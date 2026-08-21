Șoferii îl ignoră, dar poate deveni periculos. Obiectul care poate duce la amendă și suspendarea permisului

Acest obiect lăsat pe podeaua unei mașini poate reprezenta un risc pentru siguranța la volan deoarece se poate deplasa în timpul mersului și poate ajunge în zona pedalelor, unde poate afecta reacția șoferului.

În anumite situații, sancțiunile menționate pot ajunge la 1.697 de euro, iar permisul de conducere poate fi suspendat. Reglementările urmăresc nu doar comportamentul șoferului, ci și modul în care sunt așezate obiectele transportate în interiorul vehiculului.

Riscul este asociat în special obiectelor care pot aluneca sau se pot rostogoli în timpul deplasării. O sticlă, o doză, o pungă, o cutie sau un dispozitiv electronic lăsat într-o zonă nepotrivită poate ajunge într-un loc în care să afecteze controlul mașinii.

Situația devine mai problematică atunci când obiectul ajunge lângă pedale și poate împiedica acționarea frânei sau accelerației. În cazul unei manevre bruște, deplasarea unui astfel de obiect poate apărea într-un moment în care șoferul are nevoie de o reacție rapidă.

Legislația italiană prevede reguli privind transportul obiectelor în interiorul vehiculelor. Articolul 169 din Codul Rutier stabilește obligația ca obiectele să fie așezate și fixate astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru persoane și să nu poată cădea sau să se deplaseze în timpul conducerii. Regula nu vizează doar obiectele voluminoase, ci și elementele de dimensiuni reduse atunci când poziționarea lor poate afecta siguranța, potrivit celor relatate de businessonline.it.

O sticlă așezată între scaun și pedale sau pe podeaua din dreptul șoferului se poate rostogoli în timpul unei frânări sau al unei schimbări bruște de direcție. Dacă ajunge sub pedala de frână, aceasta poate fi împiedicată să se deplaseze corespunzător.

Un risc similar poate apărea dacă obiectul ajunge în zona accelerației sau interferează cu mișcările necesare pentru controlarea vehiculului. Tocmai posibilitatea unei astfel de situații reprezintă unul dintre motivele pentru care obiectele din habitaclu trebuie depozitate corespunzător.

Responsabilitatea revine șoferului, care trebuie să se asigure că obiectele transportate nu pot afecta conducerea. Reglementarea indicată în material se referă la prevenirea pericolelor pentru ocupanții vehiculului și pentru ceilalți participanți la trafic. Astfel, faptul că un obiect este mic sau pare lipsit de importanță nu înseamnă automat că amplasarea sa este lipsită de consecințe.

În situația unui control, poziția obiectelor și posibilitatea ca acestea să interfereze cu manevrarea mașinii pot fi evaluate de autorități. Materialul indică amenzi care pot ajunge până la 1.697 de euro atunci când este identificat un risc relevant pentru siguranța rutieră. Sunt menționate, de asemenea, situații în care încălcarea poate fi asociată cu suspendarea permisului pentru o perioadă cuprinsă între una și trei luni.

În cazul unui accident, problema poate căpăta o importanță suplimentară. Dacă se stabilește că un obiect deplasat în habitaclu a contribuit la imposibilitatea unei frânări sau la pierderea controlului, acesta poate fi luat în considerare în analiza circumstanțelor producerii accidentului. Materialul menționează inclusiv posibile consecințe asupra răspunderii și asupra aspectelor legate de asigurare și despăgubiri.

Pericolul nu este legat exclusiv de posibilitatea ca o sticlă să ajungă sub pedale. În cazul unei frânări puternice sau al unei coliziuni, obiectele care nu sunt fixate se pot deplasa cu forță în interiorul habitaclului. Acestea pot lovi șoferul sau pasagerii, în funcție de poziția lor inițială și de dinamica accidentului.

Un alt risc menționat îl reprezintă zonele în care se declanșează airbagurile. Un obiect aflat pe traseul de desfășurare a unui airbag poate afecta modul în care acesta se deschide și poate crește riscul de rănire. Din acest motiv, producătorii de automobile recomandă păstrarea liberei zonei din jurul elementelor de siguranță și utilizarea spațiilor de depozitare destinate obiectelor personale.

Articolul subliniază și riscul asociat obiectelor de aproximativ 500 de grame în cazul unei coliziuni produse la 50 km/h. Energia cu care acestea pot fi proiectate poate fi suficientă pentru a provoca vătămări. Din perspectiva siguranței, dimensiunea redusă a unui obiect nu exclude, așadar, posibilitatea ca acesta să devină periculos în anumite condiții.

Printre obiectele care pot crea probleme sunt enumerate sticlele, cutiile, jucăriile, umbrelele și telefoanele mobile. În cazul vehiculelor echipate cu spații speciale, acestea pot fi depozitate în suporturi pentru pahare, compartimente închise sau plase de reținere. Zona podelei din fața scaunului șoferului este indicată drept una dintre cele mai importante zone care trebuie menținute libere.

Una dintre situațiile descrise este lăsarea obiectelor libere în interior, chiar dacă vehiculul dispune de spații dedicate pentru depozitare. O altă greșeală este subestimarea obiectelor mici, care pot părea neimportante până în momentul în care se deplasează. Materialul recomandă verificarea podelei, în special în zona pedalelor, înainte de pornirea la drum.

Șoferii pot verifica rapid dacă există obiecte care se pot rostogoli sau aluneca. Sticlele și celelalte obiecte mobile pot fi așezate în spațiile prevăzute de producător, iar obiectele care nu pot fi fixate corespunzător nu ar trebui lăsate în zonele în care pot ajunge la pedale. Verificarea poate fi făcută și după urcarea pasagerilor, mai ales atunci când aceștia transportă obiecte personale.

Copiii și animalele pot contribui, de asemenea, la deplasarea unor obiecte din habitaclu. De aceea, verificarea podelei și a spațiului din apropierea scaunului șoferului poate fi necesară după fiecare oprire sau înaintea unei călătorii mai lungi. În situația în care un obiect se deplasează în timpul mersului, șoferul trebuie să oprească mai întâi într-un loc sigur înainte de a încerca să îl mute.

Controlul habitaclului poate face parte dintr-o verificare rutieră, potrivit materialului. Polițiștii pot observa poziția obiectelor și eventualul risc pe care acestea îl prezintă pentru conducere. În situațiile considerate complexe, pot fi consemnate elemente suplimentare în raportul întocmit de autorități.