Petrolul se scumpește puternic. Brent a urcat la aproape 108 dolari pe baril după noi atacuri în Orientul Mijlociu

Prețurile petrolului au crescut luni, 14 septembrie, cu peste 3%, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice și rutelor maritime din Orientul Mijlociu. Petrolul Brent a ajuns la 107,82 dolari pe baril, iar WTI a depășit 103 dolari, în timp ce închiderea unei conducte strategice din Arabia Saudită pune în pericol până la 4% din oferta mondială de petrol, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 3,21 dolari, sau 3,1%, până la 107,82 dolari pe baril, la ora 03:40 GMT. Petrolul american WTI s-a apreciat cu 3,17 dolari, respectiv 3,2%, până la 103,22 dolari pe baril.

Creșterea vine după noi atacuri ale rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite și atacuri iraniene asupra unor nave din Golf, care au amplificat îngrijorările investitorilor privind aprovizionarea cu petrol.

„Această evoluție vine după intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice a Arabiei Saudite, inclusiv vizarea conductei cruciale Est-Vest”, au explicat strategii pentru mărfuri ai ING.

Aceștia au precizat însă că, deocamdată, nu este clar cât de grave sunt eventualele pagube și nici cât timp va rămâne conducta nefuncțională.

Conducta petrolieră Est-Vest a Arabiei Saudite a fost închisă temporar după un atac cu drone, potrivit oficialilor saudiți.

Importanța acesteia este majoră pentru exporturile țării, deoarece permite transportarea petrolului către coasta Mării Roșii și oferă Arabiei Saudite posibilitatea de a evita Strâmtoarea Ormuz.

Închiderea conductei amenință până la 4% din oferta mondială de petrol.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât, în lipsa funcționării conductei, terminalul Yanbu dispune de stocuri suficiente pentru doar cinci până la șapte zile de exporturi, potrivit a trei surse din industrie familiarizate cu exporturile saudite.

Presa de stat din Arabia Saudită a publicat duminică imagini cu pagube produse unor locuințe și unei moschei în urma unui atac atribuit rebelilor Houthi asupra provinciei Jazan, din sudul țării.

Houthi au anunțat că au atacat și o bază militară saudită aflată într-o provincie învecinată.

Tensiunile au crescut și în Strâmtoarea Ormuz. O navă care traversa zona a fost lovită de un proiectil, incidentul provocând un incendiu și evacuarea echipajului, potrivit agenției britanice pentru securitate maritimă UKMTO.

Separat, Iranul a anunțat că o persoană a murit și patru membri ai echipajului au fost răniți la bordul unei nave comerciale iraniene lovite în largul coastelor țării.

Riscurile pentru transportul internațional de petrol nu se limitează la Strâmtoarea Ormuz. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au ajuns vineri pe insula strategică Perim, consolidându-și astfel poziția în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb.

Bab el-Mandeb reprezintă o altă rută esențială pentru transporturile energetice mondiale. Prin această zonă a tranzitat în ultimele luni între 4% și 5% din oferta globală de petrol.

Evoluțiile vin după o săptămână în care petrolul s-a scumpit deja puternic. Cotațiile au crescut cu 8% săptămâna trecută din cauza perturbărilor de aprovizionare și au depășit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna iulie.

În paralel cu escaladarea tensiunilor, o reuniune programată luni în Oman între statele din Golf și Iran pentru discuții privind Strâmtoarea Ormuz a fost amânată.

Anunțul a fost făcut duminică de ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi.

Perspectivele unei detensionări rămân astfel incerte. Nu au mai avut loc negocieri de pace privind războiul declanșat în urmă cu șase luni de Statele Unite și Israel, după ce acordul interimar din luna iunie s-a prăbușit.