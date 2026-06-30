Producția animală din România a crescut în 2025. Sacrificările de bovine, porcine, ovine și păsări au înregistrat avansuri față de anul precedent

Datele provizorii privind producția animală obținută în exploatațiile agricole în anul 2025 arată o creștere a greutății animalelor și păsărilor destinate sacrificării pentru consum la toate speciile analizate, comparativ cu anul precedent. Totodată, producția totală de lapte și producția de ouă au înregistrat creșteri, în timp ce producția de lână a consemnat un recul.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), greutatea totală a bovinelor destinate sacrificării pentru consum a ajuns la 171 de mii de tone în 2025, în creștere cu 9 mii de tone față de nivelul de 162 de mii de tone înregistrat în 2024. La porcine, producția a crescut de la 420 de mii de tone la 435 de mii de tone, ceea ce reprezintă un avans de 15 mii de tone.

În cazul ovinelor și caprinelor, greutatea animalelor destinate sacrificării a urcat de la 123 de mii de tone în 2024 la 130 de mii de tone în 2025, respectiv cu 7 mii de tone. Cea mai mare creștere în termeni absoluți a fost înregistrată la păsări, unde producția a crescut de la 785 de mii de tone la 830 de mii de tone, cu 45 de mii de tone mai mult decât în anul precedent.

Raportat procentual, greutatea animalelor și păsărilor destinate sacrificării pentru consum a crescut cu 5,7% la ovine și caprine și la păsări, cu 5,6% la bovine și cu 3,6% la porcine.

Producția totală de lapte a ajuns în 2025 la 46.555 de mii de hectolitri, cu 250 de mii de hectolitri mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 0,5%. Cu toate acestea, producția de lapte de vacă și bivoliță, inclusiv consumul vițeilor, a scăzut de la 39.850 de mii de hectolitri la 39.747 de mii de hectolitri, respectiv cu 103 mii de hectolitri.

În ceea ce privește producția de lapte de vacă, inclusiv pentru consumul vițeilor, aceasta a totalizat 39.577 de mii de hectolitri în anul 2025, cu 107 mii de hectolitri, respectiv 0,3%, sub nivelul înregistrat în anul precedent.

La nivel regional, cele mai mari cantități de lapte de vacă au fost produse în regiunile Nord-Est, cu 8.524 de mii de hectolitri, Sud-Vest Oltenia, cu 8.408 mii de hectolitri, și Nord-Vest, cu 8.063 de mii de hectolitri. Au urmat regiunile Sud-Muntenia, cu 4.304 mii de hectolitri, Centru, cu 4.023 de mii de hectolitri, Vest, cu 3.190 de mii de hectolitri, Sud-Est, cu 2.985 de mii de hectolitri, și București-Ilfov, cu 80 de mii de hectolitri.

Comparativ cu anul 2024, producția de lapte de vacă a crescut în regiunile Vest, cu 4,0%, Nord-Vest, cu 1,9%, și Nord-Est, cu 1,5%. În schimb, s-au înregistrat scăderi în regiunile București-Ilfov, cu 14,0%, Sud-Vest Oltenia, cu 6,6%, Sud-Muntenia, cu 3,4%, Sud-Est, cu 2,2%, și Centru, cu 1,2%.

Producția de lână a continuat să scadă în 2025, ajungând la 25.283 de tone, cu 339 de tone mai puțin decât în anul anterior, ceea ce reprezintă un declin de 1,3%.

În același timp, producția de ouă a crescut ușor, de la 5.639 de milioane de bucăți în 2024 la 5.649 de milioane de bucăți în 2025, respectiv cu 10 milioane de bucăți, ceea ce corespunde unei creșteri de 0,2%.

În structura producției totale de carne, ponderea cărnii de pasăre a crescut cu 0,3 puncte procentuale, iar cea a cărnii de ovine și caprine a avansat cu 0,1 puncte procentuale. În schimb, ponderea producției de carne de porcine a scăzut cu 0,4 puncte procentuale, în timp ce ponderea producției de carne de bovine a rămas neschimbată.

Datele prezentate sunt provizorii și se referă la producția animală obținută în exploatațiile agricole din România în anul 2025. Publicația detaliată „Efective de animale și producția animală, în anul 2025” urmează să fie publicată la 15 iulie 2026, iar următorul comunicat de presă pe această temă va fi publicat în luna iunie 2027.