Un român de 74 de ani are o pensie de 1.500 de lei. Cum a ajuns să câștige lunar încă 1.000 de euro

Ion Ghenof, un pensionar de 74 de ani din București, încasează aproximativ 1.000 de euro lunar din închirierea unor suprafețe de teren pentru lockere și un punct de schimbare a bateriilor pentru scutere. Venitul se adaugă pensieiCum verifici online pensia în 2026. Ce documente poți consulta fără să mergi la ghișeu sale de 1.500 de lei. Cinci companii de curierat și-au instalat echipamentele pe marginea curții sale din Sectorul 2. Într-un reportaj StartupCafe, proprietarul explică de ce amplasamentul a atras firmele și cum a ajuns să locuiască în spatele dulapurilor de livrare.

Pensionarul Ion Ghenof a lucrat 30 de ani și a desfășurat mai multe activități comerciale, printre care administrarea unui restaurant și tranzacții cu terenuri pe care le cumpăra, le parcela și le revindea.

Reporterul l-a întâlnit după ce a mers să ridice o comandă de la unul dintre lockere. Proprietarul locuiește chiar în spatele acestora, într-o zonă semicentrală, și l-a invitat în curte pentru discuție.

Prima companie instalată pe teren a fost Sameday, în urmă cu aproximativ cinci ani, cu o ofertă inițială de 100 de euro. Ulterior au venit FAN Courier, GLS, Cargus și DPD. Potrivit proprietarului, sute de persoane ridică zilnic pachete de aici, iar vecinii au ajuns să numească zona „strada cu lockere”.

Pe lângă firmele de curierat, Ion Ghenof găzduiește un operator care închiriază scutere electrice livratorilor și le asigură baterii încărcate. Curierii lasă acumulatorul descărcat și preiau unul pregătit pentru utilizare.

Pentru suprafața de un metru pătrat, operatorul plătește 100 de euro. Proprietarul spune că activitatea nu îi deranjează pe vecini, deoarece scuterele sunt electrice și nu produc zgomot.

Veniturile cumulate din închiriere ajung, potrivit acestuia, la aproximativ 1.000 de euro lunar. El afirmă că firmele rețin impozitul la sursă și compară favorabil această activitate cu închirierea unui apartament, care presupune reparații și investiții periodice.

Terenul mai permite instalarea altor echipamente, iar proprietarul este dispus să primească noi chiriași.

Amplasamentul se află pe o stradă circulată, în apropierea mai multor blocuri înalte, ceea ce asigură un număr mare de potențiali utilizatori. Ion Ghenof spune că terenul betonat, alimentarea cu electricitate și documentele proprietății au contat în colaborarea cu operatorii.

„Firmele de curierat nu au avut cine știe ce pretenții, s-au orientat că este dever în zonă, că e trafic auto, că sunt 20 de blocuri cu câte 10 etaje de jur împrejur… Păi, de la Sameday vin câte 2 dube în fiecare zi, sunt pachete multe, lockerele sunt foarte solicitate. În al doilea rând, trebuie să fie condiții, uite, cum e aici, teren betonat, să ai curent. Trebuie să fii proprietar pe teren, să ai extras de carte funciară, să ai actele în regulă”, a detaliat proprietarul.

Acesta descrie zona drept sigură, iluminată seara și liniștită pe timpul nopții.

Parcela de aproximativ 250 de metri pătrați fusese folosită ca parcare improvizată. Înaintea construirii blocurilor, aici existase o casă, demolată în perioada comunistă, când proprietatea a fost preluată de stat. Foștii proprietari au recuperat terenul în 2009, iar ulterior l-au vândut lui Ion Ghenof.

Bucureșteanul, născut în 1952, copilărise în apropiere, pe strada Sachelarie Visarion. Făcuse clasa I la o școală din vecinătatea terenului, apoi se mutase la Școala 56.

Deși avea experiență în imobiliare, spune că achiziția a avut o motivație personală.

„Eu am cumpărat locația pentru că mi-a răscolit copilăria. Faptul că am venit aici, în zona în care m-am născut, după 70 de ani, unde am făcut clasa I, am cumpărat acest loc cu orice risc. Și, până la urmă, a ieșit foarte bine. Înainte, stăteam pe lângă Mega Mall (în cartierul bucureștean Pantelimon n.r.)”.

Inițial, Ion Ghenof a adus o rulotă și a deschis un fast-food, unde lucra împreună cu soția. Activitatea nu a produs rezultatele așteptate, iar acesta spune că munca și cheltuielile nu justificau continuarea afacerii.

Amenajarea proprietății a fost îngreunată de avize și de documentația urbanistică. Potrivit relatării sale, rețelele subterane și o problemă privind Planul Urbanistic de Detaliu au împiedicat realizarea casei din cărămidă pe care o dorea.

A cumpărat trei module pe roți, din panouri de tip sandwich, pe care le-a transformat în locuință. Apartamentele le-a lăsat copiilor, iar fosta rulotă comercială a devenit bucătăria familiei.

Proprietatea are un puț și o mini-stație de epurare. Proprietarul spune că investițiile au fost făcute în urmă cu nouă-zece ani și estimează costul tabletelor pentru instalație la aproximativ un leu pe zi. Plătește electricitatea și internetul.

Deși folosise panouri fotovoltaice și generatoare eoliene la o fermă din Belciugatele, nu intenționează să investească acum într-un asemenea sistem, invocând costurile echipamentelor, consumul redus și vârsta.

Sameday, companie din grupul eMAG, a explicat pentru sursa citată că rețeaua sa depășește 6.300 de easybox-uri în România, prin care au fost expediate peste 240 de milioane de comenzi. Potrivit datelor comunicate, există aproximativ un locker la 3.500 de locuitori, iar distanța medie este de șase minute de mers pe jos, respectiv patru minute în București.

Partenerii includ magazine, supermarketuri, dezvoltatori rezidențiali, asociații de proprietari și persoane fizice. Din contracte, 66% sunt încheiate cu persoane juridice și 34% cu persoane fizice. Asociațiile de proprietari reprezintă 18% din total.

Valoarea chiriei diferă de la un amplasament la altul.

„Chiria pornește de la aproximativ 80 de euro pe lună pentru un easybox standard și poate ajunge la câteva sute de euro pentru echipamentele de dimensiuni foarte mari. Valoarea este stabilită individual, în funcție de dimensiunea easybox-ului, suprafața ocupată, localizare și potențialul comercial al zonei”, a explicat Sameday.

Compania analizează densitatea populației, cererea locală, vizibilitatea, accesul, parcarea, siguranța și infrastructura. Sunt vizate inclusiv spații lângă ansambluri rezidențiale, centre comerciale și benzinării.