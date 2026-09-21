Are 101 ani și încă merge zilnic la birou. Povestea bărbatului care conduce o companie de 245 de milioane de euro

Alberto Bertani a ajuns la vârsta de 101 ani, însă continuă să meargă zilnic la birou și să participe activ la activitatea companiei Elesa, fondată de familia sa în urmă cu 85 de ani. Omul de afaceri urmărește datele privind vânzările și statisticile companiei și lucrează împreună cu o echipă de ingineri.

Elesa este o companie italiană care a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 245 de milioane de euro și are activități în 60 de țări. Deși tehnologia utilizată de companie s-a schimbat radical de-a lungul deceniilor, Bertani spune că preferă metodele cu care s-a obișnuit încă de la începutul carierei.

„Nu-mi place să folosesc computerele. Îmi place în continuare să desenez de mână. Dar folosesc o tabletă și dau apeluri fără a fi nevoie de ajutor”, povestește omul de afaceri.

Dimineața, Bertani verifică cifrele de vânzări și statisticile, iar în a doua parte a zilei ajunge la birou. Acolo lucrează alături de cinci ingineri din departamentul de cercetare și dezvoltare, activitatea sa fiind concentrată în special pe partea de design, potrivit celor relatate de ilmessaggero.it.

Alberto Bertani s-a născut la Milano în 1925 și a împlinit 101 ani în luna august. Parcursul său profesional este strâns legat de istoria Elesa, companie pe care familia sa a dezvoltat-o de-a lungul mai multor decenii.

După absolvirea Liceului Berchet, Bertani a urmat cursurile Universității Politehnice din Milano. Studiile de inginerie au avut loc într-o perioadă marcată de război și bombardamente.

„Am studiat ingineria la Universitatea Politehnică în timpul bombardamentelor”, e relatat Bertani. El a absolvit în 1949.

Tatăl său cumpărase o firmă mică din Monza, specializată în turnarea materialelor plastice. Primele birouri ale companiei au fost amenajate într-o parte a Vilei Torneamento alla Taccona, de unde avea să înceapă dezvoltarea afacerii familiei.

Alberto Bertani și tatăl său au fost cei care au ales numele Elesa, potrivit informațiilor publicate de Il Messaggero. La început, cei doi intenționau să numească firma Elettra, deoarece planul inițial era producția de articole pentru uz casnic.

Denumirea era însă deja utilizată de o altă companie, astfel că familia Bertani a fost nevoită să aleagă o altă variantă pentru noua afacere.

Primii ani de activitate au fost marcați de dificultățile provocate de război. Lipsa electricității și riscurile perioadei respective au făcut parte din experiența lui Bertani, care își amintește inclusiv de teama de a se întoarce acasă.

„Nu era electricitate. Și apoi îmi amintesc de teama de a mă întoarce acasă și de a fi capturat de germani”, povestește Bertani despre anii războiului.

După terminarea războiului, compania a început să primească primele comenzi importante. Printre clienți s-a numărat La Rinascente, pentru care au fost produse seturi de masă, boluri și castroane de salată realizate din bachelită.

Bachelita era apreciată pentru rezistența sa, iar materialul oferea o soluție într-o perioadă în care multe familii nu aveau posibilitatea de a înlocui obiectele casnice deteriorate.

„Milanezii nu mai aveau seturi de cină „bune” și își doreau ceva care să nu se strice”, își amintește Bertani.

Totuși, tatăl și fiul aveau pregătire de ingineri și erau interesați în special de dezvoltarea materialelor și a componentelor industriale. Din acest motiv, direcția companiei s-a modificat treptat, iar activitatea s-a îndreptat spre produse destinate industriei.

Printre primele produse de design s-a numărat un „fluturaș cu spițe”. Bertani afirmă că păstrează și în prezent caietul în care a făcut schițele acestui produs. „Am încercat să creez obiecte frumoase care să cultive relația dintre om și mașină”, explică el. În deceniile care au urmat, Elesa și-a concentrat activitatea pe fabricarea componentelor destinate utilajelor și echipamentelor industriale.

Elesa are în prezent o cifră de afaceri de aproximativ 245 de milioane de euro și este prezentă în 60 de țări. Oferta companiei include aproximativ 80.000 de produse, utilizate în domenii precum industria nautică, alimentară, farmaceutică, medicală și textilă.

Evoluția companiei a dus la extinderea activității mult dincolo de afacerea de familie de la începuturile sale. Produsele dezvoltate de companie sunt destinate unor industrii cu cerințe diferite, dar au la bază activitatea de producție a componentelor pentru utilaje și echipamente.

În timp ce compania s-a extins și și-a diversificat portofoliul, Bertani a rămas implicat în activitatea de dezvoltare și design. La 101 ani, el continuă să lucreze alături de inginerii companiei și să urmărească evoluția cifrelor de vânzări.

Recent, Elesa a inaugurat și o nouă fabrică de mari dimensiuni în zona industrială în care compania și-a început activitatea.