Prețurile petrolului scad, iar Arabia Saudită mută țițeiul pe o rută neobișnuită
SURSA FOTO: Dreamstime - Prețul petrolului
Prețurile petrolului au continuat să scadă joi, pe fondul diminuării temerilor privind eventualele întreruperi ale aprovizionării, după atacurile care au afectat principala conductă est-vest a Arabiei Saudite.
Prețul petrolului coboară din nou. Arabia Saudită încearcă să evite blocajele la export
Contractele futures pentru Brent, reperul internațional al pieței, au înregistrat o scădere ușoară, până la 105,81 dolari pe baril. În Statele Unite, prețul țițeiului a coborât cu 0,22%, ajungând la 102,14 dolari pe baril.
Arabia Saudită a început să pună la dispoziția rafinăriilor din Asia volume suplimentare de țiței prin transferuri de la o navă la alta, în apropierea portului Sohar din Oman.
Măsura contribuie la reducerea efectelor asupra aprovizionării globale după atacurile asupra conductei est-vest care leagă infrastructura petrolieră a regatului de zona Mării Roșii, potrivit Reuters, care citează surse familiarizate cu situația, potrivit celor relatate de cnbc.com.
Transferuri de țiței în apropiere de Oman
Operațiunile de transfer între nave reprezintă una dintre soluțiile folosite de Arabia Saudită pentru a direcționa țiței către rafinăriile asiatice, după apariția unor perturbări pe ruta de export din zona Mării Roșii. Informațiile despre aceste livrări au contribuit la reducerea preocupărilor legate de amploarea efectelor asupra fluxurilor internaționale de petrol.
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat pentru CNBC că întreruperea conductei East-West a fost o „întrerupere scurtă și temporară” care „va fi măsurată în zile”. Declarația a contribuit la temperarea îngrijorărilor referitoare la disponibilitatea petrolului pe piețe.
La începutul acestei săptămâni, încărcările de țiței de la terminalul de export Yanbu al Arabiei Saudite, situat la Marea Roșie, au fost oprite. În același timp, Riadul a anulat unele dintre livrările programate către clienți europeni.
Yanbu a devenit principala rută de export a petrolului saudit după ce Iranul a început să blocheze Strâmtoarea Hormuz, ca urmare a atacurilor americane și israeliene asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie.
Piețele urmăresc evoluțiile din Orientul Mijlociu
Peter Massabni, șeful departamentului de dezvoltare comercială al XS.com, a afirmat într-o notă transmisă miercuri seară că eforturile Arabiei Saudite de a identifica rute alternative pentru exporturile de petrol, după perturbările de la Yanbu, au oferit piețelor indicii că o parte din volumele de țiței afectate ar putea reveni.
Potrivit lui Massabni, perspectivele rămân însă în mare măsură legate de evoluția situației din Orientul Mijlociu. Direcția pieței petroliere depinde astfel de modul în care vor evolua perturbările și de amploarea eventualelor noi probleme care ar putea afecta producția sau exporturile regionale.
O eventuală escaladare care ar produce perturbări mai ample asupra producției și exporturilor de petrol și gaze din regiune ar menține ridicate riscurile inflaționiste. În același timp, o astfel de evoluție ar putea exercita o presiune suplimentară în sensul creșterii asupra randamentelor obligațiunilor, a declarat Massabni.
„Această incertitudine privind traiectoriile de escaladare din regiune, împreună cu menținerea prețurilor la țiței, benzină și motorină la niveluri ridicate și critice, ar putea alimenta pesimismul cu privire la traiectoria politicii monetare a Rezervei Federale a SUA”, a explicat Massabni.
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