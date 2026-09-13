Calculul care arată dacă merită GPL montat pe mașină: câți kilometri trebuie să faci pentru a-ți recupera banii

Tot mai mulți șoferi iau în calcul trecerea autoturismului pe GPL, în principal pentru reducerea cheltuielilor cu alimentarea. Gazul petrolier lichefiat are un preț semnificativ mai mic decât benzina și motorina, iar diferența poate deveni importantă pentru cei care parcurg mulți kilometri într-un an. Scumpirea carburanților îi determină și pe alți proprietari să analizeze posibilitatea montării unei astfel de instalații.

Economia obținută la pompă nu înseamnă însă că investiția inițială este una neglijabilă. Prețul unei instalații GPL diferă considerabil în funcție de motor, tipul sistemului, rezervorul ales, componentele utilizate și atelierul care efectuează montajul.

Pentru unele autoturisme, costul poate porni de la aproximativ 1.700-2.000 de lei, în timp ce pentru motoarele moderne cu injecție directă poate depăși 10.000 de lei.

Diferențele dintre prețurile instalațiilor sunt importante și atunci când se calculează perioada necesară pentru recuperarea banilor investiți. Un șofer care parcurge zeci de mii de kilometri anual poate ajunge să amortizeze mai repede costul conversiei decât unul care folosește mașina doar ocazional. De aceea, numărul de kilometri parcurși este unul dintre principalii factori care trebuie luați în calcul.

Ofertele arată prețuri de la aproximativ 1.700 de lei pentru anumite configurații care includ instalația și montajul, cu rezervor cilindric. Pentru rezervoarele toroidale, instalate de regulă în spațiul destinat roții de rezervă, aceeași ofertă indică valori de aproximativ 1.900-2.100 de lei, în funcție de capacitatea rezervorului.

Alte estimări publicate în acest an indică prețuri cuprinse între 3.500 și 5.500 de lei pentru instalațiile GPL secvențiale destinate motoarelor cu patru cilindri, cu montaj inclus. Variantele premium pot ajunge la aproximativ 6.000 de lei, în timp ce pentru motoarele cu injecție directă prețurile pornesc de la circa 6.500 de lei și pot depăși 10.000 de lei.

Tipul motorului reprezintă unul dintre principalii factori care determină costul conversiei. La motoarele pe benzină cu injecție multipunct, operațiunea este, în general, mai simplă, iar pe piață există mai multe kituri disponibile. Pentru un motor cu patru cilindri pot fi găsite oferte care pornesc de la aproximativ 1.700-2.000 de lei, în timp ce un sistem de nivel mediu, cu componente și calibrare mai bune, poate ajunge la câteva mii de lei, potrivit informațiilor publicate de ziarulunirea.

Un alt element care influențează prețul este tipul rezervorului. Acesta poate fi cilindric și amplasat în portbagaj sau toroidal, montat de regulă în locașul roții de rezervă. Alegerea variantei influențează atât costul instalației, cât și spațiul disponibil în autoturism.

Pentru motoarele cu injecție directă, sistemele GPL sunt mai complexe. Instalațiile dedicate acestor propulsoare pot păstra și un anumit consum de benzină, iar operațiunile de montaj și calibrare sunt mai pretențioase. Din acest motiv, costul unei astfel de conversii poate ajunge la 6.000-10.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de configurația aleasă.

Pentru un proprietar care analizează în prezent trecerea la GPL, costurile orientative pot fi împărțite în mai multe categorii. Un sistem de bază pentru un motor simplu cu patru cilindri poate costa între 1.700 și 2.500 de lei. O instalație secvențială pentru o configurație obișnuită se situează la aproximativ 3.500-5.500 de lei, iar un sistem premium poate ajunge la 5.500-6.000 de lei sau peste această valoare.

Pentru motoarele cu injecție directă, bugetul necesar poate porni de la aproximativ 6.500 de lei și poate depăși 10.000 de lei. Aceste valori sunt orientative și nu reprezintă un tarif oficial unic pentru întreaga piață. Diferențele de preț sunt determinate de marca instalației, tipul și configurația motorului, numărul de cilindri, rezervor, componentele folosite, manoperă și service-ul ales.

Ofertele publice disponibile în 2026 indică, astfel, o diferență considerabilă între variantele existente. Pentru anumite configurații simple, prețul poate începe de la aproximativ 1.700 de lei, în timp ce sistemele destinate motoarelor complexe pot ajunge la peste 10.000 de lei.

Alegerea service-ului este un alt aspect important pentru proprietarul care vrea să monteze o instalație GPL. Registrul Auto Român precizează că instalațiile trebuie să fie omologate sau certificate potrivit reglementărilor aplicabile, iar montarea trebuie efectuată de operatori autorizați de RAR.

După instalarea sistemului GPL, acesta trebuie înscris în cartea de identitate a vehiculului, cunoscută sub abrevierea CIV. RAR precizează că proprietarul trebuie să prezinte autoturismul la o reprezentanță RAR, pe bază de programare, împreună cu documentele eliberate de atelier.

Printre documentele necesare se află certificatul de garanție și declarația de conformitate. La RAR sunt verificate inclusiv corectitudinea montajului și emisiile autoturismului atât atunci când funcționează pe benzină, cât și atunci când este alimentat cu GPL.

Din acest motiv, calculul investiției nu trebuie făcut doar pe baza prețului afișat de service pentru instalație și montaj. În buget pot intra și eventualele costuri administrative asociate procedurii RAR și documentelor necesare după efectuarea conversiei.

Există și o cheltuială care poate apărea la mai mulți ani după montarea instalației. Potrivit RAR, un rezervor GPL poate fi utilizat cel mult 10 ani de la data fabricației. După expirarea acestei perioade, rezervorul trebuie înlocuit cu unul identic sau compatibil, iar operațiunea trebuie realizată într-o unitate autorizată.

După înlocuirea rezervorului, autoturismul trebuie prezentat din nou la RAR pentru înscrierea datelor noului rezervor. Prin urmare, durata de utilizare a rezervorului reprezintă un element care trebuie avut în vedere atunci când este calculat costul pe termen lung al unei instalații GPL.

Reglementările tehnice consideră depășirea perioadei de 10 ani o neconformitate care poate fi verificată inclusiv la inspecția tehnică periodică. Astfel, proprietarul trebuie să urmărească data fabricației rezervorului și să respecte termenul de utilizare prevăzut pentru acesta.

Costurile ulterioare montării nu se limitează, așadar, la alimentarea cu GPL. Întreținerea instalației, eventualele intervenții necesare și înlocuirea rezervorului după expirarea perioadei de utilizare pot modifica suma totală cheltuită pe durata exploatării autoturismului.

Perioada necesară pentru recuperarea investiției depinde în primul rând de rulajul anual al mașinii. Cu cât autoturismul parcurge mai mulți kilometri, cu atât diferența de preț dintre GPL și benzină poate genera economii mai mari într-un interval de timp mai scurt.

O analiză de piață realizată în 2026, pe baza prețurilor carburanților din luna iunie, estima o economie de aproximativ 35 de lei la 100 de kilometri pentru un autoturism cu un consum de aproximativ 8 litri de benzină la 100 de kilometri. Calculul lua în considerare și consumul suplimentar specific funcționării pe GPL.

La o economie de aproximativ 35 de lei la 100 de kilometri, o instalație care costă între 3.500 și 5.500 de lei ar putea ajunge să fie amortizată după aproximativ 11.000-17.000 de kilometri. Intervalul variază în funcție de consumul autoturismului și de diferența efectivă dintre prețul benzinei și cel al GPL.

Pentru un autoturism care parcurge între 15.000 și 20.000 de kilometri pe an, conversia poate ajunge să fie recuperată într-un interval relativ scurt, raportat la rulajul anual. În cazul unei mașini utilizate doar câteva mii de kilometri pe an, perioada necesară pentru recuperarea investiției poate fi considerabil mai lungă.