Dolarul american, în fața unui semnal greu de ignorat. Ce se întâmplă pe piețe

Dolarul american se confruntă cu riscuri tot mai mari de depreciere, pe fondul deteriorării situației bugetare a Statelor Unite, al unor date economice mai slabe și al incertitudinilor privind politica Rezervei Federale, potrivit strategilor citați de CNBC.

Creșterea randamentelor obligațiunilor americane, care în mod tradițional poate susține moneda SUA, nu mai produce neapărat același efect asupra dolarului. Investitorii ar putea interpreta randamentele ridicate ca pe un semnal privind riscurile fiscale și persistența inflației.

Randamentele ridicate ale titlurilor de stat americane au contribuit la susținerea dolarului în 2026, prin atragerea capitalului către active denominate în moneda americană. Indicele dolarului, care urmărește evoluția monedei față de șase valute importante, a avansat cu 1,15% de la începutul anului și a ajuns, pe 24 iunie, la un maxim al ultimelor 52 de săptămâni, de 101,80 puncte.

Miercuri, indicele se situa în jurul nivelului de 99,4 puncte. Charu Chanana, strateg-șef pentru investiții la Saxo, atrage atenția că investitorii trebuie să analizeze motivul pentru care cresc randamentele obligațiunilor americane.

În situația în care randamentele cresc ca urmare a unei economii puternice sau a anticipării unei politici monetare mai restrictive, dolarul poate beneficia de această evoluție. Dacă, în schimb, randamentele sunt determinate de deficitul bugetar, de necesarul tot mai mare de împrumut al guvernului sau de o primă de risc mai ridicată, efectul pozitiv asupra monedei poate fi mult mai redus.

Această diferență ar putea explica de ce recenta creștere a randamentelor titlurilor de stat americane nu a fost însoțită de o apreciere la fel de puternică a dolarului. Randamentul obligațiunilor SUA pe 30 de ani a ajuns în această săptămână la cel mai ridicat nivel din 2007.

Un alt factor care afectează moneda americană este încetinirea unor indicatori economici din SUA. Datele mai slabe referitoare la consum, inflație și piața muncii i-au determinat pe investitori să-și ajusteze anticipațiile privind dobânzile și să reducă pariurile pe aprecierea dolarului, potrivit Société Générale.

Kit Juckes, strateg-șef pentru piața valutară la Société Générale, consideră că argumentele fundamentale care susțineau menținerea unor poziții favorabile dolarului s-au diminuat. În aceste condiții, indicele dolarului ar putea continua să scadă sau ar putea evolua într-un interval cuprins între aproximativ 95 și 100 de puncte până la sfârșitul anului.

Deutsche Bank indică, la rândul său, lipsa de claritate privind modul în care Rezerva Federală va reacționa la evoluția inflației drept un alt factor negativ pentru moneda americană. George Saravelos, director global de cercetare valutară la Deutsche Bank, consideră că semnalele mixte transmise de președintele Fed, Kevin Warsh, referitoare la ținta de inflație și la instrumentele de politică monetară sunt, în cele din urmă, nefavorabile dolarului.

Presiunile asupra monedei ar putea fi amplificate și de intervențiile destinate susținerii yenului, precum și de o eventuală utilizare mai extinsă a facilității FIMA a Fed. Prin această facilitate, anumite bănci centrale străine pot obține temporar dolari în schimbul titlurilor de stat americane depuse drept garanție.

Saravelos apreciază că o extindere puternică a facilității FIMA ar avea un efect economic asemănător unei forme indirecte de relaxare monetară. În această interpretare, o utilizare mai amplă a mecanismului ar reprezenta un alt factor de presiune asupra dolarului.

O eventuală corecție puternică a burselor americane nu ar conduce însă automat la deprecierea monedei. Datele analizate de BBH arată că investitorii străini au cumpărat acțiuni americane în valoare de aproximativ 920 de miliarde de dolari în cele 12 luni încheiate în iunie, de peste trei ori mai mult decât achizițiile de titluri de stat americane, care s-au ridicat la 294 de miliarde de dolari.

Elias Haddad, strateg la BBH, consideră că, în cazul unei scăderi puternice a pieței de acțiuni, investitorii străini ar putea să nu retragă pur și simplu capitalul din Statele Unite. O parte a fondurilor ar putea fi transferată către obligațiunile americane, considerate active de refugiu în perioade de turbulențe pe piețele financiare.

Această posibilitate păstrează o parte din atractivitatea defensivă a dolarului, chiar dacă evoluția monedei este influențată simultan de mai mulți factori. Deficitele fiscale ridicate, încetinirea unor indicatori economici și incertitudinile legate de direcția politicii Fed se numără printre elementele urmărite de investitori în evaluarea dolarului.

Evoluția randamentelor obligațiunilor americane rămâne, de asemenea, un indicator important, deoarece efectul acestora asupra monedei depinde de cauzele care stau la baza creșterii lor. O majorare asociată cu o economie solidă și cu anticipații privind dobânzi mai ridicate poate avea un efect diferit față de una determinată de preocupările privind situația fiscală și necesarul de finanțare al guvernului.

În același timp, fluxurile de capital către activele americane pot limita presiunile asupra dolarului în situații de volatilitate. Datele privind investițiile străine în acțiuni și obligațiuni americane indică diferențe importante între cele două categorii de active, iar o eventuală reorientare a capitalului către titlurile de stat ar putea influența evoluția monedei.

Indicele dolarului, randamentele obligațiunilor, datele economice și așteptările privind politica Rezervei Federale rămân astfel elemente urmărite de investitori în evaluarea perspectivelor monedei americane.