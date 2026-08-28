Donald Trump anunță crearea unei academii naționale dedicate spațiului. Instituția va pregăti viitorii recruți pentru NASA și forțele spațiale

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri crearea unei academii naționale dedicate pregătirii viitorilor recruți pentru NASA și Forțele Spațiale ale SUA. Noua instituție, denumită Academia Spațială a SUA, urmează să fie înființată pe fondul rivalității tot mai intense din domeniul spațial, în special între Statele Unite și China.

Trump a făcut anunțul în cadrul unei ceremonii de premiere organizate la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston. Președintele american a precizat că va semna un ordin executiv prin care va fi inițiat procesul de creare a noii academii naționale, conform AFP.

Noua instituție va avea misiunea de a atrage, pregăti și acorda diplome celor mai bine pregătite talente disponibile în Statele Unite.

„Voi semna un ordin executiv care iniţiază procesul de creare a unei noi academii naţionale. Aceasta se va numi Academia Spaţială a SUA (US Space Academy). Este ceva foarte important. Misiunea sa va fi de a atrage, instrui şi conferi diplome celor mai bune talente pe care le are ţara noastră de oferit” a anunţat el la o ceremonie de premiere la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Houston.

Academia va deservi NASA, industria spațială privată și Forțele Spațiale ale Statelor Unite. Space Force reprezintă a șasea ramură a forțelor armate americane și a fost creată în timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Locația în care va fi amplasată Academia Spațială a SUA nu a fost stabilită deocamdată.

Prin crearea acestei instituții, administrația americană urmărește să dezvolte o sursă de personal specializat pentru sectorul spațial, atât pentru agenția spațială americană, cât și pentru companiile private din industrie și structurile militare responsabile de operațiunile spațiale.

Anunțul vine într-un moment în care spațiul a devenit un domeniu central al rivalităților strategice dintre marile puteri. Competiția are componente militare și tehnologice și este dominată în special de confruntarea dintre Statele Unite și China.

Administrația Trump și-a exprimat deschis intenția de a participa la ceea ce consideră o a doua cursă spațială împotriva Beijingului. Expresia face referire la competiția spațială dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică din perioada Războiului Rece.

În prezent, Statele Unite și China urmăresc obiective similare în explorarea Lunii. Cele două puteri rivale își propun să trimită astronauți pe Lună până în anul 2030 și să stabilească o bază pe suprafața acesteia.

Crearea Academiei Spațiale a SUA se înscrie astfel într-un context în care pregătirea personalului specializat și dezvoltarea capacităților spațiale au devenit componente importante ale competiției tehnologice și strategice dintre Washington și Beijing.