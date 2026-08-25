Donald Trump pregătește anularea în masă a vizelor pentru SUA. Cine sunt cei 200.000 de străini vizați

Administrația condusă de Donald Trump intenționează să anuleze aproximativ 200.000 de vize acordate unor cetățeni străini care au solicitat sau solicită azil în Statele Unite. Măsura vizează documente emise în perioada 2016-2026 pentru călătorii de afaceri și în scop turistic. Departamentul de Stat ar urma să înceapă revocările în următoarele săptămâni. Dacă nu va fi contestată sau revizuită, acțiunea ar deveni cea mai amplă anulare colectivă de vize din istoria SUA.

Administrația lui Donald Trump pregătește retragerea vizelor de afaceri și de turism deținute de aproximativ 200.000 de cetățeni străini care au depus cereri de azil în Statele Unite sau parcurg în prezent această procedură. Informația a fost transmisă de Euronews, care precizează că inițiativa autorităților americane ar putea conduce la o revocare de vize fără precedent prin amploarea sa.

Planul urmărește persoanele care au intrat pe teritoriul american în baza unor documente destinate vizitelor temporare, dar care ulterior au cerut protecție și dreptul de a rămâne permanent în SUA. Departamentul de Stat lucrează împreună cu Departamentul pentru Securitate Internă pentru identificarea celor aflați în această situație.

„Colaborăm cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) pentru identificarea şi revocarea vizelor de non-imigrant ale străinilor care au sosit în SUA pretinzând că sunt vizitatori pe termen scurt, dar care ulterior depun cereri de azil pentru a rămâne definitiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, adăugând că numărul anulărilor rămâne dinamic şi se va derula treptat.

Numărul final al vizelor retrase nu este încă stabilit, deoarece verificările continuă, iar autoritățile intenționează să aplice măsura etapizat. În lipsa unei contestări sau a unei revizuiri, cele aproximativ 200.000 de anulări ar reprezenta cea mai mare operațiune de acest tip desfășurată vreodată de Statele Unite.

Departamentul de Stat este așteptat să anunțe în următoarele săptămâni revocarea vizelor B1 și B2 acordate în intervalul 2016-2026 persoanelor care au solicitat azil sau ale căror cereri sunt încă analizate. Informațiile apar în documente obținute de agenția The Associated Press și au fost confirmate, sub protecția anonimatului, de doi oficiali americani.

Vizele B1 sunt acordate, în mod obișnuit, cetățenilor străini care călătoresc temporar în Statele Unite pentru activități profesionale sau de afaceri. Aceste documente nu oferă drept de ședere permanentă și sunt eliberate pentru scopuri clar delimitate.

Vizele B2 sunt destinate călătoriilor turistice, vizitelor la rude și deplasărilor efectuate pentru obținerea unor servicii medicale. Persoanele care solicită în prezent asemenea documente trebuie să confirme că nu intenționează să ceară azil după intrarea în SUA.

Solicitanții trebuie, de asemenea, să prezinte dovezi că vor părăsi teritoriul american după încheierea perioadei autorizate și că intenționează să revină în țările de origine. Prin aceste condiții, autoritățile verifică dacă scopul declarat al călătoriei corespunde caracterului temporar al vizelor B1 și B2.

Retragerea unei vize B1 sau B2 nu determină în mod automat expulzarea imediată a persoanei vizate, potrivit explicațiilor oferite de oficialii americani citați de Euronews. Situația juridică a fiecărui solicitant de azil va depinde în continuare de stadiul procedurii și de deciziile adoptate de autoritățile competente.

Persoanele aflate deja în procesul de obținere a azilului își vor pierde însă statutul legal asociat călătoriei de afaceri sau vizitei turistice. Revocarea va elimina, astfel, baza juridică oferită de viza de non-imigrant folosită inițial pentru intrarea în Statele Unite, fără ca această decizie să echivaleze, prin ea însăși, cu o deportare imediată.