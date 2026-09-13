Un iPhone 18 costă cât o mașină second-hand. Prețurile care au fost afișate deja în România

iPhone 18 Pro este deja disponibil la precomandă în România, iar primele prețuri afișate de comercianți se ridică la câteva mii de lei. Pe eMAG, versiunea cu 256 GB spațiu de stocare și suport 5G este listată la 7.699,99 lei.

Cel mai scump model din oferta prezentată depășește însă 17.000 de lei, o sumă apropiată de valoarea unei mașini second-hand dintr-o categorie mai modestă. Diferențele de preț sunt vizibile și între magazinele care au deschis precomenzile pentru noua generație de telefoane Apple.

Pentru iPhone 18 Pro, retailerul afișează același preț pentru toate cele patru variante de culoare disponibile: Burgundy, Silver, Black și Glacier. Modelul de 256 GB reprezintă una dintre variantele de bază ale gamei Pro, iar prețul anunțat este de 7.699,99 lei.

Valoarea telefonului a atras și reacții ironice din partea unor români care au remarcat raportul dintre prețul unui smartphone și cel al unei mașini second-hand. Printre comentariile apărute se numără și reacția: „Ce, mă, şefule îmi iau un Golf 5 de banii ăştia!”

Pentru cei care aleg versiunea mai mare, prețul urcă cu aproximativ 800 de lei. iPhone 18 Pro Max cu 256 GB de stocare este afișat la 8.499,90 lei, potrivit ofertei retailerului.

Și pentru acest model sunt disponibile la precomandă aceleași patru variante de culoare: Burgundy, Glacier, Black și Silver. Astfel, diferența de preț dintre versiunile Pro și Pro Max, ambele cu 256 GB, este de aproximativ 800 de lei.

Prețurile afișate pentru modelele de bază din gama Pro sunt de 7.699,99 lei pentru iPhone 18 Pro cu 256 GB și de 8.499,90 lei pentru iPhone 18 Pro Max cu 256 GB. Valorile se referă la ofertele disponibile la precomandă în România.

Prețurile nu sunt identice la toți retailerii. O comparație publicată după deschiderea precomenzilor indică pentru iPhone 18 Pro de 256 GB un preț de 7.749,99 lei la Altex, 7.799,99 lei la iSTYLE și 7.799,99 lei la Flanco.

În cazul iPhone 18 Pro Max cu 256 GB, prețurile indicate în aceeași comparație sunt de 8.549,99 lei la Altex și de 8.599,99 lei la iSTYLE și Flanco. Astfel, între magazine există diferențe de câteva zeci de lei pentru aceleași variante de stocare.

Prețurile de la retaileri se raportează la modelele disponibile pentru precomandă, iar variantele Pro și Pro Max ocupă segmentul superior al noii generații prezentate de Apple. iPhone 18 Pro pornește de la 7.699,99 lei în oferta eMAG pentru configurația cu 256 GB.

Modelul Pro Max are un preț de pornire mai mare pentru aceeași capacitate de stocare. În oferta menționată, acesta ajunge la 8.499,90 lei, diferența față de versiunea Pro fiind de aproximativ 800 de lei.

În același timp, noua generație nu este disponibilă în România printr-un singur nivel de preț. Ofertele Altex, iSTYLE și Flanco indică valori ușor mai ridicate decât cele afișate de eMAG, atât pentru iPhone 18 Pro, cât și pentru iPhone 18 Pro Max.

Cea mai importantă noutate Apple din acest an nu va ajunge în magazine simultan cu modelele Pro. iPhone Duo, prezentat drept primul iPhone pliabil din istoria companiei, va putea fi precomandat începând cu 16 octombrie, iar disponibilitatea internațională este programată să înceapă pe 23 octombrie.

Pentru Statele Unite, Apple a stabilit un preț de pornire de 1.999 de dolari pentru versiunea cu 256 GB. În România, telefonul este așteptat la un preț de aproximativ 11.500 de lei, potrivit unei estimări.

iPhone Duo se deschide asemenea unei cărți și dispune de un ecran exterior de 5,4 inci și de un ecran interior de 7,6 inci. Telefonul este echipat cu cipul A20 Pro și are o carcasă din titan.

Prin lansarea acestui model, Apple intră pe segmentul telefoanelor pliabile, dominat până acum în principal de Samsung și de producătorii chinezi. Modelul pliabil va avea, astfel, un calendar diferit față de versiunile Pro și Pro Max disponibile mai devreme.

Absența unui iPhone 18 standard reprezintă una dintre schimbările importante ale generației din 2026. Apple nu a prezentat un astfel de model pe 9 septembrie și nu a oferit public o explicație pentru decizia de a nu-l include în lansarea de toamnă.

Mai multe informații provenite din lanțul de producție indică o schimbare a calendarului de lansare, împărțit în două perioade. Modelele mai scumpe, respectiv Pro, Pro Max și Duo, sunt concentrate în toamnă, în timp ce telefoanele mai accesibile ar urma să fie lansate în prima parte a anului următor.

iPhone 18 standard este așteptat în primăvara lui 2027, alături de iPhone 18e și de o nouă generație iPhone Air. Calendarul indicat separă astfel lansarea modelelor premium de cea a variantelor mai accesibile.

Reuters relata, chiar înaintea evenimentului, că Apple intenționează să amâne actualizarea modelelor de bază și Air până în primăvară. Potrivit informației, această schimbare ar permite ca atenția lansării de toamnă să fie concentrată asupra telefoanelor premium și, în special, asupra noului model pliabil.