Leul de Aur are un câștigător-surpriză. Povestea filmului care a impresionat juriul de la Veneția

Drama regizată de May el-Toukhy urmărește destinul unei tinere bone și menajere care se căsătorește cu angajatorul său, un văduv bogat și mai în vârstă. Noua viață a femeii este însă amenințată de un secret rușinos pe care îl ascunde, într-o societate marcată de haosul perioadei de după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Femeie necunoscută”, drama despre Danemarca de după ocupația nazistă, a primit sâmbătă prestigiosul Leu de Aur la cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. Pelicula este regizată de May el-Toukhy, care a fost singura femeie care a avut un singur film în competiția principală a ediției din acest an.

Povestea se concentrează asupra tinerei Marie, interpretată de Mathilde Arcel. Personajul este o bonă și menajeră care urmează să se căsătorească, imediat după război, cu angajatorul său bogat.

În trecut, Marie a avut însă o relație intimă secretă cu un soldat german. Această legătură amenință să îi afecteze reputația și să îi schimbe statutul în noua viață pe care încearcă să și-o construiască.

„Possible Love” (Iubire posibilă), portretul poetic al claselor sociale și al muncii realizat de cineastul sud-coreean Lee Chang-dong, a primit Marele Premiu al Juriului, Leul de Argint. Filmul reprezintă prima producție a lui Lee din ultimii opt ani, după pelicula „Burning”, lansată în 2018.

Premiul special al juriului a revenit documentarului „NAZA”, realizat de cineaștii israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor. Producția tratează strategiile militare folosite în războiul din Gaza și include mărturii ale unor persoane din armata israeliană.

„Este cu adevărat, cu adevărat deosebit de important pentru noi ca israelienii să vizioneze acest film”, a spus Abraham.

„NAZA” a fost introdus târziu în competiția principală, la solicitarea cineaștilor, și a avut, de asemenea, o apariție târzie în programul festivalului. După premieră, filmul a primit ovații în picioare care au durat aproximativ 25 de minute.

Documentarul a fost filmat în secret, timp de trei ani, pe acoperișurile din Tel Aviv, pe timpul nopții. Pelicula reunește mărturiile a 24 de persoane din armata israeliană, printre care ofițeri de informații și soldați.

Aceștia oferă informații despre războiul din Gaza și despre ceea ce descriu drept uciderea sistemică a civililor palestinieni. Filmul prezintă astfel relatări legate de operațiunile militare și de experiențele celor care au făcut parte din armata israeliană.

Leul de Argint pentru regie i-a revenit lui Ilya Krzhanovsky pentru filmul „Dau”. Proiectul urmărește povestea unor fizicieni sovietici implicați în construirea bombei atomice, iar realizarea producției s-a întins pe o perioadă de peste 20 de ani.

Krzhanovsky a renunțat la cetățenia rusă în semn de protest față de războiul din Ucraina. Regizorul și-a dedicat premiul ucrainenilor, inclusiv mamei sale, care s-a născut în această țară.

Juriul condus de Maggie Gyllenhaal a anunțat sâmbătă seară câștigătorii ediției. Premiul pentru cel mai bun actor i-a fost acordat lui John Malkovich pentru interpretarea din comedia sumbră cu CIA „Wild Horse Nine”. Actorul nu a participat la ceremonia de premiere, dar a transmis un mesaj video în care a explicat că se află la Montreal, unde filmează.

„Sunt onorat să fiu ales pentru acest premiu, care a fost acordat atâtor actori minunați”, a spus Malkovich.

Filmul „Wild Horse Nine”, regizat de Martin McDonagh, a fost primit la premieră cu ovații în picioare care au durat mai mult de 10 minute. Comedia neagră urmărește doi agenți CIA care călătoresc în Insula Paștelui cu puțin timp înainte de lovitura de stat militară din Chile din 1973.

Interpretările lui John Malkovich și Sam Rockwell s-au numărat printre elementele care au atras atenția la premiera producției. Martin McDonagh a mai prezentat anterior la festival filmele „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și „The Banshees of Inisherin”.

Regizorul a primit anterior premii pentru scenariu pentru ambele producții. Pentru „The Banshees of Inisherin”, Colin Farrell a primit, de asemenea, un premiu pentru interpretare.

Mathilde Arcel, protagonista filmului „Femeia necunoscută”, a fost vizibil emoționată atunci când a primit premiul pentru cea mai bună actriță. Actrița a spus că trofeul este foarte greu și a decis să îl așeze pe podea în timp ce își susținea discursul.

„Acesta este primul meu rol principal într-un film și prima mea participare la un festival de film”, a spus ea. „Sunt extrem de onorată”.

Premiul pentru scenariu a fost câștigat de regizorul francez Stéphane Brizé pentru drama sa despre mediul corporativ, „Un mic soldat bun”. Malou Khebizi a primit premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor în ascensiune, pentru interpretarea din „15/18 (A Place to Heal)”, regizat de Cédric Kahn. Acțiunea filmului este plasată într-o secție de psihiatrie pentru adolescenți dintr-un spital public.