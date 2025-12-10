Sectorul de porcine a marcat una dintre cele mai vizibile creşteri în luna octombrie. 333.000 de porci au fost sacrificaţi, cu 7,07% mai mulţi decât în septembrie, când s-au consemnat 311.000 de capete.

Totodată, producţia de carne de porc s-a ridicat la 30.231 tone, ceea ce reprezintă o creştere de 11,28% faţă de luna anterioară.

Privind însă raportarea la octombrie 2024, datele arată o tendinţă opusă: numărul sacrificărilor este cu 2,92% mai mic, iar producţia este în scădere cu 1,33%, ceea ce confirmă un recul faţă de anul precedent.

INS arată că în octombrie 2025 au fost sacrificate 316.000 de ovine și caprine, peste cele 299.000 de capete din septembrie. Comparativ cu octombrie 2024, numărul rămâne ușor sub nivelul de atunci, când s-au înregistrat 322.000 de animale sacrificate.

Ca volum, producţia de carne a ajuns la 4.578 tone, ceea ce reprezintă o creștere de 5,24% faţă de luna anterioară şi 4,93% peste nivelul înregistrat în aceeaşi lună a anului trecut.

Creşterea greutăţii în carcasă indică atât o gestionare mai eficientă a furajării, cât şi un interes tot mai mare al fermierilor pentru valorificarea animalelor în perioada de toamnă.

Carnea de pasăre rămâne cel mai dinamic segment al pieţei. În octombrie 2025, producţia a urcat la 56.453 tone, în creştere cu 7,24% faţă de luna precedentă şi cu 12,96% comparativ cu octombrie 2024.

Numărul păsărilor sacrificate a înregistrat un avans semnificativ, ajungând la 33,685 milioane de capete, faţă de 31,591 milioane în septembrie şi 29,976 milioane în anul anterior.

Această evoluţie este asociată, de regulă, cu cererea consolidată pentru carnea de pasăre, considerată mai accesibilă ca preţ şi preferată în sezonul rece, când procesatorii cresc ritmul de producţie.

Singura diminuare consistentă vine din zona bovinelor. În octombrie, producţia de carne a totalizat 6.540 tone, o scădere de 10,64% faţă de septembrie, când se raportau 7.319 tone.

Declinul se observă și în comparaţie cu octombrie 2024, când producţia era de 6.958 tone, ceea ce înseamnă o reducere de 6% la nivel anual.

Numărul sacrificărilor a ajuns la 40.000 de capete, cu 9,09% mai puţin decât în luna anterioară şi cu 6,98% mai puţin decât în aceeaşi perioadă din 2024.

Sectorul bovinelor continuă astfel trendul descendent observat în ultimele luni, pe fondul costurilor ridicate cu întreţinerea animalelor şi al diminuării efectivelor din ferme.