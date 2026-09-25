Prețurile petrolului dau înapoi. Ce se întâmplă în același timp cu instalațiile petroliere

Prețurile petrolului au scăzut ușor vineri, în condițiile în care piețele au evaluat posibilitatea unui armistițiu între Statele Unite și Iran, pe fondul atacurilor lansate asupra Arabiei Saudite de rebelii houthi. Evoluția prețurilor vine după o săptămână marcată de creșteri și fluctuații puternice ale cotațiilor.

La ora 02:12 GMT, petrolul Brent era cotat la 105,73 dolari pe baril, după o scădere de 87 de cenți, echivalentă cu 0,82%. În același timp, țițeiul West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 1,56 dolari, respectiv 1,65%, până la 93,05 dolari pe baril.

Startul mai lent al tranzacțiilor de vineri a venit după o sesiune de joi în care ambele repere petroliere au urcat cu până la 5%. Brent a încheiat ziua cu un avans de 3,4%, iar WTI a crescut cu 2,7%.

Cotația Brent a atins astfel cea mai ridicată valoare de închidere din 15 septembrie. Pentru WTI, creșterea de joi a reprezentat prima evoluție pozitivă după mai multe ședințe de scădere, în condițiile în care contractul american pierduse 13% în ultimele șase sesiuni.

Pe ansamblul săptămânii, WTI este în scădere cu 6,42%, în timp ce Brent a avansat cu 2,09%. Diferența dintre cele două repere a ajuns la 12,68 dolari pe baril, cel mai mare nivel din luna mai, când ecartul depășea 13 dolari.

Evoluția neobișnuit de diferită a celor două contracte este asociată, în principal, temerilor privind o posibilă interdicție americană asupra exporturilor de motorină. O astfel de măsură ar putea duce la creșterea ofertei pe piața internă din Statele Unite.

În mod obișnuit, Brent și WTI au tendința de a evolua în aceeași direcție, iar petrolul american se tranzacționează, de regulă, la un preț mai mic decât reperul internațional. Diferența actuală este pusă și pe seama riscurilor regionale distincte asociate celor două piețe.

„Spread-ul neobișnuit de larg dintre WTI și Brent reflectă, de asemenea, diferitele profiluri de risc regionale implicate”, a declarat Tim Waterer, analist șef la KCM Trade.

Negociatorii ameri cani și iranieni aflați la New York analizează o posibilă ieșire etapizată din război, potrivit unor surse apropiate discuțiilor. Planul ar presupune redeschiderea Strâmtorii Hormuz de către Teheran și ridicarea blocadei economice impuse Iranului de Washington.

De la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze au fost reduse. Situația a contribuit la o creștere de 50% a prețurilor petrolului numai în luna martie.

Perturbările au determinat, în același timp, cumpărătorii de gaze naturale lichefiate să caute mai departe surse stabile suplimentare pentru aprovizionarea cu combustibil. Joi, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că SUA trebuie să decidă când se va încheia războiul din Iran.

„America este cea care trebuie să aleagă dacă vrea sau nu să pună capăt acestei situații”, a spus Pezeshkian, răspunzând unei întrebări într-un interviu difuzat joi de Fox News.

În același timp, tensiunile din regiune continuă să afecteze perspectivele privind aprovizionarea cu petrol. Arabia Saudită a interceptat șase rachete balistice lansate de mișcările houthi din Yemen, susținute de Iran.

Coaliția condusă de Arabia Saudită în Yemen a anunțat că atacurile au vizat provincia Taif, în sudul țării, precum și zona Yanbu, situată la Marea Roșie. Rachetele au fost interceptate înainte ca atacurile să își atingă obiectivele.

Atacurile continuă să reprezinte un factor de risc pentru infrastructura energetică din regiune. „Atacurile în curs „servesc ca o reamintire clară a faptului că activele petroliere critice rămân ferm în pericol”, a declarat Waterer.

Arabia Saudită își majorează volumele de țiței transportate prin conducta Est-Vest, care face legătura cu centrul său de export de la Yanbu, pe litoralul Mării Roșii. Încărcările de petrol la bordul petrolierelor nu au fost însă reluate, potrivit surselor din industrie, imaginilor din satelit și datelor privind transportul maritim.