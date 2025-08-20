Tot mai mulți conducători auto din România aleg să echipeze mașinile cu un cârlig de remorcare, lăsându-l instalat permanent, chiar și atunci când nu transportă nimic. Motivul invocat de mulți este acela că, „în cazul unei coliziuni din spate, cârligul poate oferi o oarecare protecție autoturismului propriu”. Totuși, realitatea este că acest accesoriu poate provoca daune serioase celuilalt autovehicul, chiar și într-un impact minor.

Tocmai din acest motiv, în anumite state nu este permis să circuli cu cârligul montat dacă nu tractezi o remorcă sau o rulotă. În continuare, vom vedea unde acest lucru este interzis, dar și ce prevede legislația actualizată privind aceste dispozitive.

În România, legislația permite instalarea cârligului de remorcare chiar și în lipsa utilizării efective. Conform Codului Rutier, șoferii care dețin permis de categoria B pot tracta remorci sau rulote ușoare, dar trebuie să respecte anumite limite: greutatea remorcii nu trebuie să depășească 750 kg, iar ansamblul total nu trebuie să fie mai greu de 3.500 kg.

În anumite cazuri, este permisă tractarea unor remorci mai grele, cu condiția ca masa totală să rămână sub 4.250 kg. Pentru asta, este necesară doar parcurgerea unui curs de pregătire, fără obligativitatea unui nou tip de permis. Dacă ansamblul depășește 4.250 kg, este nevoie de obținerea categoriei BE.

În plus, este esențial ca șoferii să respecte câteva reguli tehnice clare:

componentele sistemului de cuplare trebuie să fie omologate și compatibile;

ansamblul trebuie să permită virarea conform specificațiilor tehnice ale vehiculului;

dimensiunile totale nu trebuie să depășească limitele stabilite de lege;

sistemele de frânare, iluminare și semnalizare trebuie să fie perfect compatibile între vehicule;

la trecerea peste denivelări sau la viraje, componentele nu trebuie să se atingă între ele.

Deși, la nivelul Uniunii Europene, majoritatea țărilor permit circulația cu cârligul de remorcare montat, chiar și în lipsa unei remorci, fiecare stat poate avea reguli proprii.

De exemplu, în Bulgaria și Ungaria, legislația nu interzice circulația cu cârligul montat. În Germania și Austria, acesta este permis, cu condiția să nu acopere plăcuța de înmatriculare sau luminile de semnalizare.

Important: în cazul unui accident, dacă asiguratorul stabilește că existența cârligului a dus la daune mai mari, șoferul poate fi tras la răspundere financiară. De aceea, autoritățile și specialiștii recomandă ca acest dispozitiv să fie îndepărtat atunci când nu este necesar. Pe lângă riscurile în trafic, cârligul poate produce pagube și în situații banale, cum ar fi o parcare cu spatele.