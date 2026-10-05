Topul firmelor din România: 13.000 de companii au ajuns la afaceri de aproape 300 de miliarde de euro

CCIR a finalizat Topul Național al Firmelor 2026, după analiza a 945.739 de bilanțuri financiar-contabile. Cele 12.943 de companii aflate în primele 10 poziții au înregistrat afaceri de 299,47 miliarde de euro, în creștere cu 4,34%. Clasamentul acoperă șapte domenii și reflectă performanța companiilor din România.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile pentru Topul Național al Firmelor 2026, clasament realizat pe baza analizei a 945.739 de bilanțuri financiar-contabile. Cele 12.943 de companii clasate pe primele 10 poziții în cele șapte domenii de activitate analizate au înregistrat afaceri cumulate de peste 299,47 miliarde de euro, în creștere cu 4,34% față de anul anterior.

Companiile incluse în clasament activează în industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții. Împreună, acestea au înregistrat un profit din exploatare de 26,5 miliarde de euro, cu 2,39% mai mult decât în anul precedent. Profitul reprezintă 8,86% din cifra totală de afaceri.

Cele 12.943 de firme clasate în primele 10 poziții au, în total, 1.373.720 de salariați. Din punct de vedere al cifrei de afaceri, comerțul are cea mai mare pondere, de 43,54%, în timp ce industria este sectorul cu cel mai ridicat profit.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a apreciat că rezultatele Topului Național al Firmelor 2026 oferă o perspectivă diferită față de imaginea unei economii românești aflate în dificultate. El a arătat că cele mai performante companii din România se apropie de pragul de 300 de miliarde de euro cifră de afaceri, au înregistrat o creștere de peste 4% față de anul anterior și au ajuns la un profit din exploatare de 26,5 miliarde de euro.

Potrivit lui, aceste companii asigură locuri de muncă pentru aproape 1,4 milioane de persoane și demonstrează că există firme care investesc, produc și generează profit. Președintele CCIR a precizat că acest lucru nu înseamnă că problemele economiei românești au dispărut, însă consideră că performanța companiilor trebuie luată în calcul și nu ignorată într-un discurs dominat de pesimism.

„Se vorbeşte mult în spaţiul public despre o economie românească aflată în dificultate. Cifrele Topului Naţional al Firmelor 2026 spun însă o altă poveste: situaţia nu este atât de rea pe cât se vehiculează. Cele mai performante companii din România se apropie de pragul de 300 de miliarde de euro cifră de afaceri, cu o creştere de peste 4% faţă de anul trecut, iar profitul din exploatare a urcat la 26,5 miliarde de euro. Aceste firme asigură locuri de muncă pentru aproape 1,4 milioane de oameni. Nu spun că nu există probleme reale în economia românească, dar avem companii care investesc, produc şi generează profit, iar ele merită să fie văzute, nu ignorate într-un discurs dominat de pesimism”, a declarat Daraban.

Din perspectiva structurii pe domenii, industria și serviciile ocupă primele poziții în clasament în funcție de numărul de companii, cu ponderi de 34,39%, respectiv 28,77%. În ceea ce privește cifra de afaceri, comerțul are cea mai mare pondere, de 43,54%, fiind urmat de industrie, cu 33,31%, și servicii, cu 12,66%.

Industria rămâne cel mai profitabil sector, concentrând 36,12% din profitul total realizat de companiile clasate. Sectorul are o marjă de profit de 9,6%.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează Topul Național al Firmelor (TNF) începând din 1994. Pentru ediția din 2026, au fost analizate 945.739 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 366.550 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, potrivit metodologiei aplicate de Camerele de Comerț din toate județele țării.

Clasamentul este realizat pe baza a cinci indicatori economici: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.