CCIR pregătește Forumul de Afaceri România-Pakistan. Companiile pakistaneze sunt invitate să folosească România ca hub european

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, pe 24 septembrie 2026, o întâlnire oficială cu ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în România, Ilyas Mehmood Nizami.

Discuțiile au avut loc în contextul pregătirii Forumului de Afaceri România-Pakistan, programat de CCIR pentru data de 6 octombrie, cu ocazia vizitei în România a unei delegații de oameni de afaceri pakistanezi.

Pe linie camerală, CCIR are în vigoare acorduri de cooperare cu Federația Camerelor de Comerț și Industrie din Pakistan (FPCCI) și cu Camera de Comerț și Industrie din Rawalpindi.

Misiunile economice organizate reciproc de camerele de comerț din cele două țări au contribuit, de asemenea, la apropierea mediilor de afaceri din România și Pakistan.

Potrivit președintelui CCIR, organizarea Forumului de Afaceri România-Pakistan pornește de la o bază solidă, în condițiile în care în România activează deja 761 de companii cu capital pakistanez.

CCIR își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea organică a relațiilor economice româno-pakistaneze. Rolul Camerei este de a aduce oamenii de afaceri la aceeași masă și de a le prezenta avantajele pe care România le oferă investitorilor străini, începând cu accesul direct la piața unică a Uniunii Europene.

În cadrul întâlnirii, Mihai Daraban a arătat că România poate reprezenta pentru companiile pakistaneze un hub important către întreaga Europă, nu doar o piață cu potențial propriu.

Un argument în acest sens îl reprezintă poziționarea geografică. Între Constanța și Karachi sunt aproximativ 4.600 de mile marine, ceea ce înseamnă în jur de 15 zile de navigație.

Această poziționare geografică este considerată un argument concret pentru investitori, iar Forumul de Afaceri România-Pakistan reprezintă cadrul în care acest avantaj poate fi transformat în proiecte comune.

„Pe 6 octombrie, CCIR va organiza Forumul de Afaceri România–Pakistan, cu ocazia vizitei în țara noastră a unei delegații de oameni de afaceri pakistanezi. Pornim de la o bază solidă: în România activează deja 761 de companii cu capital pakistanez. CCIR își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea organică a relațiilor economice româno-pakistaneze, iar rolul nostru este să aducem oamenii de afaceri la aceeași masă și să le arătăm avantajele pe care România le oferă investitorilor străini, începând cu accesul direct la piața unică a Uniunii Europene. România nu este doar o piață cu potențial propriu, ci poate deveni pentru companiile pakistaneze un hub important către întreaga Europă. Între Constanța și Karachi sunt aproximativ 4.600 de mile marine, adică în jur de 15 zile de navigație. Această poziționare geografică este un argument concret pentru investitori, iar Forumul de Afaceri este ocazia potrivită pentru a-l transforma în proiecte comune”, a transmis președintele CCIR, Mihai Daraban.

La rândul său, ambasadorul Pakistanului în România, Ilyas Mehmood Nizami, și-a exprimat dorința de a contribui la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

Diplomatul a arătat că volumul actual al schimburilor comerciale nu reflectă potențialul celor două economii.

Potrivit ambasadorului, există numeroase oportunități pentru creșterea economică bilaterală. În același timp, existența unor industrii complementare în România și Pakistan oferă o bază solidă pentru dezvoltarea cooperării dintre mediile de afaceri ale celor două țări.