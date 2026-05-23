Românii care călătoresc în Marea Britanie trebuie să cunoască regulile ETA. Electronic Travel Authorisation nu este o viză în sens clasic, ci o autorizație digitală de călătorie care trebuie obținută înainte de plecare.

Sistemul a fost introdus de autoritățile britanice pentru a permite verificarea prealabilă a pasagerilor care intră în Regatul Unit, similar cu modelele deja folosite de Statele Unite sau Canada. Odată aprobată, ETA este legată electronic de pașaport și este verificată automat la îmbarcare și la controlul de frontieră.

„O autorizație electronică de călătorie (ETA) vă permite să călătoriți în Regatul Unit, Jersey, Guernsey sau Insula Man pentru o perioadă de până la 6 luni. Puteți obține o ETA în scop turistic, pentru a vă vizita familia sau din alte motive. Alte site-uri web pot percepe taxe mai mari pentru depunerea cererii. Evitați site-urile web care imită serviciile guvernamentale. O ETA nu garantează intrarea în Regatul Unit, Jersey, Guernsey sau Insula Man”, informează autoritățile britanice.

În 2026, regula este clară: cetățenii din state care beneficiază de regim fără viză pentru Marea Britanie, inclusiv România, trebuie să obțină ETA înainte de a călători în scop turistic, de afaceri sau pentru vizite de scurtă durată. Autorizația este necesară și pentru persoanele care merg în vizită la familie sau prieteni, dar și pentru studenții care urmează cursuri pe termen scurt, de până la șase luni. Practic, orice deplasare de scurtă ședere intră sub incidența acestui sistem.

Costul ETA este achitat printr-o aplicație, iar taxa este de aproximativ 20 de lire sterline. Totuși, suma finală plătită de solicitanți poate fi mai mare în funcție de comisioanele aplicate la conversia valutară și de politicile băncilor sau ale procesatorilor de plată.

Astfel, pentru plățile realizate în lei, costul total ajunge în jurul valorii de 125,90 lei, la cursul valutar de joi, 21 mai 2026, la care se pot adăuga mici diferențe generate de taxele de conversie aplicate în momentul tranzacției.

Autorizația are o valabilitate de doi ani sau până la expirarea pașaportului, ceea ce înseamnă că poate fi utilizată pentru mai multe călătorii în această perioadă, fără a fi necesară o nouă solicitare de fiecare dată. Procesul de aprobare este în general rapid, însă autoritățile recomandă depunerea cererii cu suficient timp înainte de plecare.

Pentru depunerea cererii, solicitantul are nevoie de pașaportul cu care va călători, o adresă de e-mail validă și un mijloc de plată, precum card de credit sau debit, Apple Pay ori Google Pay. În timpul procesului de aplicare este necesar și să fie încărcată sau realizată o fotografie a feței persoanei care solicită ETA, ca parte a verificărilor de identitate.

Pentru utilizarea aplicației oficiale, utilizatorii trebuie să descarce UK ETA app pe telefon, disponibilă prin Google Play sau App Store. Aplicația folosește camera telefonului pentru scanarea pașaportului și realizarea fotografiei faciale, simplificând astfel procesul de verificare și transmitere a datelor necesare autorizării.

Există totuși categorii de persoane care nu au nevoie de ETA. Cetățenii britanici și irlandezi sunt exceptați, la fel și persoanele care dețin deja o viză valabilă sau un drept legal de ședere, muncă ori studii în Regatul Unit. De asemenea, diplomații și alte categorii speciale stabilite de autorități nu intră sub incidența acestui sistem.

Una dintre cele mai frecvente întrebări în rândul călătorilor vizează situația tranzitului prin aeroporturile din Marea Britanie. În 2026, regulile fac o distincție importantă între tipurile de tranzit. Dacă un pasager rămâne în zona internațională a aeroportului, fără a trece prin controlul de pașapoarte și fără a intra efectiv pe teritoriul britanic, atunci, în mod obișnuit, nu este necesară ETA. Acest tip de tranzit este cunoscut drept „airside transit” și se aplică în anumite aeroporturi mari, unde pasagerii pot schimba avionul fără formalități de intrare în țară.

Situația se schimbă însă dacă pasagerul trebuie să treacă prin controlul de frontieră, să ridice bagajele sau să schimbe aeroportul. În acest caz, intrarea este considerată oficială pe teritoriul Regatului Unit, chiar dacă șederea este foarte scurtă. În astfel de situații, ETA devine obligatorie pentru cetățenii eligibili deoarece accesul implică formalități de intrare în țară.

Pentru românii care călătoresc frecvent în Marea Britanie, regula esențială în 2026 este că ETA a devenit o condiție obligatorie înainte de îmbarcare. Fără această autorizație, compania aeriană are dreptul să refuze accesul pasagerului la zbor. De aceea, planificarea călătoriei trebuie să includă nu doar biletul de avion și pașaportul, ci și obținerea acestei aprobări electronice.