O problemă la rezervor a declanșat o rechemare uriașă la Ford. Ce modele sunt vizate

Ford va rechema în service aproximativ 223.500 de vehicule din Statele Unite, după ce au fost identificate probleme legate de rezervoarele de combustibil. Măsura vizează 223.472 de vehicule, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA.

Problema identificată are legătură cu rezervoarele de combustibil care pot prezenta scurgeri și care nu sunt fixate corespunzător de vehicul. În anumite situații, rezervorul se poate desprinde în timpul conducerii, ceea ce poate genera un pericol pentru traficul rutier.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA a anunțat sâmbătă că vehiculele afectate vor fi rechemate pentru verificări și intervenții asupra sistemului de fixare a rezervorului de combustibil. Rechemarea se referă la vehicule comercializate în Statele Unite.

Potrivit informațiilor anunțate de autorități, problema este asociată atât cu posibilitatea apariției unor scurgeri de combustibil, cât și cu riscul ca rezervorul să nu mai rămână fixat de vehicul. Ambele situații sunt legate de modul în care este menținut rezervorul în poziția sa, informează Reuters.

Un rezervor de combustibil care se desprinde în timpul mersului poate ajunge pe carosabil și poate reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. O astfel de situație poate crește riscul producerii unui accident, potrivit informațiilor prezentate de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA.

O altă problemă semnalată este posibilitatea apariției unei scurgeri de combustibil. Pierderea de combustibil poate afecta funcționarea vehiculului și poate provoca oprirea motorului în timpul deplasării.

Scurgerea de combustibil poate, de asemenea, să crească riscul producerii unui incendiu. Acest risc este unul dintre motivele pentru care vehiculele vizate urmează să fie verificate și, atunci când este necesar, reparate.

Printre vehiculele vizate de rechemare se află anumite modele F-150 fabricate pentru anii 2023-2027. Pentru aceste vehicule, problema semnalată privește rezervoarele de combustibil și elementele care asigură fixarea acestora de vehicul.

Dealerii Ford vor verifica vehiculele afectate pentru a identifica starea curelelor rezervorului de combustibil. Aceste elemente au rolul de a menține rezervorul fixat de vehicul, iar verificarea lor face parte din intervenția anunțată pentru modelele vizate.

În funcție de rezultatul verificării, dealerii vor înlocui curelele rezervorului de combustibil atunci când acest lucru este necesar. Intervenția va fi efectuată fără costuri pentru proprietarii vehiculelor afectate.

Rechemarea acoperă un total de 223.472 de vehicule din SUA, cifra anunțată de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier fiind apropiată de estimarea de aproximativ 223.500 de unități.

Problema identificată la aceste vehicule se referă, astfel, la posibilitatea ca rezervoarele de combustibil să prezinte scurgeri sau să fie fixate necorespunzător, cu posibilitatea desprinderii în timpul conducerii.