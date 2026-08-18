Aproape un milion de mașini, rechemate în service. Ce problemă a fost descoperită la aceste mărci

Stellantis a anunțat rechemarea în service a aproximativ 955.000 de vehicule la nivel mondial, din cauza unei probleme software care poate afecta afișarea imaginilor transmise de camera video pentru mersul înapoi, transmite Reuters.

Defecțiunea este asociată sistemului multimedia al automobilelor și poate împiedica afișarea corectă a imaginilor pe ecranul destinat șoferului. Cea mai mare parte a vehiculelor vizate se află în Statele Unite, unde campania de rechemare include aproximativ 848.000 de automobile. Alte circa 107.000 de vehicule sunt comercializate în Canada, Mexic și pe alte piețe.

În Statele Unite, măsura se aplică mai multor modele produse pentru anii 2026 și 2027. Lista include Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid și Voyager, precum și Dodge Charger.

Printre automobilele afectate se mai numără Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer și Wrangler. Campania include, de asemenea, modelele Ram 1500, Ram 2500 și Ram ProMaster.

Proprietarii vehiculelor vizate nu vor trebui să se deplaseze la un service pentru remedierea problemei. Stellantis intenționează să distribuie o actualizare software de la distanță, care va corecta defecțiunea sistemului multimedia.

Atunci când actualizarea va deveni disponibilă pentru un anumit vehicul, pe ecranul sistemului multimedia va apărea o notificare. Proprietarul va putea utiliza această notificare pentru a iniția instalarea actualizării.

Problema poate deveni relevantă în timpul manevrelor de mers înapoi, atunci când imaginea furnizată de camera video nu este afișată corespunzător pe ecran. Camera video pentru marșarier este destinată să ofere șoferului o vizibilitate suplimentară asupra zonei din spatele automobilului în timpul acestor manevre.

Stellantis a precizat că nu are cunoștință despre accidente sau persoane rănite care să aibă legătură cu defecțiunea identificată la sistemul software.

Până la instalarea actualizării, compania le recomandă șoferilor să folosească oglinzile retrovizoare și oglinzile laterale dacă imaginea transmisă de camera video pentru mersul înapoi nu apare pe ecran.

Recomandarea se aplică situațiilor în care sistemul nu afișează imaginea camerei în timpul manevrelor de deplasare cu spatele. Astfel, șoferii trebuie să se bazeze pe oglinzile disponibile pentru a verifica zona din jurul vehiculului.

Problema software apare într-un context în care camerele video pentru mersul înapoi au devenit o dotare obligatorie pentru vehiculele ușoare noi comercializate în Statele Unite. Autoritatea americană pentru siguranța traficului, NHTSA, a decis în 2014 introducerea acestei cerințe.

Potrivit deciziei autorității americane, toate vehiculele ușoare noi trebuiau să fie echipate cu sisteme video pentru mersul înapoi începând din 2018.

NHTSA a susținut introducerea acestor sisteme pe fondul riscurilor asociate accidentelor produse în timpul deplasării cu spatele. Datele citate de autoritate la momentul deciziei indicau o medie anuală de aproximativ 210 decese și 15.000 de răniri în Statele Unite în urma unor astfel de accidente.

Rechemarea anunțată de Stellantis acoperă aproape un milion de vehicule la nivel mondial, majoritatea fiind în Statele Unite. Pe lângă modelele comercializate pe piața americană, campania include automobile din Canada, Mexic și alte piețe.

Remedierea este prevăzută printr-o actualizare software transmisă de la distanță, iar proprietarii vor fi informați prin sistemul multimedia al vehiculului atunci când aceasta poate fi instalată.

Până la disponibilitatea actualizării, Stellantis recomandă utilizarea oglinzilor retrovizoare și laterale în situația în care imaginea camerei pentru mersul înapoi nu este afișată.