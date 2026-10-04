Primul job poate fi mai aproape decât crezi: 11 variante pentru tinerii fără experiență

La 19 ani, găsirea unui prim loc de muncă poate reprezenta un pas important pentru intrarea pe piața muncii. Lipsa experienței profesionale nu exclude însă posibilitatea de a obține un post, mai ales în domeniile în care angajatorii oferă instruire direct la locul de muncă.

Pentru tinerii care tocmai au absolvit liceul sau colegiul, pentru cei care încă studiază ori intenționează să urmeze o facultate există mai multe variante de început. Printre acestea se numără posturile din comerț, administrație, servicii pentru clienți, gestionarea rețelelor sociale, activități freelance, resurse umane, ospitalitate și construcții.

Joburi disponibile în comerțul cu amănuntul: Comerțul cu amănuntul poate reprezenta una dintre variantele de început pentru un tânăr de 19 ani fără experiență. Posturile pot fi disponibile atât în spațiile de vânzare, cât și în depozitele magazinelor, iar pentru unele dintre ele nu este necesară o pregătire profesională specială.

Lucrător în depozit: Un lucrător în depozit poate avea printre principalele atribuții reaprovizionarea rafturilor după recepționarea mărfii și verificarea stocurilor. În magazinele de dimensiuni mai mari, angajații din sala de vânzare pot fi repartizați unor anumite zone, de care se ocupă în mod constant. Aranjarea produselor se realizează, de regulă, în perioadele în care activitatea magazinului este mai redusă, inclusiv dimineața devreme sau seara târziu.

Vânzător-consultant: Postul de vânzător-consultant presupune interacțiunea directă cu clienții. Angajatul îi poate ajuta pe aceștia să aleagă produsele potrivite, răspunde întrebărilor și poate prelua sesizările sau reclamațiile. Menținerea ordinii în magazin face, de asemenea, parte din responsabilitățile acestui post, inclusiv prin aranjarea și prezentarea corespunzătoare a mărfurilor.

Casier: Casierul se ocupă în principal de scanarea produselor și calcularea valorii cumpărăturilor la casa de marcat. Printre sarcinile sale se mai află verificarea prețurilor, ambalarea produselor și validarea cupoanelor sau a cardurilor cadou.

De asemenea, casierul trebuie să poată procesa plăți în numerar și cu cardul bancar și să ofere restul corect. Pentru posturile de acest tip, instruirea poate fi realizată direct la locul de muncă, fără să fie necesară o pregătire specializată anterioară.

Tinerii interesați de activități administrative pot găsi posturi de asistent administrativ care nu solicită experiență profesională anterioară. Instruirea necesară poate fi oferită după angajare, în funcție de responsabilitățile postului și de cerințele companiei.

Un asistent administrativ poate răspunde la apeluri telefonice, poate gestiona corespondența și poate ține evidența documentelor. Totodată, acesta poate avea responsabilitatea de a întâmpina clienții care ajung la sediul companiei.

Un astfel de post poate fi o opțiune pentru absolvenții de universitate care au studiat administrarea afacerilor.

Pentru tinerii care preferă activitățile ce presupun contact direct cu oamenii, serviciile pentru clienți reprezintă o altă direcție profesională. Unul dintre posturile accesibile la început de carieră este cel de reprezentant relații cu clienții.

Principala sarcină constă în sprijinirea clienților și oferirea de răspunsuri la întrebările referitoare la produsele și serviciile companiei. În funcție de post, reprezentantul poate prelua și procesa comenzile.

Absolvenții de colegii și universități își pot orienta căutarea și către activități care pot fi desfășurate de la distanță. În această categorie intră gestionarea paginilor de social media și crearea de conținut pentru platformele online.

Managementul rețelelor sociale: Un loc de muncă în administrarea rețelelor sociale poate presupune gestionarea paginilor și realizarea de conținut pentru diferite platforme.

Brandurile care își promovează produsele și serviciile online pot angaja persoane pentru activități de social media, iar printre candidații vizați se pot afla și tineri activi pe aceste platforme.

Pentru un asemenea post sunt necesare cunoștințe despre rețele sociale precum Instagram și Facebook, precum și despre modul de administrare a paginilor și de creare a conținutului.

Pentru freelanceri, una dintre variantele menționate este activitatea de autor. Persoana care ocupă un astfel de rol redactează materiale pentru clienți pe baza unei colaborări.

Procesul poate include documentarea și colectarea informațiilor, realizarea unei schițe, redactarea materialului și editarea textului. După finalizare, materialul este transmis clientului pentru verificare.

O altă direcție pentru tinerii aflați la început de drum este reprezentată de activitățile de resurse umane. Asistentul de resurse umane poate desfășura diferite sarcini administrative pentru departamentul de HR al unei companii.

Printre acestea se pot număra răspunsurile la întrebările angajaților, redactarea unor documente corporative și sprijinul acordat la calcularea salariilor. Activitățile pot avea, de asemenea, elemente comune cu cele întâlnite în serviciile pentru clienți.

Lipsa experienței anterioare nu împiedică accesul la un loc de muncă, iar o educație specializată nu este obligatorie pentru toate posturile menționate. Totuși, pentru un tânăr de 19 ani, intrarea pe piața muncii poate presupune un efort suplimentar.

În unele situații, salariul oferit poate fi unul minim, iar anumite posturi pot solicita totuși un an de experiență. Din acest motiv, dobândirea unor competențe și acumularea de experiență înainte de depunerea unei candidaturi pot contribui la pregătirea pentru procesul de angajare.

Înainte de căutarea unui loc de muncă, tinerii pot acumula experiență prin stagii de practică sau alte programe de pregătire. Stagiile de practică sunt destinate persoanelor cu vârste între 16 și 24 de ani care vor să își dezvolte abilitățile, să urmeze un program de training și să obțină experiență profesională.

Durata acestor stagii poate varia de la șase săptămâni la 12 luni, în funcție de programul oferit de angajator. Alegerea unui stagiu în domeniul în care persoana intenționează să lucreze poate contribui la acumularea de experiență relevantă. Textul precizează că aceste stagii sunt disponibile persoanelor calificate, cu un nivel de educație de cel puțin al treilea grad.

Ucenicia oferă, la rândul său, posibilitatea de a combina munca și pregătirea profesională. Tinerii pot dobândi experiență, pot urma un program de training, pot învăța anumite competențe și pot primi un salariu.

În primul an, aproximativ 80% din timp poate fi dedicat muncii, iar perioada rămasă poate fi utilizată pentru studii la colegiu sau la alte instituții de educație. Pentru participarea la astfel de programe este necesară completarea unui formular, care este ulterior analizat, iar candidatul primește un răspuns.

Tinerii interesați de industria ospitalității pot găsi și stagii de practică plătite sau neplătite. Acestea le oferă posibilitatea de a dobândi abilități și cunoștințe utile pentru activitatea profesională ulterioară.

Pentru persoanele care intenționează să lucreze în sectorul hotelier sau în industria alimentației publice, stagiile pot reprezenta o modalitate de specializare. Unele programe presupun depunerea unei cereri și o selecție competitivă.

Posturile disponibile în timpul acestor stagii pot include activități de hostess, administrator de hotel sau recepționer. Durata programului este stabilită de angajator și poate varia de la o săptămână la câteva luni sau chiar un an.

După finalizarea stagiului, studenților li se poate oferi un loc de muncă în echipă, unde își pot continua activitatea profesională și pot acumula experiență.

Pentru candidații care vor să aplice la un post în construcții sau comerț, experiența profesională poate fi completată de activități de voluntariat și stagii de practică. Nu este necesar ca experiența acumulată să fie de lungă durată pentru a fi relevantă la începutul carierei.

Persoanele care nu au lucrat anterior sau care nu dețin suficiente cunoștințe pot căuta posturi de nivel începător. În construcții, o astfel de poziție poate fi cea de muncitor general sau asistent al șefului de șantier.

În comerț, printre variantele de început se numără posturile de lucrător în sala de vânzare sau diferite funcții de asistent. Unele dintre aceste locuri de muncă includ și instruire direct la locul de muncă.

Astfel de posturi permit dobândirea unor abilități de bază necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și pot reprezenta puncte de pornire pentru tinerii care nu au încă experiență profesională, potrivit ro.jooble.org.