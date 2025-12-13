Șoriciul, un preparat tradițional în perioada sărbătorilor de iarnă, nu ar trebui să lipsească de pe mesele românilor în aceste zile. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, într-o postare pe contul său de Facebok, că acest aliment sezonier poate fi valorificat atât din punct de vedere culinar, cât și nutrițional, dacă este consumat corect și în cantități moderate.

Potrivit Mihaelei Bilic, șoriciul reprezintă pielea porcului bine pârjolită și curățată de grăsime, sărată și tăiată în fâșii subțiri. Medicul a arătat că acest produs este o sursă concentrată de colagen, o proteină compatibilă cu organismul uman.

Ea a subliniat că șoriciul conține sub 10% grăsime și aproximativ 20% proteine, majoritatea sub formă de colagen, având o valoare energetică de circa 160 de calorii la 100 de grame. De asemenea, a precizat că șoriciul se potrivește foarte bine cu vinul sau cu țuica fiartă și poate fi inclus în dietele proteice sau ketogenice.

Din punct de vedere nutrițional, datele disponibile arată că 100 de grame de șorici furnizează aproximativ 11 mg de magneziu, 127 mg de potasiu, precum și circa 30 mg de calciu și fosfor.

Întrucât nu conține fibre sau carbohidrați, acest aliment poate fi consumat și de persoanele diagnosticate cu diabet, cu respectarea cantităților recomandate.

Nutriționiștii indică un aport zilnic de aproximativ 50 de grame, ideal consumat între mese, sub formă de gustare, datorită efectului său sățios.

Comparativ cu alte gustări populare, șoriciul are avantaje clare. O porție de șorici conține de nouă ori mai multe proteine și semnificativ mai puține grăsimi și carbohidrați decât aceeași cantitate de chipsuri de cartofi.

În plus, 43% din grăsimea conținută este nesaturată, iar cea mai mare parte este acid oleic, aceeași grăsime considerată sănătoasă prezentă și în uleiul de măsline. Alte 13% din grăsimi sunt reprezentate de acidul stearic, un tip de grăsime saturată care nu crește nivelul colesterolului.

O porție de 60 de grame de șorici conține aproximativ 29 de grame de grăsime, 375 de calorii și 0,65 grame de sodiu. De asemenea, șoriciul este considerat o sursă incompletă de proteine, deoarece conține cantități foarte mici de aminoacizi esențiali precum metionina, triptofanul și histidina.

Consumul excesiv poate deveni periculos. Specialiștii avertizează că șoriciul nu este recomandat persoanelor cu hipertensiune arterială, colesterol crescut, afecțiuni biliare sau probleme pancreatice.

În cantități mari, acesta poate provoca greață, constipație sau crampe abdominale.

Totodată, este recomandat să fie consumat proaspăt, deoarece șoriciul comercializat în galantare este adesea excesiv de sărat.