Dormitul în mașină este considerat legal în Germania atunci când șoferii opresc pentru a evita conducerea în stare de oboseală. Autoritățile germane subliniază că somnolența la volan poate avea efecte similare consumului de alcool, afectând reflexele, atenția și timpul de reacție.

Legislația rutieră germană nu interzice explicit ca o persoană să doarmă câteva ore în autoturism, însă impune respectarea regulilor generale privind circulația și parcarea. Vehiculul trebuie lăsat într-un loc permis și nu trebuie să împiedice accesul autospecialelor de intervenție sau circulația rutieră.

Parcarea pe proprietăți private fără acordul proprietarului este interzisă, inclusiv în multe dintre parcările supermarketurilor. În astfel de situații, șoferii riscă sancțiuni sau solicitarea de a părăsi zona, informează presa străină.

În plus, legislația germană stabilește și obligații legate de protecția mediului. Secțiunea §30 din StVO prevede că „la utilizarea vehiculelor, zgomotul inutil și emisiile de evacuare evitabile sunt interzise”.

Această regulă înseamnă că șoferii nu au voie să lase motorul pornit pentru a utiliza aerul condiționat sau încălzirea pe timpul nopții. În anumite cazuri, acest comportament poate atrage amenzi pentru poluare sau deranjarea liniștii publice.

Dormitul în mașină pentru câteva ore este permis în Germania, însă situația se schimbă atunci când vehiculul este folosit ca locuință permanentă. Autoritățile germane au reguli clare privind obligația legală de înregistrare a domiciliului.

Un autoturism nu poate fi declarat reședință permanentă, iar folosirea acestuia ca spațiu stabil de locuit poate încălca legislația administrativă. Din acest motiv, autoritățile verifică frecvent situațiile în care persoane petrec perioade lungi în mașini parcate în spații publice.

Poliția germană recomandă și prudență în cazul persoanelor care au consumat alcool. Dacă șoferul adoarme pe scaunul din față, autoritățile pot interpreta situația drept tentativă de conducere a vehiculului.

Pentru a evita problemele, cei care au consumat alcool sunt sfătuiți să doarmă pe bancheta din spate și să păstreze cheile într-un loc care să arate clar că nu intenționează să conducă.

Totodată, șoferii trebuie să fie atenți și la condițiile meteo. În timpul verii, temperatura din interiorul mașinii poate crește rapid și poate deveni periculoasă pentru ocupanți.

În sezonul rece, utilizarea unor surse improvizate de încălzire poate provoca incendii sau intoxicații. Autoritățile recomandă evitarea dispozitivelor nesigure și ventilarea permanentă a vehiculului.

Șoferii care aleg dormitul în mașină în timpul unei călătorii sunt sfătuiți să folosească zone publice bine iluminate și spații de odihnă special amenajate.

Zonele de servicii de pe autostrăzi sunt considerate printre cele mai sigure variante, deoarece oferă acces la toalete, magazine și alte facilități necesare pe timpul nopții.

Autoritățile recomandă evitarea zonelor izolate sau slab circulate, unde există un risc mai mare de furturi sau incidente de securitate. Obiectele de valoare ar trebui păstrate în locuri mai puțin vizibile, iar vehiculul trebuie încuiat în permanență.

În același timp, specialiștii recomandă deschiderea ușoară a geamurilor pentru a permite circulația aerului în interiorul mașinii și pentru a reduce riscul apariției condensului sau al lipsei de oxigen.

Dormitul în mașină devine tot mai frecvent în Europa, în special în contextul costurilor ridicate de cazare și al călătoriilor lungi cu autoturismul. Cu toate acestea, fiecare stat aplică reguli diferite privind camparea și înnoptarea în vehicule.

Regulile privind dormitul în mașină diferă semnificativ în Europa, iar turiștii trebuie să verifice legislația locală înainte de a pleca într-o călătorie.

În Danemarca, Grecia, Croația, Olanda și Portugalia, campingul neautorizat este interzis, iar șoferii care dorm în mașină în afara zonelor permise pot primi amenzi mari.

În Franța, Italia, Austria și Elveția, înnoptarea în autoturism este permisă doar în anumite condiții și poate necesita acordul autorităților locale.

Pe de altă parte, țările scandinave aplică reguli mai permisive. În Suedia, Norvegia și Finlanda funcționează dreptul de acces public, care permite camparea și înnoptarea în anumite spații naturale.

Chiar și în aceste state, autoritățile pot aplica sancțiuni dacă vehiculul blochează circulația sau dacă sunt produse pagube mediului înconjurător.

Tabel. Reguli privind dormitul în mașină în Germania și în alte state europene: