Schimbare neașteptată la pensii: Bulgaria a întrecut România după majorarea din iulie. La cât a ajuns pensia medie

Pensia medie lunară din Bulgaria a ajuns să fie mai mare decât cea din România după majorarea aplicată de la 1 iulie. La conversia în euro, un pensionar bulgar primește, în medie, aproximativ 560 de euro pe lună, în timp ce pensia medie din România este de 2.785 de lei, echivalentul a aproximativ 531 de euro.

Diferența dintre cele două valori medii este de aproximativ 29 de euro pe lună în favoarea Bulgariei. Raportat la pensia medie din România, decalajul este de aproximativ 5,5%.

Comparația se referă la valoarea nominală a pensiei medii din cele două state și nu reflectă diferențele de putere de cumpărare sau nivelul prețurilor din România și Bulgaria. Datele privind evoluția pensiilor din cele două țări au fost prezentate de presa bulgară și română.

În România, la sfârșitul lunii iulie erau înregistrați 4.677.789 de pensionari, cu 1.003 persoane mai puține față de luna precedentă. Valoarea totală a plăților pentru pensii în luna respectivă a fost de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

În Bulgaria sunt înregistrați 2.069.181 de pensionari, potrivit datelor citate. Numărul acestora este considerabil mai mic decât cel al pensionarilor din România, diferența fiind de peste 2,6 milioane de persoane.

România achită anual aproximativ 30 de miliarde de euro pentru pensii. În Bulgaria, cheltuielile anuale cu pensiile sunt estimate la aproximativ 6,5 miliarde de euro, în condițiile unei populații mai mici și ale unui număr inferior de pensionari.

Diferența totală a cheltuielilor cu pensiile este influențată și de structura sistemelor de pensii din cele două țări. În cazul României, în totalul plăților sunt incluse și pensiile speciale.

Raportul dintre pensiile medii din luna iulie apare pe fondul unei evoluții diferite a veniturilor pensionarilor din Bulgaria și România. În timp ce în Bulgaria pensiile au fost majorate de la începutul lunii iulie, în România ultima indexare menționată în datele prezentate a avut loc în septembrie 2024, informează presa bulgară.

În Bulgaria, pensiile au crescut cu 7,8% de la 1 iulie, potrivit așa-numitei „reguli elvețiene”. Majorarea a dus pensia medie lunară la aproximativ 560 de euro, valoare care a depășit pensia medie din România după conversia în moneda europeană.

În România, pensiile nu au mai fost indexate din septembrie 2024. O nouă indexare este așteptată pentru 1 ianuarie 2027, potrivit informațiilor prezentate.

Din punct de vedere legal, indexarea pensiilor din România ar trebui să fie de aproximativ 12%. Surse politice citate în material indică însă o posibilă majorare cuprinsă între 7% și 8%.

Evoluția diferită a pensiilor medii din cele două țări este astfel legată de momentul și procentul majorărilor aplicate. În Bulgaria, creșterea de la 1 iulie a modificat valoarea medie lunară, în timp ce în România lipsa unei noi indexări a menținut pensia medie la nivelul de 2.785 de lei.

Diferența dintre cele două sisteme nu se regăsește însă la toate categoriile de pensii. Pentru celelalte categorii menționate, valorile medii ale pensiilor din Bulgaria sunt semnificativ mai mici decât cele din România.

În România, pensia medie de invaliditate a ajuns la 1.084 de lei, potrivit datelor prezentate. Valoarea este cu 2 lei mai mică față de luna precedentă.

Pensia de invaliditate este încasată de aproximativ 391.000 de persoane. Numărul beneficiarilor reprezintă o parte importantă din totalul pensionarilor înregistrați în România.

În cazul pensiei de urmaș, valoarea medie a ajuns în luna aprilie la 1.524 de lei, după o creștere de numai un leu față de perioada anterioară. Pensia de urmaș este primită de aproximativ 440.000 de români.