Petrolul trece din nou de 100 de dolari. Un eveniment a schimbat brusc așteptările pieței

Prețurile petrolului au crescut marți, după patru ședințe consecutive de scădere, în condițiile în care investitorii urmăresc informațiile privind posibile discuții între Statele Unite și Iran la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din această săptămână. Evoluția pieței vine după ce, în weekend, au fost reluate mai multe livrări de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures pentru țițeiul Brent cu livrare în noiembrie au avansat cu 1,14 dolari, echivalentul a 1,1%, până la 101,48 dolari pe baril, la ora 03:17 GMT. În același timp, contractul WTI pentru octombrie, care urma să expire marți, a urcat cu 87 de cenți, sau 0,9%, până la 96,65 dolari pe baril.

Contractul WTI pentru noiembrie, mai activ tranzacționat, a înregistrat o creștere de 85 de cenți, reprezentând 0,9%, până la 93,22 dolari pe baril. Mișcările de pe piață au avut loc în timp ce atenția investitorilor s-a concentrat asupra relațiilor dintre Washington și Teheran și asupra perspectivelor unor noi contacte diplomatice.

Teheranul și Washingtonul au făcut schimb de amenințări duminică, însă președintele american Donald Trump a declarat că este deschis unei întâlniri cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Liderul de la Teheran este așteptat la New York în această săptămână pentru reuniunea ONU.

„Mișcarea în creștere a indicelui WTI și deschiderea mai puternică a indicelui Brent par a fi o revenire tipică a acoperirii pozițiilor short după declinul recent, mai degrabă decât o schimbare fundamentală”, a declarat Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade.

„Traderii care erau poziționați pentru o scădere suplimentară își asumă o parte din riscuri în timp ce se desfășoară narațiunea diplomatică.”

În weekend, Iranul le-ar fi transmis, de asemenea, mediatorilor condițiile pe care le pune pentru reluarea negocierilor, potrivit unei relatări Al Jazeera, care l-a citat pe șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei.

Waterer a afirmat că prețurile petrolului ar urma să rămână în intervale și să reacționeze la informațiile noi până când vor apărea indicii clare privind un progres sau un regres al eforturilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au rămas ridicate după ce houthii din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat că au atacat Riadul și o instalație Aramco din Yanbu, în Arabia Saudită. Gruparea a mai transmis că și-a intensificat acțiunile pentru izolarea forțelor susținute de Arabia Saudită de coasta Mării Roșii.

China a făcut presiuni în privat asupra Teheranului pentru a contribui la oprirea atacurilor houthilor, potrivit declarațiilor a trei surse iraniene. Demersul Beijingului a venit după ce Arabia Saudită a solicitat sprijinul Chinei, în urma intensificării recente a operațiunilor militare ale grupării.

Între timp, compania petrolieră saudită Aramco și-a majorat exporturile prin Strâmtoarea Ormuz, după ce atacurile asupra conductei sale Est-Vest au determinat compania să suspende o parte dintre transporturile prin Yanbu. Datele de urmărire a petrolierelor indică faptul că aproximativ 14 milioane de barili de țiței au fost încărcați duminică pe șapte supertancuri aflate în Golf.

„Îngrijorările legate de aprovizionare se diminuează, deoarece transporturile prin Strâmtoarea Ormuz ating un maxim al ultimelor șase luni, iar Arabia Saudită lucrează pentru a-și restabili conducta est-vest. Volatilitatea implicită a țițeiului a scăzut cu 3,3%, ajungând la 50,39, deși rămâne ridicată din punct de vedere istoric”, au declarat analiștii Saxo Bank într-o notă pentru clienți.

Pe piața petrolieră au apărut și noi probleme legate de producție. Un grup armat a închis luni robinetul șapte de pe conducta de țiței Sharara din Libia către portul Zawiya, ceea ce a provocat o reducere semnificativă a producției de la zăcământul Sharara.

Corporația Națională de Petrol din Libia a anunțat situația printr-un comunicat. Potrivit a doi ingineri de la zăcământ, citați de Reuters, producția Sharara a scăzut cu aproximativ 200.000 de barili pe zi. Producția se situează în prezent între 100.000 și 105.000 de barili pe zi, au mai declarat cei doi ingineri pentru Reuters.