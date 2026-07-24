Agricultura României a crescut puternic în 2025. Producția vegetală a tras în sus întregul sector

Agricultura României a încheiat anul 2025 cu rezultate mai bune decât în anul precedent. Datele semidefinitive publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că valoarea producției ramurii agricole a crescut cu 8,5% față de 2024, depășind 115,7 miliarde de lei. Evoluția a fost susținută în principal de producția vegetală, care a avansat cu 13,6%, în timp ce sectorul zootehnic a înregistrat o creștere modestă, iar serviciile agricole au rămas aproape la același nivel.

Potrivit datelor semidefinitive ale INS, valoarea totală a producției ramurii agricole a ajuns în 2025 la 115,76 miliarde de lei, față de 100,55 miliarde de lei în anul anterior. Calculată în prețuri comparabile, aceasta reprezintă o creștere de 8,5% comparativ cu 2024.

Principalul motor al acestei evoluții a fost agricultura vegetală, a cărei valoare a urcat la aproape 68 de miliarde de lei, înregistrând un avans de 13,6% față de anul precedent.

În același timp, producția animală a ajuns la 44,24 miliarde de lei, în creștere cu 2,5%, în timp ce valoarea serviciilor agricole a rămas aproape constantă, consemnând o scădere de 0,3%.

Structura agriculturii românești s-a modificat în 2025, în favoarea producției vegetale.

INS arată că ponderea acesteia în valoarea totală a producției agricole a crescut la 58,7%, cu 3,7 puncte procentuale peste nivelul din 2024. În schimb, producția animală și-a redus ponderea la 38,2%, cu 3,6 puncte procentuale mai puțin decât în anul anterior.

Serviciile agricole au continuat să reprezinte aproximativ 3,1% din valoarea totală a ramurii agricole, fără modificări importante față de anul precedent.

Analiza structurii producției vegetale evidențiază schimbări importante între principalele categorii de culturi.

Cele mai mari creșteri ale ponderii în valoarea producției au fost înregistrate de:

plantele uleioase (+3,6 puncte procentuale);

cerealele (+1,5 puncte procentuale);

fructele și strugurii (+1,2 puncte procentuale).

În același timp, au pierdut din pondere:

legumele și pepenii (-2,9 puncte procentuale);

alte grupe de culturi, precum leguminoasele boabe, plantele tehnice și florile (-1,5 puncte procentuale);

plantele de nutreț (-1,4 puncte procentuale);

cartofii (-0,5 puncte procentuale).

Și structura producției animale s-a modificat în cursul anului 2025.

Conform INS, cea mai mare creștere a ponderii valorii producției a fost înregistrată în sectorul bovinelor (+1,6 puncte procentuale), urmat de păsări (+0,6 puncte procentuale) și produsele obținute din prelucrarea laptelui în ferme (+0,1 puncte procentuale).

În schimb, sectorul porcin a pierdut 1,3 puncte procentuale, iar ovinele și caprinele, precum și alte categorii de produse agricole, precum cele apicole, sericicole și cabaline, au înregistrat fiecare scăderi de 0,5 puncte procentuale.

Institutul Național de Statistică precizează că informațiile prezentate sunt date semidefinitive privind valoarea producției ramurii agricole în 2025.

Valorile definitive, inclusiv cele detaliate pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, urmează să fie publicate în octombrie 2026. Până atunci, datele indică o revenire semnificativă a agriculturii românești în 2025, susținută în principal de evoluția favorabilă a producției vegetale, în timp ce zootehnia a avut o contribuție mai modestă la creșterea întregului sector.