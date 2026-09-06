Martorii din bord pe care nu trebuie să-i ignori. Când trebuie să oprești imediat mașina

Aprinderea unui martor în bord nu înseamnă întotdeauna că mașina are o problemă gravă. Unele simboluri sunt pur informative, în timp ce altele avertizează asupra unei defecțiuni care poate necesita oprirea imediată a motorului.

Culoarea oferă de multe ori primul indiciu șoferului despre gravitatea situației. Martorii roșii sunt cei care necesită cea mai mare atenție, în timp ce galbenul sau portocaliul indică, de regulă, o problemă care trebuie verificată. Există însă și excepții, motiv pentru care șoferul trebuie să țină cont de simbol, culoare, eventualele mesaje afișate și instrucțiunile producătorului mașinii.

Martorii din bord pot fi împărțiți în mai multe categorii în funcție de culoare și de gravitatea situației semnalate.

Volkswagen, de exemplu, clasifică avertizările în patru categorii principale. Roșul indică o problemă care necesită intervenție imediată și, pentru avertizările din această categorie, producătorul recomandă oprirea într-un loc sigur. Galbenul sau portocaliul arată că mașina necesită o verificare profesională cât mai curând. Verdele și albul sunt folosite în principal pentru informații și funcții active.

Albastrul este utilizat de numeroși producători auto pentru anumite informații, cel mai cunoscut exemplu fiind faza lungă.

Clasificarea după culori este însă orientativă. Nu orice martor roșu înseamnă că motorul trebuie oprit instantaneu. Centura de siguranță necuplată este un exemplu evident. În același timp, nici orice avertizare galbenă nu poate fi ignorată până la următoarea revizie.

Manualul automobilului rămâne sursa care stabilește semnificația exactă a fiecărui simbol și acțiunea recomandată pentru modelul respectiv.

Culoare Ce înseamnă în general Ce ar trebui să facă șoferul 🔴 Roșu Defecțiune sau situație potențial gravă Verifică imediat mesajul. Pentru multe avertizări trebuie să oprești în siguranță 🟠 Galben/portocaliu Problemă care necesită atenție Verifică problema și programează diagnoza/service-ul cât mai curând 🟢 Verde Funcție activată De regulă nu indică o defecțiune 🔵 Albastru Funcție/informație De exemplu, faza lungă ⚪ Alb Informație sau recomandare Nu indică în mod normal o urgență

Unul dintre martorii care nu trebuie ignorați este cel pentru presiunea uleiului. Simbolul seamănă de obicei cu o mică canistră de ulei din care cade o picătură.

Dacă martorul roșu se aprinde în timpul mersului, poate indica o presiune insuficientă a uleiului în motor. Volkswagen include avertizarea privind presiunea uleiului printre martorii roșii pentru care șoferul trebuie să oprească într-un loc sigur.

Este importantă și diferența dintre presiunea și nivelul uleiului.

Unele automobile au un martor separat, de obicei galben, care avertizează că nivelul uleiului trebuie verificat. Presiunea insuficientă este o problemă diferită și poate apărea chiar dacă există ulei în motor.

De aceea, verificarea jojei și constatarea că nivelul este corect nu demonstrează că avertizarea privind presiunea poate fi ignorată.

Continuarea deplasării fără o lubrifiere corespunzătoare poate produce într-un timp foarte scurt avarii serioase ale motorului.

Un alt martor important este cel pentru temperatura lichidului de răcire, reprezentat de obicei printr-un termometru deasupra unor valuri.

Aprinderea avertizării roșii poate indica supraîncălzirea motorului sau o problemă a sistemului de răcire. Volkswagen include sistemul de răcire al motorului printre avertizările roșii.

Cauzele pot fi diferite. Nivelul lichidului de răcire poate fi insuficient, poate exista o pierdere, termostatul sau pompa de apă pot avea o problemă, iar ventilatorul radiatorului poate să nu funcționeze corespunzător.

Indiferent de cauză, continuarea deplasării cu un motor care se supraîncălzește poate transforma o defecțiune relativ simplă într-o reparație foarte costisitoare.

Șoferul trebuie să oprească într-un loc sigur și să respecte procedura prevăzută în manualul automobilului.

O atenție deosebită trebuie acordată și deschiderii vasului de expansiune. Sistemul de răcire poate fi fierbinte și sub presiune, existând riscul producerii unor arsuri dacă acesta este deschis imediat.

Sistemul de frânare poate genera mai multe avertizări, iar diferența dintre ele este importantă.

Martorul roșu pentru frâne poate apărea atunci când frâna de parcare este activată. Dacă aceasta a fost eliberată, iar avertizarea rămâne aprinsă, situația trebuie verificată imediat.

În funcție de automobil, martorul poate semnala un nivel insuficient al lichidului de frână sau o defecțiune a sistemului.

Volkswagen include defecțiunea sistemului de frânare printre avertizările roșii și separă această situație de martorul galben pentru sistemul ABS.

ABS, prescurtarea de la Anti-lock Braking System, este sistemul care împiedică blocarea roților în timpul unei frânări puternice.

Dacă se aprinde numai martorul ABS, sistemul antiblocare poate să nu mai funcționeze corespunzător, chiar dacă frânarea convențională rămâne disponibilă. Mașina trebuie verificată cât mai curând.

Situația devine mai serioasă dacă martorul ABS apare împreună cu avertizarea roșie a sistemului de frânare.

Pictograma roșie în forma unei baterii este probabil unul dintre martorii interpretați cel mai des greșit. Aprinderea sa în timpul mersului nu înseamnă neapărat că bateria trebuie înlocuită.

Martorul se referă în principal la sistemul de încărcare. Volkswagen include avertizarea privind sistemul de încărcare al vehiculului în categoria martorilor roșii.

Problema poate proveni de la alternator, de la conexiunile electrice sau de la alte componente ale sistemului.

Dacă alternatorul nu mai produce energia necesară, automobilul poate continua să funcționeze temporar folosind energia rămasă în baterie. Această rezervă este însă limitată.

Pe măsură ce bateria se descarcă, diferite sisteme electrice pot înceta să funcționeze, iar în final motorul se poate opri și poate să nu mai pornească.

De aceea, martorul bateriei aprins în mers nu trebuie tratat ca un simplu avertisment că bateria este „puțin descărcată”.

Martorul galben în forma unui motor este cunoscut în mod obișnuit drept Check Engine. Este și unul dintre martorii cu cele mai multe cauze posibile.

Poate indica probleme legate de managementul motorului, alimentare, aprindere sau sistemele de control al emisiilor. Gravitatea nu poate fi stabilită numai prin observarea pictogramei.

Un aspect important este modul în care apare avertizarea.

Un Check Engine aprins permanent indică, în general, existența unei defecțiuni care trebuie diagnosticată.

Dacă martorul începe să clipească, situația poate fi mai urgentă. La unele automobile, clipirea indică rateuri de ardere, cunoscute și sub denumirea engleză „misfire”.

Combustibilul care nu arde corespunzător în cilindri poate ajunge în sistemul de evacuare și poate provoca supraîncălzirea și deteriorarea catalizatorului.

Prin urmare, un Check Engine care clipește nu trebuie tratat în același mod ca unul care rămâne permanent aprins.

Avertizarea TPMS, prescurtarea de la Tire Pressure Monitoring System, adică sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri, este de regulă galbenă. Aprinderea sa poate indica faptul că unul sau mai multe pneuri au o presiune prea mică.

Volkswagen include presiunea redusă în pneuri și defecțiunile sistemului TPMS printre avertizările galbene ale automobilelor sale.

Șoferul nu ar trebui să presupună automat că este vorba despre o eroare a senzorului.

Presiunea poate scădea din cauza temperaturii exterioare, dar poate exista și un cui în anvelopă, o valvă care pierde aer sau o altă problemă care produce o pană lentă.

Presiunea trebuie verificată la toate roțile și comparată cu valorile recomandate de producătorul automobilului, nu cu presiunea maximă inscripționată pe anvelopă.

Un martor de airbag aprins nu produce, în mod normal, o modificare evidentă a modului în care se conduce automobilul. Tocmai de aceea poate fi ignorat luni întregi.

Problema este că avertizarea poate indica o defecțiune a sistemului airbag sau a pretensionatoarelor centurilor. Volkswagen include asemenea defecțiuni printre avertizările sale.

Consecința nu se observă neapărat în timpul deplasării normale. Devine importantă în cazul unui accident, când unul dintre sistemele de protecție poate să nu funcționeze conform proiectării.

Nu este, în general, același tip de urgență precum pierderea presiunii uleiului, dar verificarea nu ar trebui amânată.

Nu fiecare martor care începe să clipească anunță o defecțiune. Un exemplu foarte bun este sistemul electronic de stabilitate, întâlnit sub denumirile ESP sau ESC.

Dacă martorul clipește pentru câteva momente în timp ce mașina rulează pe o suprafață alunecoasă sau pierde aderența, acest lucru poate însemna că sistemul intervine.

Volkswagen face chiar distincția între ESC aprins permanent, care poate indica o defecțiune, și ESC care clipește atunci când sistemul electronic de stabilitate sau controlul tracțiunii intervine activ.

Dacă martorul rămâne aprins, sistemul poate fi dezactivat sau poate exista o problemă care necesită verificare.

Acest exemplu arată de ce nu este suficient să recunoaștem pictograma. Trebuie observat și comportamentul martorului.

Un volan însoțit de un semn de exclamare poate indica o problemă a sistemului de direcție asistată. În funcție de automobil și de gravitatea defecțiunii, avertizarea poate fi galbenă sau roșie. Volkswagen folosește ambele categorii pentru diferite probleme ale direcției și include defecțiunile grave printre avertizările roșii.

Pierderea asistenței nu înseamnă neapărat că volanul devine complet blocat. Forța necesară pentru a-l roti poate însă crește considerabil, în special la viteze mici și în timpul manevrelor.

Dacă avertizarea este roșie sau direcția își schimbă evident comportamentul, deplasarea nu trebuie continuată fără verificarea instrucțiunilor producătorului și a stării automobilului.

Automobilele diesel pot afișa și avertizarea pentru filtrul de particule, cunoscut drept DPF, de la Diesel Particulate Filter. Filtrul captează o parte dintre particulele rezultate în urma arderii motorinei și trebuie să treacă periodic printr-un proces de regenerare.

Aprinderea martorului poate indica faptul că filtrul s-a încărcat cu funingine și regenerarea nu s-a realizat corespunzător. Volkswagen include filtrul de particule printre avertizările galbene.

La anumite mașini, producătorul poate recomanda continuarea deplasării într-un anumit regim pentru ca regenerarea să poată avea loc.

Nu există însă o rețetă universală de tipul „condu 20 de minute la o anumită turație”. Procedura diferă în funcție de automobil și motorizare și trebuie verificată în manual.

Dacă avertizarea persistă sau apare împreună cu alți martori, este necesară verificarea mașinii.

Automobilele diesel echipate cu sistem SCR folosesc AdBlue pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot. Avertizarea inițială privind nivelul redus nu înseamnă că mașina trebuie oprită imediat. Șoferului îi este oferit timp pentru completarea rezervorului.

Problema apare dacă avertismentele sunt ignorate până la epuizarea soluției.

La automobilele prevăzute cu această funcție, sistemul poate împiedica repornirea motorului după ce acesta a fost oprit. Volkswagen folosește avertizări de severități diferite pentru AdBlue și include inclusiv situația în care repornirea nu mai este posibilă.

Așadar, mașina poate continua să funcționeze o perioadă după primul avertisment, dar asta nu înseamnă că rezervorul poate fi lăsat gol.

Automobilele cu transmisie automată pot afișa avertizări referitoare la cutia de viteze. Unele indică o defecțiune care permite continuarea prudentă a deplasării până la service. Altele pot semnala supraîncălzirea transmisiei și necesitatea opririi.

De exemplu, Volkswagen include cutia automată printre avertizările galbene, dar există și situații grave asociate transmisiei care necesită oprirea vehiculului.

În acest caz este cu atât mai important mesajul care însoțește martorul. Pe automobilele moderne, bordul poate afișa instrucțiuni precum oprirea vehiculului sau permiterea răcirii transmisiei.

Martorul nu trebuie interpretat separat de mesaj.

Șoferii pot observa că atunci când pun contactul se aprind simultan numeroși martori. În cele mai multe cazuri este normal. Automobilul efectuează o verificare a sistemelor și a avertizărilor. După pornirea motorului, majoritatea martorilor trebuie să se stingă.

Important este ce se întâmplă după această etapă.

Dacă un martor care în mod normal ar trebui să dispară rămâne aprins, reapare în timpul mersului sau începe să clipească, trebuie identificată cauza.

În anumite situații, chiar faptul că un martor nu se aprinde deloc în timpul autotestării poate indica o problemă.

Clasificarea după culori este foarte utilă, dar nu trebuie transformată într-o regulă absolută.

Un martor roșu indică în general o situație mai gravă și poate impune oprirea imediată într-un loc sigur.

Un martor galben sau portocaliu semnalează de regulă o problemă care trebuie verificată cât mai curând.

Verdele, albul și albastrul sunt utilizate în principal pentru funcții active și informații.

Există însă diferențe importante între producători și modele. Volkswagen precizează chiar că șoferul nu trebuie să cunoască pe de rost toate avertizările și recomandă consultarea manualului automobilului pentru identificarea lor exactă.

Mai mult, aceeași pictogramă poate transmite informații diferite în funcție de culoare sau de modul în care se aprinde.

Dintre numeroasele simboluri care pot apărea în bord, câteva trebuie tratate cu o atenție deosebită.

Martorul roșu pentru presiunea uleiului poate indica lipsa presiunii necesare lubrifierii motorului.

Martorul roșu pentru temperatura lichidului de răcire poate semnala supraîncălzirea.

Avertizarea roșie a sistemului de frânare, atunci când frâna de parcare este eliberată, poate indica o problemă care afectează siguranța.

Martorul roșu pentru direcție poate indica o defecțiune serioasă a sistemului de asistare.

Iar martorul sistemului de încărcare poate arăta că alternatorul nu mai furnizează energia necesară și că mașina funcționează folosind rezerva bateriei.

Acestea sunt exact tipurile de avertizări pe care șoferul nu ar trebui să încerce să le rezolve prin metoda „mai merg puțin și văd dacă se stinge”.

În același timp, nici martorii galbeni nu trebuie lăsați aprinși săptămâni sau luni fără diagnosticare. ABS, airbag, Check Engine, presiunea în pneuri sau filtrul de particule semnalează probleme care pot afecta siguranța, fiabilitatea sau funcționarea corectă a mașinii.

Culoarea oferă primul indiciu. Simbolul arată sistemul implicat. Mesajul afișat de mașină și manualul producătorului stabilesc însă ce trebuie făcut în situația concretă.