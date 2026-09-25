Adrian Negrescu, avertisment despre piața petrolului. Fiecare știre despre Strâmtoarea Hormuz poate schimba prețul în doar câteva ore

Consultantul economic Adrian Negrescu a explicat într-un mesaj publicat recent pe Facebook că anul 2026 va rămâne în manualele de economie drept anul în care piața petrolului și-a pierdut linia.

Potrivit analizei publicate pe Facebook, piața petrolului nu traversează un trend propriu-zis, ci o succesiune de vârfuri și prăbușiri. Evoluția prețurilor este descrisă ca un grafic în dinți de fierăstrău, în care fiecare știre despre Strâmtoarea Hormuz poate determina modificări de 5-10% ale prețului în doar câteva ore.

„Anul 2026 va rămâne în manualele de economie ca anul în care piața petrolului și-a pierdut linia. Nu avem de-a face cu un trend, ci cu o succesiune de vârfuri și prăbușiri, un grafic în dinți de fierăstrău, în care fiecare știre despre Strâmtoarea Hormuz mișcă prețul cu 5–10% în câteva ore”, a scris consultantul economic.

Pentru economia românească, pe care Adrian Negrescu o descrie deja ca fiind fragilă, această volatilitate reprezintă un risc mai mare decât existența unui preț ridicat, dar previzibil.

„Pentru economia românească, deja fragilă, această volatilitate este mai periculoasă decât un preț mare, dar previzibil”, a conchis Adrian Negrescu.

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Înainte de izbucnirea conflictului, la finalul lunii februarie, petrolul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 72 de dolari pe baril. După anunțarea închiderii Strâmtorii Hormuz pentru navele aliate Statelor Unite și Israelului, pe 2 martie, cotațiile au urcat spre 118 dolari pe baril, ceea ce a reprezentat o creștere de aproximativ 64%.

În același timp, cargourile fizice de North Sea Dated au ajuns la aproape 130 de dolari pe baril, iar unele tranzacții pe piața fizică au atins până la 150 de dolari. La finalul lunii martie, petrolul Brent depășea 111 dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din iunie 2022, potrivit informațiilor publicate de consultantul economic într-o analiză Frames.

A urmat o scădere după armistițiul mediat de Pakistan pe 8 aprilie, care a permis o redeschidere parțială a strâmtorii. Iranul a restricționat din nou traficul pe 19 aprilie, iar această evoluție a determinat o revenire de 7% într-o singură ședință de tranzacționare.

Al doilea trimestru a fost marcat de variații ample ale prețurilor. Brentul a urcat până la 118 dolari pe 29 aprilie și a coborât până la 72 de dolari pe 26 iunie. Variația medie zilnică a ajuns la 4 dolari pe baril, comparativ cu 1 dolar în aceleași luni din 2025.

Spre finalul lunii iunie, Brentul ajunsese la 73,76 dolari pe baril, cel mai scăzut nivel înregistrat înainte de război, după apariția unor informații privind reluarea tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz.

La începutul lunii iulie, cotațiile au coborât sub pragul de 70 de dolari pe baril, pe fondul apariției unui cadru de pace. Situația s-a schimbat însă pe 8 iulie, când acest cadru s-a rupt.

În august, traficul prin strâmtoare ajunsese la doar 6 tranzite pe zi, față de 85 în condiții normale. În acest context, petrolul Brent a ajuns să se tranzacționeze în jurul valorii de 105 dolari pe baril, în loc să coboare spre 78 de dolari, nivel estimat de EIA.

În săptămâna aceasta, evoluția s-a repetat într-o formă mai restrânsă. Vineri, petrolul Brent se tranzacționa la 105,65 dolari pe baril, în creștere față de aproximativ 102 dolari la începutul săptămânii. În același timp, petrolul WTI cobora la 93,11 dolari pe baril, de la aproximativ 98 de dolari luni.

Sprijinul pentru prețurile petrolului a venit din atacurile houthilor asupra Arabiei Saudite, inclusiv asupra portului Yanbu de la Marea Roșie. Portul a devenit principalul terminal de export petrolier al Arabiei Saudite.