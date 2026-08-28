Donald Trump i-a decorat pe astronauții misiunii Artemis II. Echipajul a stabilit un record istoric în apropierea Lunii

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a decorat vineri pe astronauții care au participat la misiunea spațială Artemis II. Echipajul a efectuat în aprilie 2026 un zbor în jurul Lunii și a stabilit cu această ocazie un nou record de distanță față de Terra, depășindu-l pe cel stabilit de astronauții care au participat la programul lunar Apollo.

Ceremonia a avut loc la Centrul Spațial Johnson, administrat de NASA în orașul Houston. În cadrul evenimentului, Donald Trump le-a acordat astronauților misiunii Artemis II Medalia de Onoare a Congresului pentru activități spațiale, conform AFP.

Președintele american a subliniat caracterul rar al acestei distincții, care este acordată persoanelor considerate curajoase și remarcabile și astronauților care s-au remarcat prin servicii excepționale aduse Statelor Unite și omenirii. Trump a participat la ceremonie înconjurat de zeci de astronauți îmbrăcați în tradiționalele lor combinezoane albastre.

„Suntem mândri să decernăm astăzi Medalia de Onoare a Congresului pentru activităţi spaţiale extraordinarului echipaj al misiunii Artemis II. Este o distincţie foarte rară. Ea este acordată unor persoane curajoase şi strălucite şi este decernată astronauţilor care s-au remarcat prin servicii excepţionale aduse naţiunii noastre şi omenirii întregi”, a declarat preşedintele american în timpul unei ceremonii organizate la Centrul Spaţial Johnson, administrat de NASA în oraşul Houston.

Echipajul Artemis II a fost format din trei astronauți americani, Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, și astronautul canadian Jeremy Hansen.

Cei patru au fost primii oameni care au efectuat un zbor în jurul Lunii după anul 1972, când au avut loc ultimele misiuni lunare cu echipaj uman din cadrul programului Apollo.

Călătoria lor în spațiu a fost urmărită la nivel mondial pe internet. În timpul misiunii, astronauții au ajuns la peste 406.000 de kilometri de Terra și au stabilit astfel un record istoric de distanță.

Artemis II a fost concepută ca un zbor-test pentru noua rachetă lunară dezvoltată de NASA și pentru capsula spațială Orion.

Programul Artemis are obiective mult mai ample decât zborul efectuat în jurul Lunii. Statele Unite urmăresc, prin acest program, să construiască o bază pe suprafața Lunii și să pregătească viitoare misiuni către planeta Marte.

Revenirea astronauților americani pe suprafața Lunii este programată în prezent pentru cea de-a patra misiune a programului Artemis, prevăzută pentru anul 2028.

Donald Trump a reiterat vineri că astronauții americani vor reveni pe suprafața Lunii înainte de încheierea mandatului său.

„Astronauţii americani se vor întoarce pe suprafaţa Lunii înainte de încheierea mandatului meu”, a promis preşedintele Donald Trump.

Planurile americane privind revenirea pe Lună sunt însă însoțite de îngrijorări privind fezabilitatea calendarului stabilit. Numeroși experți și-au exprimat rezervele în legătură cu posibilitatea realizării unui astfel de obiectiv în termenul prevăzut, în condițiile în care modulele de aselenizare necesare pentru misiunile viitoare se află încă în etapa de dezvoltare.

Orice întârziere în programul american Artemis ar putea avea consecințe și asupra competiției spațiale dintre Statele Unite și China.

Beijingul are, la rândul său, ambiția de a realiza un proiect de revenire a oamenilor pe Lună și de a dezvolta propriile capacități pentru explorarea lunară. O întârziere a programului Artemis ar putea crește astfel riscul ca China să devanseze Statele Unite în cursa pentru cucerirea și explorarea Lunii.