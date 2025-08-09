Industria auto se află într-o perioadă de schimbare radicală, impulsionată de dezvoltarea mașinilor electrice și hibride. Aceste inovații nu au transformat doar aspectul și performanțele vehiculelor, ci și filosofia de condus.

Una dintre funcțiile mai puțin cunoscute, dar cu impact semnificativ asupra confortului și eficienței, este tehnologia „One Pedal Driving” – un sistem care transformă pedala de accelerație într-un instrument cu dublă funcție pentru mașinile „verzi”: accelerează, dar și încetinește vehiculul, recuperând energia pentru baterie.

Pentru șoferii obișnuiți cu motoarele clasice pe benzină sau motorină, senzația este una inedită. Când piciorul este ridicat de pe accelerație, mașina începe să încetinească automat, fără apăsarea pedalei de frână. În acest proces, energia cinetică este convertită în electricitate și stocată în baterie, contribuind la creșterea autonomiei.

Folosirea „One Pedal Driving” aduce mai multe avantaje: reduce uzura frânelor, oferă un plus de confort – în special în traficul aglomerat, unde opririle și pornirile sunt frecvente – și permite oprirea completă doar prin ridicarea piciorului de pe accelerație, după puțină practică.

De asemenea, recuperarea de energie poate face diferența atunci când nivelul bateriei este scăzut, iar reacția imediată a vehiculului la ridicarea piciorului sporește siguranța în trafic.

Totuși, sistemul nu înlocuiește complet frâna clasică. În situații de urgență, pe drumuri abrupte sau la manevre care necesită precizie, utilizarea frânei rămâne esențială. Pentru condusul de zi cu zi, însă, această tehnologie poate oferi o experiență mai plăcută, mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul.

Pe lângă beneficiile tehnice, „One Pedal Driving” schimbă modul în care șoferii abordează traficul, încurajând anticiparea situațiilor, menținerea distanței față de ceilalți participanți și un stil de condus mai lin. Pentru cei care intenționează să treacă la un model electric sau hibrid – sau îl conduc deja – testarea acestei funcții ar putea deveni un pas decisiv spre a nu mai reveni la condusul clasic.

Funcția one pedal este eficientă mai ales în oraș și blocaje de trafic, unde reduce necesitatea de a alterna între pedalele de accelerație și de frână, oferind o deplasare mai lină și mai puțin obositoare. De asemenea, este ideală pentru coborârea pantelor, deoarece permite gestionarea mai bună a vitezei, prin decelerarea treptată.

Funcția poate fi utilizată și pe drumuri interurbane și autostrăzi, dar trebuie adaptată pentru o frânare mai puternică, în special pentru a asigura un control optim la viteze mai mari.

Funcția one pedal este un sistem suplimentar de asistență pentru șofer, care nu înlocuiește vigilența șoferului. Șoferul trebuie să controleze în permanență vehiculul, în special dacă este necesară frânarea de urgență.

​Pentru a gestiona condusul cu ajutorul funcției one pedal:

anticipează încetinirile, prin reglarea apăsării pedalei de accelerație,

adaptează stilul de condus la tipul de drum și condițiile de trafic,

ține cont că, la nevoie, poți apăsa pedala de frână (pentru frânarea mai puternică sau oprirea de urgență).

Bine de știut: la deplasarea în marșarier, funcția one-pedal intră în starea în așteptare și culoarea indicatorului acesteia se schimbă la gri, transmite Renault. Cu transmisia în poziția D (deplasare), funcția se reactivează imediat ce vehiculul depășește o anumită viteză, iar pictograma își schimbă culoarea la albastru, pentru a confirma activarea funcției.

Pe suprafețe cu aderență redusă (gheață, zăpadă etc.), recomandăm utilizarea numai a primelor niveluri de frânare cu recuperarea energiei. Pe pante abrupte s-ar putea ca funcția one pedal să nu fie suficientă pentru a menține vehiculul staționar, dacă pedala de accelerație este complet eliberată. În acest caz, recomandăm utilizarea pedalei de frână, frânei electrice de parcare sau a frânei de mână, în funcție de model.