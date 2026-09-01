Yuanul, la cea mai redusă volatilitate din ultimul deceniu. Investitorii se retrag de pe piața offshore

Strategia Chinei de a menține yuanul stabil începe să aibă efecte importante asupra pieței valutare internaționale. Volatilitatea monedei a coborât aproape de minimul ultimului deceniu, iar volumele tranzacționate pe piața offshore a opțiunilor pe yuan s-au redus puternic, în timp ce o parte dintre investitori își mută atenția către alte monede asiatice.

Așteptările privind fluctuațiile pe termen scurt ale cursului dintre dolar și yuanul offshore se află aproape de cel mai redus nivel din ultimii peste zece ani.

În acest context, volumul mediu lunar al opțiunilor offshore pe yuan a ajuns la aproximativ 58 de miliarde de dolari în primele opt luni din 2026, potrivit datelor compilate de Bloomberg.

Diferența față de anii precedenți este considerabilă. În aceeași perioadă din 2025, media lunară era de aproximativ 95 de miliarde de dolari, iar în 2024 ajungea la 142 de miliarde de dolari.

Piața offshore este folosită de fondurile străine atât pentru protejarea împotriva riscului valutar, cât și pentru pariuri privind evoluția cursului. Reducerea fluctuațiilor yuanului limitează însă oportunitățile pentru ambele tipuri de operațiuni.

Traderii unor fonduri speculative din Hong Kong și Statele Unite au declarat pentru Bloomberg că pariurile pe mișcări importante ale yuanului nu mai sunt suficient de atractive.

Volatilitatea redusă, oportunitățile limitate de câștig din diferențele de dobândă și condițiile mai puțin favorabile de finanțare au determinat o parte din capital să se îndrepte către dolarul din Hong Kong și dolarul taiwanez.

Retragerea nu se limitează însă la investitorii speculativi. Companiile au devenit, la rândul lor, mai puțin interesate să utilizeze opțiuni pentru protejarea împotriva riscului valutar.

„Mediul cu volatilitate redusă, împreună cu un curs spot destul de stabil, i-au descurajat în mod clar pe exportatori și importatori să își acopere riscurile valutare” prin intermediul opțiunilor, a explicat Dariusz Kowalczyk, șeful strategiei cross-asset pentru Asia la BBVA.

Problema este că participanții pot deveni mai vulnerabili dacă volatilitatea revine brusc, ceea ce ar putea provoca pierderi valutare importante.

Controlul exercitat de Banca Populară a Chinei se vede și în evoluția efectivă a monedei.

Săptămâna trecută, yuanul s-a tranzacționat în cel mai restrâns interval din 2016, chiar și în contextul amenințărilor privind posibile sancțiuni americane împotriva Chinei din cauza relațiilor sale cu Iranul.

Banca centrală stabilește zilnic un curs de referință, în jurul căruia yuanul poate fluctua cu până la 2% în ambele direcții. În ultimele săptămâni, acest nivel de referință a înregistrat variații foarte mici.

Marți, volatilitatea anticipată pe o lună pentru yuanul offshore a coborât la numai 1,6%. Prin comparație, indicatorul era de 5,3% pentru perechea euro-dolar și de 6,1% pentru euro-yen.

Lynn Song, economist-șef pentru China Mare la ING Bank, consideră că această situație nu este accidentală.

„Banca Populară a Chinei a urmărit în mod deliberat o traiectorie de volatilitate redusă pentru yuan. Putem vedea că aceasta a fost o strategie la cel mai înalt nivel”, a declarat economistul.

În timp ce tranzacțiile offshore au scăzut, piața internă din China a înregistrat o evoluție diferită.

Volumele opțiunilor onshore au urcat în iunie la un nivel record de aproape 111 miliarde de dolari. Volatilitatea redusă a făcut protecția valutară mai ieftină, iar această piață este dominată în principal de companiile chineze care încearcă să își reducă riscurile valutare.

Banca Populară a Chinei susține oficial că dorește un yuan flexibil și că piața trebuie să joace un rol important în stabilirea cursului. În practică, însă, stabilitatea rămâne una dintre prioritățile Beijingului.

Ding Shuang, economist-șef pentru China Mare și Asia de Nord la Standard Chartered, spune că lipsa fluctuațiilor atât pe piața valutară, cât și pe cea a dobânzilor a devenit frustrantă pentru numeroși participanți, tocmai din cauza oportunităților tot mai puține de tranzacționare.