ANAF a stabilit termenul de 7 octombrie. Contribuabilii care trebuie să depună documentele

Contribuabilii care se află într-o anumită situație privind plata TVA trebuie să respecte primul termen fiscal important al lunii octombrie. Data de 7 octombrie apare în calendarul publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), iar obligația vizează schimbarea perioadei fiscale în urma unor achiziții intracomunitare.

Termenul se adresează persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care folosesc trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală și care au realizat o achiziție intracomunitară de bunuri pentru care TVA este datorată în România.

În această situație, contribuabilul trebuie să anunțe modificarea perioadei fiscale. Practic, efectuarea unei asemenea achiziții determină trecerea de la raportarea trimestrială a TVA la cea lunară.

Pentru îndeplinirea obligației trebuie depusă declarația de mențiuni corespunzătoare categoriei în care se încadrează contribuabilul.

În funcție de situație, poate fi utilizat Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Pentru contribuabilii nerezidenți care își desfășoară activitatea în România prin unul sau mai multe sedii permanente este prevăzut Formularul 013, în timp ce nerezidenții fără sediu permanent în România folosesc Formularul 015.

Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au la dispoziție Formularul 016.

Persoanele fizice române sau străine care dețin cod numeric personal pot utiliza Formularul 020, iar pentru cele care nu au CNP este prevăzut Formularul 030.

Instituțiile publice folosesc Formularul 040, în timp ce persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere au la dispoziție Formularul 070.

O altă variantă este Formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Astfel, termenul de 7 octombrie nu îi privește pe toți contribuabilii, ci pe cei înregistrați în scopuri de TVA care raportau trimestrial și care, în urma unei achiziții intracomunitare taxabile în România, trebuie să treacă la perioada fiscală lunară.