Martorul airbagului nu se mai stinge după pornirea mașinii. Ce problemă poate ascunde și de ce nu trebuie ignorată

Martorul airbagului poate rămâne aprins pe bord chiar dacă mașina se comportă normal, iar șoferul nu observă nicio schimbare în timpul condusului. Deși problema nu este neapărat una gravă, avertizarea nu trebuie ignorată, iar verificarea și repararea sistemului SRS trebuie lăsate în seama unui profesionist.

Indicatorul SRS se aprinde pentru scurt timp atunci când mașina este pornită, după care ar trebui să se stingă. Dacă acesta rămâne aprins sau începe să clipească în timpul mersului, înseamnă că unitatea de control a identificat o defecțiune în sistem.

Pentru că automobilul poate continua să ruleze aparent fără probleme, mulți șoferi aleg să ignore martorul. Specialiștii avertizează însă că o asemenea abordare poate fi riscantă.

Potrivit mecanicilor citați de publicația Blic, problema nu se află neapărat în airbagul propriu-zis. Una dintre cauzele întâlnite frecvent poate fi localizată sub scaunul din față.

Mișcarea repetată a scaunului poate întinde un cablu sau poate slăbi un conector electric. În plus, umezeala poate favoriza apariția coroziunii și poate afecta conexiunile electrice.

Printre componentele care pot fi responsabile pentru aprinderea martorului se numără senzorul de ocupare a scaunului și pretensionatorul centurii de siguranță. O altă posibilă cauză este clock spring-ul aflat în volan.

Această componentă asigură legătura dintre airbag și restul sistemului în timp ce volanul este rotit. Un indiciu că aceasta ar putea avea o problemă poate apărea atunci când aprinderea martorului airbag este însoțită și de probleme la claxon.

O baterie slăbită poate fi, de asemenea, responsabilă pentru apariția unui cod de eroare fals în sistemul SRS.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea unui cititor OBD de bază pentru identificarea problemei. Astfel de dispozitive, inclusiv unele modele ieftine cumpărate de pe internet, sunt concepute în principal pentru citirea sistemului motor și nu pot accesa în mod corespunzător modulul separat al airbagurilor.

În lipsa codului de eroare corect, nu poate fi stabilită cu certitudine componenta care provoacă problema. Astfel, simpla conectare a unui dispozitiv OBD și ștergerea erorii nu reprezintă o soluție pentru martorul SRS.

Publicația menționată avertizează și asupra unei alte greșeli: șoferii nu ar trebui să umble la întâmplare la conectorii aflați sub scaun și nici să șteargă eroarea înainte de identificarea cauzei care a generat-o.

Sistemul airbag nu trebuie tratat ca o instalație electrică obișnuită. Airbagurile conțin componente pirotehnice, iar o intervenție incorectă asupra acestora poate fi periculoasă.

Din acest motiv, verificarea și repararea sistemului SRS trebuie realizate de un profesionist care dispune de echipamentul necesar pentru identificarea corectă a defecțiunii.

Faptul că mașina rulează normal și că șoferul nu simte nimic neobișnuit la volan nu înseamnă că avertizarea poate fi ignorată. Martorul SRS aprins sau care clipește indică faptul că unitatea de control a detectat o problemă, iar aceasta trebuie verificată într-un timp cât mai scurt.