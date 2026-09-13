Iranul pune o condiție pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce urmează după înțelegerea cu Omanul

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a anunțat că înțelegerea dintre Iran și Oman privind Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie prezentată luni, 14 septembrie, la o reuniune în Salalah. Șeful diplomației de la Teheran a precizat că acordul nu presupune reluarea automată a navigației. Iranul condiționează redeschiderea pasajului maritim de respectarea angajamentelor asumate de Statele Unite prin Memorandumul de la Islamabad.

Iranul susține că traficul prin Strâmtoarea Ormuz poate fi reluat numai dacă Statele Unite își îndeplinesc obligațiile prevăzute în Memorandumul de la Islamabad. Potrivit EFE, Abbas Araqchi a explicat că înțelegerea cu Omanul nu reprezintă, în sine, o decizie de redeschidere a rutei maritime.

Teheranul și Washingtonul au semnat documentul provizoriu în iunie, în urma medierii pakistaneze. Prevederile acestuia vizează încetarea ostilităților, ridicarea blocadei navale americane, redeschiderea strâmtorii de către Iran, eliminarea sancțiunilor petroliere împotriva Teheranului și deblocarea activelor iraniene din străinătate.

Aplicarea memorandumului a fost împiedicată de neînțelegerile privind controlul rutelor maritime din Ormuz. În acest context, ministrul iranian a afirmat că orice redeschidere depinde de îndeplinirea obligațiilor asumate de partea americană.

„Acordul cu Sultanatul Omanului, în niciun caz nu va însemna că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene într-un interviu pentru Al-Araby Al-Jadeed, un mijloc de informare panarab cu sediul la Londra.

Potrivit unor informații neconfirmate, Teheranul și Muscatul ar fi convenit, la începutul lunii septembrie, asupra unor coridoare maritime sigure prin Strâmtoarea Ormuz. Înțelegerea ar urma să fie prezentată luni, la reuniunea propusă în Salalah, oraș-port și reședință a provinciei omaneze Dhofar.

La discuții sunt așteptate Arabia Saudită, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Irakul. Delegațiile acestor țări ar putea primi detalii despre prevederile acordului, precum și hărți ale traseului maritim propus.

Bahrainul a anunțat sâmbătă că nu va participa, acuzând Iranul de atacuri asupra infrastructurii și proprietăților sale civile. Reuniunea de la Salalah este prezentată ca un prim pas către instituirea unui mecanism regional de cooperare pentru securitatea în Golf.

Strâmtoarea Ormuz a devenit unul dintre principalele puncte ale confruntării dintre Iran și Statele Unite după izbucnirea războiului, la 28 februarie. Duminică, un atac asupra unei nave comerciale aflate în zonă s-a soldat cu moartea unei persoane. Originea atacului nu este cunoscută.

Orașul ales pentru reuniune, Salalah, este situat mai aproape de Yemen decât de Strâmtoarea Ormuz. Provincia Dhofar are, totodată, legături istorice cu Iranul: la începutul anilor 1970, Teheranul a trimis trupe în sprijinul Omanului, pentru a combate o rebeliune separatistă locală.