prezent, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). Litiul, nichelul, cobaltul, manganul și grafitul sunt componente esențiale pentru bateriile vehiculelor electrice și pentru sistemele de stocare a energiei.

În același timp, elementele din categoria pământurilor rare sunt necesare pentru fabricarea magneților permanenți utilizați în turbinele eoliene și în motoarele automobilelor electrice.

Rețelele electrice moderne au nevoie de cantități importante de aluminiu și cupru, acesta din urmă fiind prezent în aproape toate tehnologiile care folosesc electricitatea. Pe măsură ce investițiile în energie regenerabilă și electrificare se accelerează, importanța strategică a acestor resurse crește constant.

Potrivit IEA, securitatea aprovizionării cu minerale critice va deveni unul dintre factorii decisivi pentru securitatea energetică globală în următoarele decenii.

Raportul IEA arată că piața mineralelor critice nu a devenit mai diversificată în ultimii ani, ci dimpotrivă. Concentrarea s-a accentuat în special în sectorul rafinării și procesării materiilor prime.

Pentru cupru, litiu, nichel, cobalt, grafit și pământuri rare, cota medie de piață a primelor trei state procesatoare a crescut la 86% în 2024, comparativ cu aproximativ 82% în 2020.

Cea mai mare parte a creșterii producției globale provine de la un singur furnizor dominant pentru fiecare materie primă. În cazul nichelului, rolul principal este jucat de Indonezia, în timp ce pentru celelalte minerale esențiale, China continuă să domine lanțurile de procesare și rafinare.

Agenția avertizează că această concentrare este fără precedent în comparație cu alte materii prime majore utilizate în economia globală și reprezintă un risc important pentru securitatea aprovizionării.

Cererea pentru mineralele utilizate în sectorul energetic a înregistrat o creștere puternică în ultimii ani. Cu toate acestea, extinderea rapidă a producției, în special în China, Republica Democrată Congo și Indonezia, a contribuit la reducerea prețurilor pentru multe metale utilizate în baterii.

În același timp însă, ritmul investițiilor începe să încetinească. Datele IEA arată că investițiile în sectorul mineralelor critice au crescut cu doar 5% în 2024, față de un avans de 14% în anul precedent.

Activitățile de explorare au stagnat, după o perioadă de creștere continuă începută în 2020. De asemenea, finanțările acordate companiilor aflate la început de dezvoltare au dat semne de încetinire.

Specialiștii avertizează că această reducere a ritmului investițional poate genera probleme de aprovizionare în viitor, mai ales dacă cererea pentru vehicule electrice, energie regenerabilă și infrastructură electrică va continua să se accelereze.

Una dintre soluțiile identificate de Agenția Internațională pentru Energie este extinderea capacităților de reciclare pentru mineralele critice.

Analiza instituției arată că dezvoltarea sistemelor de colectare și reciclare poate reduce semnificativ necesarul de noi exploatări miniere până la jumătatea secolului.

În scenariul în care statele își respectă angajamentele actuale privind energia și clima, reciclarea ar putea diminua cu aproximativ 40% necesarul de noi mine pentru cupru și cobalt până în 2050. În cazul litiului și nichelului, reducerea ar putea ajunge la aproximativ 25%.

Potrivit IEA, investițiile în reciclare pot contribui atât la securizarea aprovizionării, cât și la reducerea presiunii asupra mediului și la limitarea dependenței de un număr restrâns de furnizori globali.

Pe fondul importanței tot mai mari a mineralelor critice, guvernele, companiile și investitorii încearcă să dezvolte lanțuri de aprovizionare mai diversificate și mai rezistente la șocuri geopolitice sau comerciale.

Totuși, analiza IEA indică faptul că, pe baza politicilor actuale și a tendințelor de investiții, gradul de concentrare a pieței se va reduce doar marginal în următorul deceniu, revenind practic la nivelurile observate în 2020.