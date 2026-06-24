Apple este acuzată că și-a creat un monopol prin iCloud. Proces colectiv de 3 miliarde de lire a primit undă verde în Marea Britanie

Apple se confruntă cu un nou proces de amploare în Marea Britanie, după ce o acțiune colectivă îndreptată împotriva companiei a fost autorizată să meargă mai departe în instanță. Litigiul vizează serviciul iCloud, singura soluție de backup online integrată pe iPhone și iPad. Reclamanții susțin că gigantul american restricționează concurența și obligă utilizatorii să plătească pentru stocare în cloud. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, compania ar putea fi obligată să achite despăgubiri de până la 3 miliarde de lire sterline.

Procesul împotriva Apple a fost inițiat de organizația britanică pentru protecția consumatorilor Which? și a primit aprobarea Competition Appeal Tribunal, instituția competentă să analizeze astfel de acțiuni colective în Marea Britanie.

Reclamanții susțin că utilizatorii de iPhone și iPad sunt constrânși să folosească iCloud pentru realizarea copiilor de siguranță ale datelor, deoarece compania nu permite funcționarea unor servicii alternative care să ofere aceeași funcționalitate pe dispozitivele sale.

Potrivit acuzațiilor formulate în dosar, această practică ar fi permis companiei să își consolideze o poziție dominantă pe piață și să elimine presiunea concurențială care ar putea conduce la prețuri mai mici sau la oferte mai avantajoase pentru consumatori.

Organizația Which? consideră că lipsa unei competiții reale în zona serviciilor de backup pentru dispozitivele Apple a creat condițiile necesare pentru stabilirea unor tarife care nu ar fi existat într-o piață deschisă.

Miza financiară a procesului este una dintre cele mai ridicate din ultimii ani în domeniul tehnologiei din Marea Britanie.

Dacă instanța va concluziona că Apple a încălcat regulile concurenței și va accepta nivelul despăgubirilor solicitate de reclamanți, compania americană ar putea fi obligată să plătească aproximativ 3 miliarde de lire sterline.

Suma ar urma să fie distribuită către aproximativ 40 de milioane de cetățeni britanici eligibili, ceea ce ar însemna, în medie, circa 77 de lire sterline pentru fiecare persoană.

Procedura judiciară se află însă într-o etapă preliminară, iar procesul propriu-zis nu este așteptat să înceapă înainte de anul 2028.

Acțiunea din Marea Britanie apare la scurt timp după deschiderea unei investigații similare în Italia, unde autoritățile analizează tot rolul serviciului iCloud în ecosistemul Apple.

Și în acest caz, atenția este concentrată asupra modului în care iCloud funcționează pe dispozitivele produse de companie și asupra posibilității ca Apple să beneficieze de o poziție de monopol în segmentul serviciilor de stocare și backup online.

Autoritățile italiene analizează dacă utilizatorii au suficiente alternative reale și dacă structura actuală a pieței permite o concurență efectivă între furnizorii de servicii cloud.

Rezultatele acestor demersuri ar putea avea implicații importante pentru modelul de afaceri al Apple în Europa, în contextul în care autoritățile de reglementare acordă o atenție tot mai mare practicilor considerate restrictive pentru concurență în ecosistemele digitale.