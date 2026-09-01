Prețul petrolului crește din nou. Luptele dintre SUA și Iran reaprind temerile privind aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz

Prețurile petrolului au crescut marți, 1 septembrie, cu aproximativ un dolar pe baril, după reluarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran. Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu readuce în atenția piețelor riscul unor perturbări ale aprovizionării cu țiței, în condițiile în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne mult sub nivelurile obișnuite.

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat marți cu 1,05 dolari, respectiv 1,2%, până la 91,54 dolari pe baril, la ora 04:55 GMT.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 1,27 dolari, echivalentul unui avans de 1,5%, ajungând la 87,03 dolari pe baril.

Creșterile vin după o ședință în care ambele referințe au înregistrat deja avansuri importante. Brent a închis sesiunea precedentă cu 2,7% mai sus și a atins, pe parcursul tranzacțiilor, cel mai ridicat nivel de după 25 august. WTI a câștigat 2,8%, atingând cel mai ridicat nivel de după 21 august.

Evoluția prețurilor vine pe fondul reaprinderii conflictului dintre Statele Unite și Iran. Președintele american Donald Trump a amenințat luni cu noi atacuri asupra Iranului, după primul schimb de lovituri directe dintre cele două țări din ultima lună.

Escaladarea a readus în atenția investitorilor posibilitatea unor represalii iraniene și, implicit, riscul ca infrastructura energetică din regiunea Golfului să fie afectată.

„Aceste evoluții readuc în ecuație posibilitatea unor represalii iraniene. La rândul său, acest lucru crește riscul producerii unor pagube asupra infrastructurii energetice din zona Golfului și adaugă noi incertitudini pentru transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Ambele riscuri se reflectă în evoluția ascendentă a prețurilor țițeiului”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM.

Situația din Strâmtoarea Ormuz continuă să reprezinte una dintre principalele surse de incertitudine pentru piața mondială a petrolului.

Luni au fost înregistrate doar cinci nave comerciale care au tranzitat Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor preliminare ale companiei de monitorizare Kpler. Nivelul este mult sub media ultimelor zece zile, de aproximativ 14 nave.

Patru dintre nave au intrat în strâmtoare și una a ieșit. Niciuna dintre cele cinci nu era un petrolier pentru transportul mărfurilor lichide.

Datele nu includ însă navele care traversează zona cu transponderele oprite.

Înainte de izbucnirea războiului la sfârșitul lunii februarie, prin Strâmtoarea Ormuz tranzita aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Qatar și Oman se numără printre statele care încearcă să medieze un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și revenirea traficului maritim la condiții normale.

Până în prezent, însă, aceste eforturi nu au produs rezultatele așteptate.

Iranul a închis ruta maritimă după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra țării la 28 februarie. Restricționarea transporturilor prin zonă a devenit între timp unul dintre principalii factori care mențin presiunea asupra pieței energetice.

Riscurile pentru transportul maritim au fost evidențiate și de un nou incident produs marți.

Agenția United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a anunțat că un petrolier a raportat că a fost lovit de trei proiectile în timp ce naviga la ieșirea din Strâmtoarea Ormuz.

În urma incidentului nu au fost raportate victime și nici efecte asupra mediului.

Analiștii ANZ arată că estimările companiilor de monitorizare prin satelit indică un flux de aproximativ 6 milioane de barili de petrol pe zi prin Ormuz. Volumul rămâne însă mult sub nivelurile înregistrate înaintea conflictului.

În același timp, rezervele pe care piața mondială s-a bazat pentru a compensa problemele de aprovizionare încep să se reducă.

Stocurile de țiței din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite au scăzut săptămâna trecută cu aproximativ 3,1 milioane de barili, până la 286,6 milioane de barili.

Presiunile ar putea continua și în perioada următoare. Analiștii consultați de Reuters în august estimează că petrolul Brent va avea un preț mediu de 85,08 dolari pe baril în 2026, în timp ce pentru WTI este anticipată o medie de 80,20 dolari pe baril. Perturbările transporturilor din Orientul Mijlociu rămân unul dintre principalii factori care susțin cotațiile.