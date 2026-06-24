Aurul și argintul au pierdut teren pe piețele internaționale. Ce a declanșat scăderea metalelor prețioase

Prețurile aurului și argintului au înregistrat scăderi importante pe piețele internaționale, pe fondul temerilor tot mai mari că Rezerva Federală a SUA ar putea continua politica monetară restrictivă. Investitorii și-au mutat atenția de la riscurile geopolitice către perspectivele privind dobânzile, ceea ce a determinat vânzări consistente ale metalelor prețioase.

Ziua de marți a adus un recul semnificativ pentru metalele prețioase, în contextul unei perioade marcate de volatilitate pe piețele financiare internaționale.

Contractele futures pentru aur au scăzut cu aproximativ 1,5%, ajungând la 4.142 de dolari pe uncie. În același timp, argintul a înregistrat un declin și mai accentuat, de peste 5%, coborând temporar la 61,80 dolari pe uncie, înainte de a recupera o parte din pierderi și de a încheia sesiunea în jurul valorii de 62,25 dolari.

Presiunea asupra metalelor prețioase a fost amplificată de vânzările din sectorul tehnologic global și de îngrijorările investitorilor că dobânzile ridicate ar putea fi menținute pentru o perioadă mai lungă decât se estima anterior.

În mod obișnuit, aurul este privit ca un activ de refugiu în perioade de incertitudine și conflicte internaționale. Totuși, evoluțiile recente arată că investitorii acordă acum o importanță mai mare deciziilor de politică monetară decât riscurilor geopolitice.

De la izbucnirea conflictului dintre Statele Unite și Iran, la 28 februarie, piața aurului nu a mai reacționat în mod tradițional la tensiunile din Orientul Mijlociu. În schimb, atenția s-a mutat asupra direcției pe care o va urma banca centrală americană în privința dobânzilor.

Prima ședință de politică monetară condusă de noul președinte al Rezervei Federale, Kevin Warsh, a fost interpretată de investitori drept un semnal că lupta împotriva inflației rămâne prioritară. Ca urmare, piețele iau tot mai mult în calcul posibilitatea unei noi majorări a dobânzii de referință până la finalul acestui an.

Specialiștii explică faptul că aurul este afectat în mod direct de creșterea dobânzilor, deoarece nu generează venituri sub formă de dobândă sau dividende. Într-un mediu în care obligațiunile și alte instrumente financiare oferă randamente mai mari, interesul pentru metalul galben tinde să scadă.

Această schimbare de perspectivă începe să se reflecte și în prognozele marilor instituții financiare internaționale.

Analiștii de la Bank of America consideră că prognoza anterioară, care indica un posibil preț de 6.000 de dolari pe uncie, este din ce în ce mai greu de atins în actualul context economic. Potrivit strategului pentru mărfuri Michael Widmer, inflația persistentă ar putea determina Rezerva Federală să păstreze o politică monetară restrictivă pentru mai mult timp.

Și Deutsche Bank și-a modificat scenariile privind evoluția aurului. Banca estimează că, dacă Fed va păstra dobânzile nemodificate în trimestrul al treilea, cotația aurului s-ar putea stabiliza în jurul nivelului de 4.300 de dolari pe uncie.

În schimb, un scenariu în care banca centrală americană ar opera trei sau patru majorări ale dobânzii ar putea împinge prețul aurului până în zona de aproximativ 3.800 de dolari pe uncie.

Declinul argintului a fost chiar mai accentuat decât cel al aurului, deoarece acest metal este influențat de doi factori majori: evoluția piețelor financiare și cererea industrială.

Pe lângă efectele generate de perspectiva unor dobânzi mai ridicate, investitorii sunt preocupați și de posibilitatea unei încetiniri a economiei mondiale, ceea ce ar putea reduce consumul industrial de argint.

Evoluțiile din ultimele zile indică faptul că deciziile și mesajele Rezervei Federale continuă să reprezinte principalul factor care influențează piața metalelor prețioase, depășind, cel puțin pentru moment, impactul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.